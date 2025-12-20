HILIGHT
ไต้หวันผวา คนร้ายปาระเบิดควัน ไล่ทำร้ายคนกลางไทเป เสียชีวิตแล้ว 3 ราย เจ็บระนาว

 
          เกิดเหตุชายปาระเบิดควัน ก่อนใช้มีสุ่มแทงผู้คนในสถานีรถไฟฟ้าและห้างดังไต้หวัน ดับ 3 เจ็บ 9 ก่อนพลัดตกตึกเสียชีวิต พบประวัติหนีทหาร

ไล่แทงไทเป
ภาพจาก AFP PHOTO / CNA PHOTO

          วันที่ 20 ธันวาคม 2568 สำนักข่าว AP รายงานว่า เกิดเหตุชายใช้มีดไล่แทงผู้คนแบบไม่เลือกหน้า ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน Taipei Main กลางกรุงไทเป ไต้หวัน เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (19 ธันวาคม) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย และบาดเจ็บอีก 9 ราย ซึ่งในเวลาต่อมาผู้ต้องสงสัยได้พลัดตกจากอาคารห้างสรรพสินค้าจนเสียชีวิต

          ทางตำรวจเปิดเผยว่า ผู้ต้องสงสัยกระโดดลงมาจากชั้น 6 ของอาคารห้างสรรพสินค้า ก่อนจะได้รับการระบุว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 

          ผู้ต้องสงสัยได้รับการระบุตัวตนว่าเป็น นายจาง เหวิน (Chang Wen) วัย 27 ปี เขาก่อเหตุโยนระเบิดควันบริเวณทางออกของรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีไทเป เมน (Taipei Main) ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟหลักของเมือง และใช้วัตถุมีคมสุ่มโจมตีผู้คน จนทำให้ประชาชนที่กำลังสัญจรต้องวิ่งหนีตายกันอย่างอลหม่าน 

          จากนั้นเขามุ่งหน้าทางทิศเหนือ ไปยังย่านช้อปปิ้งยอดนิยม โดยโยนระเบิดควันและไล่แทงผู้คนหลายรายบนชั้น 1 และชั้น 4 ของห้างสรรพสินค้า Eslite Spectrum Nanxi ซึ่งบาดแผลส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณลำคอ 


          ต่อมา ตำรวจเปิดเผยว่า ระหว่างการก่อเหตุทั้งสองจุด ผู้ต้องสงสัยได้ใช้เส้นทางใต้ดินไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อไปหยิบอาวุธสังหาร หรืออาวุธมีคมบางชนิด ก่อนจะไปปรากฏตัวบนถนนด้านนอกสถานีรถไฟฟ้าจงซาน (Zhongshan) ใกล้กับห้างสรรพสินค้าดังกล่าว

          เบื้องต้น ตำรวจยังไม่พบว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิด และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ได้ยึด "อาวุธร้ายแรง" หลายชิ้น ทั้งจากบ้านเช่าของผู้ต้องสงสัยในกรุงไทเป และจากห้องพักโรงแรมใกล้ย่านจงซาน ซึ่งเขาเข้าพักเป็นเวลา 3 คืน

          ภาพวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น แสดงให้เห็นผู้ต้องสงสัยซึ่งสวมหน้ากากกันแก๊สและสวมชุดสีดำ ขว้างระเบิดควันอย่างน้อย 2 ลูก ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จากนั้นผู้กอ่เหตุถูกพบเห็นใกล้ห้าง Eslite และเดินเข้าไปในห้างพร้อมกับทำร้ายผู้คนที่ผ่านไปมา

          โรงพยาบาลในพื้นที่รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ 3 ราย ขณะที่ทางการกรุงไทเป ระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาลรวม 9 คน โดยหนึ่งรายมีอาการสาหัส

ไล่แทงไทเป
ภาพจาก AFP PHOTO / CNA PHOTO

          ด้าน เจียง ว่านอัน นายกเทศมนตรีกรุงไทเป เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเป็นชายวัย 57 ปี ที่พยายามเข้าห้ามผู้ต้องสงสัยที่ทางออกสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน แต่ถูกทำร้ายจนสาหัสและเสียชีวิต โดยบาดแผลที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตเป็นแผลแทงทะลุ 5 เซนติเมตร จากปอดขวาไปยังถึงหัวใจ ขณะที่สำนักข่าว EBC News รายงานว่า ชายอีกคนหนึ่งเสียชีวิตหลังถูกทำร้ายใกล้กับห้างสรรพสินค้า 

          เหยื่อหญิงสาวรายหนึ่ง เปิดเผยกับ EBC บอกว่า เธอถูกผู้ต้องสงสัยทำร้ายนอกห้าง ขณะกำลังรอลูกสาวมารับประทานอาหารเย็น ช่วงหนึ่งระบุว่า "มันไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกฟัน แต่เหมือนถูกกระแทกมากกว่า" จากนั้นก็รู้สึกเจ็บมาก" เมื่อหันกลับไปก็เห็น "ผู้คนล้มลงนอนเลือดไหลอยู่บนพื้นและต้องการการปฐมพยาบาล"

          สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานด้วยว่า ชายต้องสัยสัยที่ก่อเหตุ ไม่ได้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกทหารกองหนุนในเดือนพฤศจิกายน  2567 และถูกออกหมายเรียกในความผิดฐานละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์ทหารภาคบังคับ โดยสำนักงานอัยการเขตระบุว่า เขาไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ทำให้เข้านั้นไม่ได้รับหมายเรียกตัวเข้าฝึกทหารกองหนุนดังกล่าว



ขอบคุณข้อมูลจาก AP 

 
