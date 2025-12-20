HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

            เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปยังวัดดอยธรรมนาวา กราบนมัสการ พระราชญาณวัชรชิโนภาส สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ พร้อมมอบของพระราชทาน 
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

           วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปยัง วัดดอยธรรมนาวา จ.เชียงราย เพื่อกราบนมัสการ พระราชญาณวัชรชิโนภาส (พระอาจารย์ต้น)
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

           ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ได้สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งกำลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เกื้อกูลต่อการเจริญภาวนา และการศึกษาหลักธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ในอนาคต
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

          จากนั้นได้อัญเชิญของพระราชทาน ซึ่งเป็นของใช้ประจำวันต่าง ๆ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสัจจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์ ตามแนวทางของ ธรรมนาวา "วัง" ไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถระลึกถึงพระรัตนตรัยได้ในทุกโอกาส และทุกอิริยาบถของชีวิตประจำวัน ให้ "ธรรมะ" ดำรงอยู่ร่วมกับการดำเนินชีวิต อย่างแนบแน่นและเป็นธรรมชาติ
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

         ต่อจากนั้น คณะเดินทางต่อมายังสำนักปฏิบัติธรรมดอยเวียงเกี๋ยงวนา อ.เชียงของ จัง.เชียงราย ในการนี้ คณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วยรอยยิ้ม น้ำใจ และความเคารพศรัทธา ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบ เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยความจริงใจ

         ในโอกาสนี้ ได้ประกอบพิธีสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ พร้อมทั้งเดินย้อนรอยเส้นทางธรรม ผ่านเส้นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างยากลำบาก เพื่อย้อนกลับไปยัง จุดกำเนิดของหลักธรรมนาวา สถานที่กลางป่าอันสงบซึ่ง พระราชญาณวัชรชิโนภาส (พระอาจารย์ต้น) เคยใช้เป็นสถานที่พำนัก ฝึกฝน และบ่มเพาะการเจริญภาวนาในระยะแรก

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

           การเดินทางในเส้นทางนี้ ต้องอาศัยความอดทน ความตั้งใจ และสติในทุกย่างก้าว ทว่าเปี่ยมด้วยคุณค่า สะท้อนถึงความเพียร ความเรียบง่าย และจิตที่มุ่งมั่นสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

           ภายหลัง ได้มีการสนทนาธรรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อธรรมและแนวทางการน้อมนำหลักสัจจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อนอัญเชิญของพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

           เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ณ ดอยเวียงเกี๋ยงวนาแล้ว คณะได้เดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ลื้อไทยคำ เพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม อันสะท้อนรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดดอยธรรมนาวา - ดอยเวียงเกี๋ยงวนา โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 09:27:18 6,698 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย