HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สรุปดราม่าอาจารย์อดัม เมียเก่าโต้บ้าง ใครกันที่ถูกทิ้ง ชี้รักใหม่ ไม่ต้องระแวงนอกใจ


          อาจารย์อดัม เล่าเรื่องหย่ากับภรรยา ทำเศร้าจนหมดไฟ กลายเป็นดราม่า อดีตภรรยาฟาดกลับ ลั่นเป็นฝ่ายโดนฟ้องหย่า ทั้งที่ไม่มีอะไร ผ่านความเจ็บช้ำมามาก ชี้คนที่รู้แต่ยังเชียร์ฝ่ายนั่น คือสนับสนุน abuser 

อาจารย์อดัม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาจารย์อดัม

          เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคม หลังจากเมื่อหลายวันก่อน อาจารย์อดัม แบรดชอว์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษคนดัง ได้ออกมาโพสต์ถึงเหตุผลที่หายไปประมาณ 1 ปี โดยชี้ว่าตนเองเลิกกับภรรยา เพราะแม้จะพยายามแค่ไหน ตนกับภรรยาก็เข้ากันไม่ได้จริง ๆ พวกตนสู้เพื่อลูก จนสุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็ไม่ไหวกับการทะเลาะกันแบบไม่จบสิ้น และความลำบากทางใจ ก็ทำให้ตนหมดไฟในการเป็นอาจารย์อดัม 
          
          ช่วงที่หายไป ตนไปโฟกัสกับการเรียนรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่อเมริกากับคุณพ่อ และหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง จนตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว ได้เวลาที่อาจารย์อดัมจะกลับมา 

อาจารย์อดัม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาจารย์อดัม
          
          อย่างไรก็ตาม หลังจากโพสต์ดังกล่าวเป็นไวรัล ก็มีหลายคนเข้ามาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาจารย์อดัม กับ ใบเตย ผู้เป็นภรรยา ซึ่งฝ่ายหญิงเองก็มีผู้ชายคนใหม่เข้ามาแล้ว แต่ก็มีคนแอบเห็นสตอรี่ของฝ่ายหญิง ที่ลงข้อความว่า "เริ่มต้นใหม่เลี้ยงลูกสดใสอยู่ดี ๆ มีคนมาแตกสลายเสยย... เธอนอกใจจ่ะ และอีกหลายสิ่ง ขอเลิกเองด้วย เพราะอยากใช้ชีวิตหนุ่มโสด สิมาแตกสลายหยัง แสดง..."
          
อาจารย์อดัม
ภาพจาก Instagram manta_stagram

อดีตภรรยาขอระบาย ใครกันแน่ที่ขอเลิก 

          
          ต่อมา (18 ธันวาคม 2568) ใบเตย อดีตภรรยาของอาจาร์ยอดัม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Baitoey Phankote ระบุว่า... 
          
          "ยาวนะคะ​ ​เฉพาะคนที่แคร์และอยากใส่ใจ
          
          ที่เตยมาโพสต์ก็เพราะก็อยากระบายความในใจในพื้นที่ของเตยให้เพื่อนของเตยเข้าใจ
          
          ต้นเรื่องก็คือ... วันก่อนมันโพสต์พาดพิงถึงเตยลงเพจ​  ​เน้นสร้างยอด​ engagement ​และเรียกร้องความเห็นใจจากลูกเพจ​ พอมีคนมาเมนต์​ มันเลือกตอบคอมเมนต์บางคนแบบที่พาดพิงเตย​ได้ ​พอบางคนเห็นคอมเมนต์นั้น​ของมันเขาก็เอาไปตีความแล้วก็เอาไปพูดต่อลามปาม​ให้เตยดูเสียหาย​ ดูเป็นหญิงเลว​ บางคนมโน​ ​เมนต์เดามั่วหาว่าเหตุผลที่เลิกกันนั้นเป็นเพราะเตยทิ้งไปเกาะผู้ชายใหม่​ 

อาจารย์อดัม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Baitoey Phankote
          
          บางคอมเมนต์พาดพิง ว่าถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ​สอนให้เตยทิ้งคนเก่าไปหาคนใหม่​ที​ที่มีเงินมากกว่า​ พอคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะ​ engagement มา​​ สำนักข่าวหลายเจ้าก็เอาไปทำข่าว​ ก็มีคนเมนต์ถึงเตยในเชิงที่ว่า ​เตยเลิกกับมันไม่ทันไรก็รีบไปมีคนใหม่เลย​ ​(ตามที่มันไปเมนต์แซะเตยในเพจของมัน​นั่นแหละ) 
          
          บางคนพูดคล้าย ๆ ว่าเตย​เป็นหญิงเลว ในเมื่อมันไม่เป็นความจริง​ และการที่เราเห็นคนมาพูดถึงเราแบบนี้หลาย ​ๆ ​คน มันก็ทำให้เตยและครอบครัวเสียใจเหมือนกันนะ​
          
          ส่วนรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรกับเตยบ้างจากวันที่อยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้​ เตยขอไม่แฉต่อละกัน​ ​มันเยอะแล้วก็มันจะไม่จบสักที​ ​เอาเป็นถ้ารักและทนุถนอมกันจริง​เราก็คงไม่ลงเอยและพังกันขนาดนี้​

ฝากถึงเพื่อน ๆ ที่เคยรับรู้

          
          เตยขอขอบคุณ​เพื่อน ​ๆ พี่​ น้อง​ที่รู้เรื่องราว​ผ่านเตยหรือเกี่ยวกับเตยว่ามันเกิดอะไรขึ้น​ แล้วเชื่อมั่นในตัวเตย อยู่เคียงข้าง​ ให้กำลังใจและปกป้องเตย
          
          ส่วนเพื่อนที่​ทราบเรื่องอยู่แล้ว​ ทราบความบอบช้ำและเจ็บปวดของเตยในช่วงที่ผ่านมา​ แล้วมาทำเป็น​เข้าข้างทั้งสองฝ่าย​ หรือไปเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจมันด้วย​ รบกวนไม่ต้องมาเป็นเพื่อนเตยนะ​ ผ่านเตยไปเลย ไปเป็นเพื่อนมัน​ ไปสะออนมันต่อค่ะ​ ถือว่าคุณคือคนที่สนับสนุน abuser (เฉพาะคนที่รู้นะคะ​ คนที่ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะ ​เตยไม่โกรธเลย​ถ้าคุณอยากวางตัวอยู่ตรงกลางแล้วไม่อยากรับทราบ​เรื่องแย่ ๆ ที่จะทำให้คุณ​มีทัศนคติ​กับเขาเปลี่ยนไป​)

ย้ำที่คบคนใหม่ เพราะถูกขอให้ทำใจและมูฟออน เพิ่งได้เจอกันวันที่ชีวิตติดลบ

          
          ส่วนนี้ขออวยคนรักใหม่ ตามประสาสาวอีสานคลั่งรักค่ะ  
          
          เมื่อเราเจอความรักที่ถูกต้องและดี​ มันไม่มี​ว่าช้าหรือเร็ว​ ​... ​เพราะสุดท้าย​คนมันจะรักมันก็รัก​ คนจะทิ้งมันก็ทิ้ง​
          
          เตยเป็นเด็กบ้านนอก ​ระบบความคิดเตยมันไม่ซับซ้อน​ เป็นคนชัดเจนกับความรักและความรู้สึก รักก็คือรัก​ ​ชัดเจนกับความรักและเป็นคนคลั่งรัก​ ไม่ชอบก็คือ​ไ​ม่คบ​
          
          เมื่ออีกฝ่ายขอแยกทาง​ เป็นคนเดินมาบอกให้เตย​ทำใจ​ มูฟออนและหาคนใหม่​เอง​ ​ก็รีบเลยสิคะ​ ​จะให้รออะไร ?? 
          
          ระยะเวลาการทำใจของคนก็ไม่เหมือนกัน​ ขึ้นอยู่กับ​เหตุการณ์ที่เจอมา​ ​บางคนชอบเสียใจนาน​ บางคนไม่ชอบเสียใจนาน​ และ ​ขึ้นอยู่กับ​ว่าเราอยากจะ​อยู่กับอดีต​ ​ปัจจุบัน​หรืออนาคต
          
          วันนี้เตยเลือก​ตัวเอง​ ลูก​ ปัจจุบันและ​อนาคต​ เพราะเคยเลือก​อดีตแล้วหลายรอบ​ สุดท้ายก็พังอยู่ดีด้วยปัญหาเดิม ๆ​
          
          ปัจจุบันเตยรักโทมะมากเพราะเขาเข้ามาในชีวิตเตยและลูก ๆ ​ในวันที่เตย​ไม่มีอะไรเลย​ ​ผู้หญิงอายุ 39 ลูก 2 คน โดนผัวฟ้องหย่าที่อเมริกา​ ไม่มีเงิน​ ไม่มีงาน​ ​ไม่มีบ้านอยู่​ ไม่มีเครดิต ไม่มีอะไรเลย​ 
          
          โทมะเจอเตยในวันที่เตยติดลบที่สุด ไม่ใช่คุณเตยคนเดิมที่อยู่กรุงเทพฯ สวย​ ชิค​ มีเงิน​ ช่วยผัวฝรั่ง​สร้างเนื้อสร้างตัว​ สร้างธุรกิจ​ สร้างชื่อเสียงที่ประเทศไทย​เหมือนเมื่อก่อน
          
          โทมะ​ขอโอกาสเข้ามาดูแลเตยและลูก​ ๆ​ ....
          
          เขาขอโอกาสเข้ามาดูแลฉันกับลูก ๆ ค่าาาา​ ไม่เคยมีใครขอโอกาสเข้ามาดูแลเตยเลย​ ​ในอดีตมีแต่เตย​ดูแลตัวเองและคนรอบข้าง ​ไม่ว่าจะด้วยหน้าที่หรือด้วยความรับผิดชอบ​ เตยเป็นผู้ให้มาตลอด​เพราะมันทำให้เตยมีความสุข
          
          ใครที่อยากเอา​โทมะ​ไปเปรียบเทียบกับคนเก่าก็ตามสบาย​ เพราะขอบอกเลยว่าชีวิตของเตยทุกวันนี้รู้สึกถูกรัก​ และถูกดูแลเป็นอย่างดี​ ​ไม่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์​ที่จะต้องมาระแวง คอยกังวลว่าจะถูกนอกใจ​ไหม เตยสามารถตื่นมาใช้ชีวิตชิล ​ๆ​ โฟกัสกับการเลี้ยงลูกและดูแลตัวเองได้อย่างมีความสุข​"
          
          ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมาก บอกที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไป และขอให้มีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่ พร้อมจับตาความเคลื่อนไหวฝั่งอาจารย์อดัม

อาจารย์อดัม

อาจารย์อดัม

อาจารย์อดัม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อาจารย์อดัม

อาจารย์อดัม โพสต์ต่อ ย้ำข้างเดียวที่ควรเลือกคือ ข้างลูก

          
          กระทั่งล่าสุด (19 ธันวาคม) ทางฝั่งอาจารย์อดัม โพสต์เฟซบุ๊กอีกรอบ ระบุว่า "เลิกกันแล้ว ไม่จำเป็นต้องหาพวก ไม่ต้องบังคับให้ใครเลือกข้างเพราะข้างเดียวที่ควรเลือก คือ "ข้างลูก" ​เปลี่ยนจากคู่รัก มาเป็น "พันธมิตรในการเลี้ยงลูก" ลดทิฐิลง เพื่อให้พื้นที่ในหัวใจของลูกยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากทั้งสองฝ่าย" 
          
          แม้งานนี้จะไม่ได้เอ่ยถึงอดีตภรรยาแบบเฉพาะเจาะจง แต่ก็เรียกคอมเมนต์จากชาวเน็ตไม่น้อย โดยในขณะที่ยังมีคนเข้ามาให้กำลังใจ แต่ก็มีบางคนมองว่าให้ฟังหูไว้หู และอ่านโพสต์ฝ่ายหญิงด้วย รวมถึงมีอีกคนที่คอมเมนต์ว่า "ทำไมฉันรู้สึกว่าคุณต่างหากเป็นฝ่ายที่พยายามอย่างหนักเพื่อทำให้ตัวเองดูดี ก็ไม่ใช่เรื่องของฉันหรอก ก็โชคดีทั้งคู่แล้วกัน"
          
          ซึ่งอาจารย์อดัม ก็เข้ามาตอบว่า "ฝั่งหนึ่งต้องการความสงบสุข อีกฝั่งต้องการจะทะเลาะกันต่อ ง่าย ๆ แค่นี้" 

          แต่กลับไม่วายมีคนเข้ามาแสดงความสงสัย เพราะมองว่าจริง ๆ ฝ่ายหญิงก็มูฟออนแล้ว ต่างจากเขาที่ยังพูดถึงเธอในด้านลบอยู่

อาจารย์อดัม

อาจารย์อดัม

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุปดราม่าอาจารย์อดัม เมียเก่าโต้บ้าง ใครกันที่ถูกทิ้ง ชี้รักใหม่ ไม่ต้องระแวงนอกใจ อัปเดตล่าสุด 20 ธันวาคม 2568 เวลา 19:57:22
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย