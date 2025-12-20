สรุปดราม่าอาจารย์อดัม เมียเก่าโต้บ้าง ใครกันที่ถูกทิ้ง ชี้รักใหม่ ไม่ต้องระแวงนอกใจ

อาจารย์อดัม เล่าเรื่องหย่ากับภรรยา ทำเศร้าจนหมดไฟ กลายเป็นดราม่า อดีตภรรยาฟาดกลับ ลั่นเป็นฝ่ายโดนฟ้องหย่า ทั้งที่ไม่มีอะไร ผ่านความเจ็บช้ำมามาก ชี้คนที่รู้แต่ยังเชียร์ฝ่ายนั่น คือสนับสนุน abuser
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคม หลังจากเมื่อหลายวันก่อน อาจารย์อดัม แบรดชอว์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษคนดัง ได้ออกมาโพสต์ถึงเหตุผลที่หายไปประมาณ 1 ปี โดยชี้ว่าตนเองเลิกกับภรรยา เพราะแม้จะพยายามแค่ไหน ตนกับภรรยาก็เข้ากันไม่ได้จริง ๆ พวกตนสู้เพื่อลูก จนสุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็ไม่ไหวกับการทะเลาะกันแบบไม่จบสิ้น และความลำบากทางใจ ก็ทำให้ตนหมดไฟในการเป็นอาจารย์อดัม
ช่วงที่หายไป ตนไปโฟกัสกับการเรียนรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่อเมริกากับคุณพ่อ และหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง จนตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว ได้เวลาที่อาจารย์อดัมจะกลับมา
อย่างไรก็ตาม หลังจากโพสต์ดังกล่าวเป็นไวรัล ก็มีหลายคนเข้ามาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาจารย์อดัม กับ ใบเตย ผู้เป็นภรรยา ซึ่งฝ่ายหญิงเองก็มีผู้ชายคนใหม่เข้ามาแล้ว แต่ก็มีคนแอบเห็นสตอรี่ของฝ่ายหญิง ที่ลงข้อความว่า "เริ่มต้นใหม่เลี้ยงลูกสดใสอยู่ดี ๆ มีคนมาแตกสลายเสยย... เธอนอกใจจ่ะ และอีกหลายสิ่ง ขอเลิกเองด้วย เพราะอยากใช้ชีวิตหนุ่มโสด สิมาแตกสลายหยัง แสดง..."
อดีตภรรยาขอระบาย ใครกันแน่ที่ขอเลิก
ต่อมา (18 ธันวาคม 2568) ใบเตย อดีตภรรยาของอาจาร์ยอดัม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Baitoey Phankote ระบุว่า...
"ยาวนะคะ เฉพาะคนที่แคร์และอยากใส่ใจ
ที่เตยมาโพสต์ก็เพราะก็อยากระบายความในใจในพื้นที่ของเตยให้เพื่อนของเตยเข้าใจ
ต้นเรื่องก็คือ... วันก่อนมันโพสต์พาดพิงถึงเตยลงเพจ เน้นสร้างยอด engagement และเรียกร้องความเห็นใจจากลูกเพจ พอมีคนมาเมนต์ มันเลือกตอบคอมเมนต์บางคนแบบที่พาดพิงเตยได้ พอบางคนเห็นคอมเมนต์นั้นของมันเขาก็เอาไปตีความแล้วก็เอาไปพูดต่อลามปามให้เตยดูเสียหาย ดูเป็นหญิงเลว บางคนมโน เมนต์เดามั่วหาว่าเหตุผลที่เลิกกันนั้นเป็นเพราะเตยทิ้งไปเกาะผู้ชายใหม่
บางคอมเมนต์พาดพิง ว่าถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายาย สอนให้เตยทิ้งคนเก่าไปหาคนใหม่ทีที่มีเงินมากกว่า พอคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะ engagement มา สำนักข่าวหลายเจ้าก็เอาไปทำข่าว ก็มีคนเมนต์ถึงเตยในเชิงที่ว่า เตยเลิกกับมันไม่ทันไรก็รีบไปมีคนใหม่เลย (ตามที่มันไปเมนต์แซะเตยในเพจของมันนั่นแหละ)
บางคนพูดคล้าย ๆ ว่าเตยเป็นหญิงเลว ในเมื่อมันไม่เป็นความจริง และการที่เราเห็นคนมาพูดถึงเราแบบนี้หลาย ๆ คน มันก็ทำให้เตยและครอบครัวเสียใจเหมือนกันนะ
ส่วนรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรกับเตยบ้างจากวันที่อยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้ เตยขอไม่แฉต่อละกัน มันเยอะแล้วก็มันจะไม่จบสักที เอาเป็นถ้ารักและทนุถนอมกันจริงเราก็คงไม่ลงเอยและพังกันขนาดนี้
ฝากถึงเพื่อน ๆ ที่เคยรับรู้
เตยขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ น้องที่รู้เรื่องราวผ่านเตยหรือเกี่ยวกับเตยว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วเชื่อมั่นในตัวเตย อยู่เคียงข้าง ให้กำลังใจและปกป้องเตย
ส่วนเพื่อนที่ทราบเรื่องอยู่แล้ว ทราบความบอบช้ำและเจ็บปวดของเตยในช่วงที่ผ่านมา แล้วมาทำเป็นเข้าข้างทั้งสองฝ่าย หรือไปเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจมันด้วย รบกวนไม่ต้องมาเป็นเพื่อนเตยนะ ผ่านเตยไปเลย ไปเป็นเพื่อนมัน ไปสะออนมันต่อค่ะ ถือว่าคุณคือคนที่สนับสนุน abuser (เฉพาะคนที่รู้นะคะ คนที่ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะ เตยไม่โกรธเลยถ้าคุณอยากวางตัวอยู่ตรงกลางแล้วไม่อยากรับทราบเรื่องแย่ ๆ ที่จะทำให้คุณมีทัศนคติกับเขาเปลี่ยนไป)
ย้ำที่คบคนใหม่ เพราะถูกขอให้ทำใจและมูฟออน เพิ่งได้เจอกันวันที่ชีวิตติดลบ
ส่วนนี้ขออวยคนรักใหม่ ตามประสาสาวอีสานคลั่งรักค่ะ
เมื่อเราเจอความรักที่ถูกต้องและดี มันไม่มีว่าช้าหรือเร็ว ... เพราะสุดท้ายคนมันจะรักมันก็รัก คนจะทิ้งมันก็ทิ้ง
เตยเป็นเด็กบ้านนอก ระบบความคิดเตยมันไม่ซับซ้อน เป็นคนชัดเจนกับความรักและความรู้สึก รักก็คือรัก ชัดเจนกับความรักและเป็นคนคลั่งรัก ไม่ชอบก็คือไม่คบ
เมื่ออีกฝ่ายขอแยกทาง เป็นคนเดินมาบอกให้เตยทำใจ มูฟออนและหาคนใหม่เอง ก็รีบเลยสิคะ จะให้รออะไร ??
ระยะเวลาการทำใจของคนก็ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เจอมา บางคนชอบเสียใจนาน บางคนไม่ชอบเสียใจนาน และ ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะอยู่กับอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต
วันนี้เตยเลือกตัวเอง ลูก ปัจจุบันและอนาคต เพราะเคยเลือกอดีตแล้วหลายรอบ สุดท้ายก็พังอยู่ดีด้วยปัญหาเดิม ๆ
ปัจจุบันเตยรักโทมะมากเพราะเขาเข้ามาในชีวิตเตยและลูก ๆ ในวันที่เตยไม่มีอะไรเลย ผู้หญิงอายุ 39 ลูก 2 คน โดนผัวฟ้องหย่าที่อเมริกา ไม่มีเงิน ไม่มีงาน ไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีเครดิต ไม่มีอะไรเลย
โทมะเจอเตยในวันที่เตยติดลบที่สุด ไม่ใช่คุณเตยคนเดิมที่อยู่กรุงเทพฯ สวย ชิค มีเงิน ช่วยผัวฝรั่งสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างธุรกิจ สร้างชื่อเสียงที่ประเทศไทยเหมือนเมื่อก่อน
โทมะขอโอกาสเข้ามาดูแลเตยและลูก ๆ ....
เขาขอโอกาสเข้ามาดูแลฉันกับลูก ๆ ค่าาาา ไม่เคยมีใครขอโอกาสเข้ามาดูแลเตยเลย ในอดีตมีแต่เตยดูแลตัวเองและคนรอบข้าง ไม่ว่าจะด้วยหน้าที่หรือด้วยความรับผิดชอบ เตยเป็นผู้ให้มาตลอดเพราะมันทำให้เตยมีความสุข
ใครที่อยากเอาโทมะไปเปรียบเทียบกับคนเก่าก็ตามสบาย เพราะขอบอกเลยว่าชีวิตของเตยทุกวันนี้รู้สึกถูกรัก และถูกดูแลเป็นอย่างดี ไม่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะต้องมาระแวง คอยกังวลว่าจะถูกนอกใจไหม เตยสามารถตื่นมาใช้ชีวิตชิล ๆ โฟกัสกับการเลี้ยงลูกและดูแลตัวเองได้อย่างมีความสุข"
ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมาก บอกที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไป และขอให้มีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่ พร้อมจับตาความเคลื่อนไหวฝั่งอาจารย์อดัม
อาจารย์อดัม โพสต์ต่อ ย้ำข้างเดียวที่ควรเลือกคือ ข้างลูก
กระทั่งล่าสุด (19 ธันวาคม) ทางฝั่งอาจารย์อดัม โพสต์เฟซบุ๊กอีกรอบ ระบุว่า "เลิกกันแล้ว ไม่จำเป็นต้องหาพวก ไม่ต้องบังคับให้ใครเลือกข้างเพราะข้างเดียวที่ควรเลือก คือ "ข้างลูก" เปลี่ยนจากคู่รัก มาเป็น "พันธมิตรในการเลี้ยงลูก" ลดทิฐิลง เพื่อให้พื้นที่ในหัวใจของลูกยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากทั้งสองฝ่าย"
แม้งานนี้จะไม่ได้เอ่ยถึงอดีตภรรยาแบบเฉพาะเจาะจง แต่ก็เรียกคอมเมนต์จากชาวเน็ตไม่น้อย โดยในขณะที่ยังมีคนเข้ามาให้กำลังใจ แต่ก็มีบางคนมองว่าให้ฟังหูไว้หู และอ่านโพสต์ฝ่ายหญิงด้วย รวมถึงมีอีกคนที่คอมเมนต์ว่า "ทำไมฉันรู้สึกว่าคุณต่างหากเป็นฝ่ายที่พยายามอย่างหนักเพื่อทำให้ตัวเองดูดี ก็ไม่ใช่เรื่องของฉันหรอก ก็โชคดีทั้งคู่แล้วกัน"
ซึ่งอาจารย์อดัม ก็เข้ามาตอบว่า "ฝั่งหนึ่งต้องการความสงบสุข อีกฝั่งต้องการจะทะเลาะกันต่อ ง่าย ๆ แค่นี้"
แต่กลับไม่วายมีคนเข้ามาแสดงความสงสัย เพราะมองว่าจริง ๆ ฝ่ายหญิงก็มูฟออนแล้ว ต่างจากเขาที่ยังพูดถึงเธอในด้านลบอยู่