วุ่นหนัก นักบินขังตัวเอง-ผดส. ลั่นไม่นำเครื่องขึ้น จนกว่าจะได้ค่าจ้าง ค้างจ่ายมา 5 เดือน

วุ่นหนัก นักบินขังตัวเอง-ผดส. บนเครื่องบิน ที่เม็กซิโก ลั่นไม่นำเครื่องขึ้น จนกว่าจะได้รับค่าจ้าง ชี้ค้างจ่ายมา 5 เดือน ตึงเครียดหลาย ชม. จนทางการต้องเข้าคุมตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Zona Tijuana
วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Cancun Sun รายงานเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้น ณ สนามบินนานาชาติเม็กซิโกซิตี้ ในช่วงสายวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลังนักบินของสายการบิน Magnicharters ขังตัวเองอยู่ภายในห้องนักบิน พร้อมกับผู้โดยสารอีกหลายสิบชีวิตบนเครื่อง โดยปฏิเสธที่จะนำเครื่องบินขึ้นเพื่อเดินทางไปยังเมืองแคนคูน จนกว่าทางสายการบินจะจ่ายค่าจ้างที่ติดค้างอยู่
เหตุการณ์นี้ทำให้ต้องมีการอพยพผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน โดยมีเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเม็กซิโกเข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์ และควบคุมตัวนักบินออกมาจากเครื่องบิน
กัปตันชี้ว่าเขาลงทุนไปมากมายในอาชีพนี้ และตนเองกับเพื่อนร่วมงานจะไม่ขยับไปไหนจนกว่าปัญหาทางการเงินจะได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์ตึงเครียดนานหลายชั่วโมง ทางการก็เข้าแทรกแซงจนนำตัวนักบินออกจากเครื่องได้
รายงานระบุว่า Magnicharters เป็นสายการบินยอดนิยมของเม็กซิโก ที่มักใช้กันในแพ็กเกจเดินทางแบบประหยัด แต่เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นความไม่มั่นคงทางการเงินของสายการบินราคาประหยัดนี้
อนึ่ง ทางหน่วยงานการบินพลเรือนของเม็กซิโกได้เริ่มสอบสวนเหตุการณ์นี้แล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก Cancun Sun, informat.ro