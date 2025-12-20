โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปยังวัดดอยธรรมนาวา กราบนมัสการ พระราชญาณวัชรชิโนภาส สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ พร้อมมอบของพระราชทาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี
เดินทางไปยัง วัดดอยธรรมนาวา จ.เชียงราย เพื่อกราบนมัสการ พระราชญาณวัชรชิโนภาส (พระอาจารย์ต้น)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ได้สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งกำลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เกื้อกูลต่อการเจริญภาวนา และการศึกษาหลักธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ในอนาคต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
จากนั้นได้อัญเชิญของพระราชทาน ซึ่งเป็นของใช้ประจำวันต่าง ๆ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสัจจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์ ตามแนวทางของ ธรรมนาวา "วัง" ไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถระลึกถึงพระรัตนตรัยได้ในทุกโอกาส และทุกอิริยาบถของชีวิตประจำวัน ให้ "ธรรมะ" ดำรงอยู่ร่วมกับการดำเนินชีวิต อย่างแนบแน่นและเป็นธรรมชาติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ต่อจากนั้น คณะเดินทางต่อมายังสำนักปฏิบัติธรรมดอยเวียงเกี๋ยงวนา อ.เชียงของ จัง.เชียงราย ในการนี้ คณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วยรอยยิ้ม น้ำใจ และความเคารพศรัทธา ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบ เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยความจริงใจ
ในโอกาสนี้ ได้ประกอบพิธีสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ พร้อมทั้งเดินย้อนรอยเส้นทางธรรม ผ่านเส้นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างยากลำบาก เพื่อย้อนกลับไปยัง จุดกำเนิดของหลักธรรมนาวา สถานที่กลางป่าอันสงบซึ่ง พระราชญาณวัชรชิโนภาส (พระอาจารย์ต้น) เคยใช้เป็นสถานที่พำนัก ฝึกฝน และบ่มเพาะการเจริญภาวนาในระยะแรก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
การเดินทางในเส้นทางนี้ ต้องอาศัยความอดทน ความตั้งใจ และสติในทุกย่างก้าว ทว่าเปี่ยมด้วยคุณค่า สะท้อนถึงความเพียร ความเรียบง่าย และจิตที่มุ่งมั่นสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
ภายหลัง ได้มีการสนทนาธรรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อธรรมและแนวทางการน้อมนำหลักสัจจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อนอัญเชิญของพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ณ ดอยเวียงเกี๋ยงวนาแล้ว คณะได้เดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ลื้อไทยคำ เพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม อันสะท้อนรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม