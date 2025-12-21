คิดได้ไง คู่รักแอบจิ๊กกุ้งจากร้านสุกี้บุฟเฟต์ดัง ซุกแก้วน้ำเอากลับบ้าน โชว์ใส่ตู้ปลาอวดโซเชียล

สาวอัดคลิปอวดแฟนหนุ่ม แอบเอากุ้งสดจากร้านสุกี้บุฟเฟต์ดัง ยัดใส่แก้วน้ำพกกลับบ้านไปเลี้ยงปลา ทำชาวเน็ตจวกยับ กล้าจะโพสต์โชว์ทั้งที่หลักฐานมัดตัว
วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา โพสต์คลิปลูกค้าชายหญิงคู่หนึ่ง ซึ่งลงคอนเทนต์ไปกินร้านสุกี้ชาบูเจ้าดัง แต่กลับทำพฤติกรรมสุดแปลก แอบหยิบเอาวัตถุดิบในร้านใส่อุปกรณ์ส่วนตัวกลับไปที่บ้าน แถมยังถ่ายคลิปมาอวดลงโซเชียลอีกด้วย
จากคลิปดังกล่าว ระบุข้อความไว้ว่า "กูอิ่ม ลูกกูต้องอิ่ม นี่คือสิ่งที่ผัวกูทำหลังจากกินร้านสุกี้บุฟเฟต์" ซึ่งพบว่าฝ่ายชายนั้นสั่งกุ้งมาหลายถาด แต่กลับเอาถาดวางไว้ข้างที่นั่งด้านในโต๊ะ ใกล้ ๆ กับแก้วน้ำส่วนตัว
จากนั้นคลิปเผยให้เห็นว่า ฝ่ายชายวางแผนตั้งแต่ก่อนเข้าร้านมาแล้ว โดยทำการเทน้ำแข็งในแก้วส่วนตัวออกไปทั้งหมด เพื่อให้แก้วนั้นว่าง ก่อนจะนำกุ้งที่สั่งมากินที่ร้านใส่แก้วแล้วพกกลับมาบ้าน จากนั้นก็นำกุ้งไปหั่นให้ปลาในตู้ปลาได้กิน
หลังคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป ปรากฏว่าความคิดเห็นของชาวเน็ตต่างวิจารณ์สนั่น มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และอาจส่งผลให้ทางร้านต้องออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นจนสร้างความลำบากแก่ลูกค้าคนอื่น เช่น การห้ามนำแก้วหรือกระเป๋าเข้าร้าน แถมยังมองว่าการลงคลิปเองแบบนี้อาจเป็นการสร้างหลักฐานมัดตัวให้ทางร้านแจ้งความดำเนินคดีได้ง่าย ๆ อีกด้วย