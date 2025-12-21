หนุ่มโพสต์คลิป สัตว์ปริศนา เจอแถวทะเลภาคใต้ แค่เห็นก็ขนลุกแล้ว เตือนระวังห้ามโดนตัว

หนุ่มโพสต์คลิปเจอสัตว์ปริศนารูปร่างสุดสยองริมหาดกระบี่ ขายุ่บยั่บชวนขนลุก ผู้เชี่ยวชาญรีบเตือมีพิษร้าย ห้ามจับมือเปล่าเด็ดขาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Abdularfik Ba-ngoi
วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Abdularfik Ba-ngoi ได้โพสต์วิดีโอลงในกลุ่ม "นี่ตัวอะไร" เผยให้เห็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกตาคล้ายหนอนแต่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยระบุพิกัดว่าพบที่ชายหาด จังหวัดกระบี่
จากคลิปดังกล่าวปรากฏภาพสัตว์คล้ายหนอน ลำตัวเป็นปล้องคล้ายตะขาบแต่มีความอ่อนนิ่มกว่า บริเวณข้างลำตัวมีรยางค์ยื่นออกมาเป็นคู่จำนวนมากดูคล้ายกับขา
ภายหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาให้ความรู้ว่าสัตว์ชนิดนี้เรียกว่า "บุ้งทะเล" หรือ "ร่านทะเล" ซึ่งเป็นสัตว์ในกลุ่มหนอนปล้อง ( Polychaete) มักอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลเพื่อกินเศษซากต่าง ๆ เป็นอาหาร
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตและผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาแจ้งเตือนว่า ห้ามสัมผัสสัตว์ชนิดนี้ด้วยมือเปล่าโดยเด็ดขาด เนื่องจากขนข้างลำตัวมีพิษร้ายแรงที่สามารถทิ่มแทงผิวหนัง ส่งผลให้เกิดอาการระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อน และคันอย่างรุนแรง ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่นักท่องเที่ยวควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบเห็นตามแนวชายหาด