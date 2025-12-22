HILIGHT
เงินเดือนข้าราชการ 2569 ออกวันไหนบ้าง ส่องเงื่อนไขยังคงอิงจากรัฐบาลเศรษฐา

 
          เงินเดือนข้าราชการ 2569 ปฏิทินการจ่ายเงินออกมาเรียบร้อยแล้ว วันไหนบ้าง แถมมี 2 งวดเช่นเดิม ตามนโยบายที่เริ่มยุคเศรษฐา ทวีสิน
ส่องปฏิทินวันออกเงินเดือน

          วันที่ 22 ธันวาคม 2568 กรมบัญชีกลาง มีการเปิดเผยเรื่องเงินเดือนข้าราชการ 2569 จะออกวันที่เท่าไรบ้าง มีกำหนดวันที่ในแต่ละเดือนดังนี้

เดือนมกราคม

          - วันที่ 16 และ 27 มกราคม 2569

เดือนกุมภาพันธ์

          - วันที่ 16 และ 24 กุมภาพันธ์ 2569

เดือนมีนาคม

          - วันที่ 16 และ 26 มีนาคม 2569

เดือนเมษายน

          - วันที่ 16 และ 27 เมษายน 2569

เดือนพฤษภาคม

          - วันที่ 15 และ 26 พฤษภาคม 2569

เดือนมิถุนายน

          - วันที่ 16 และ 25 มิถุนายน 2569

เดือนกรกฎาคม

          - วันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม 2569

เดือนสิงหาคม

          - วันที่ 14 และ 26 สิงหาคม 2569

เดือนกันยายน

          - วันที่ 16 และ 25 กันยายน 2569

เดือนตุลาคม

          - วันที่ 16 และ 27 ตุลาคม 2569

เดือนพฤศจิกายน

          - วันที่ 16 และ 25 พฤศจิกายน 2569

เดือนธันวาคม

          - วันที่ 16 และ 25 ธันวาคม 2569

          ทั้งนี้ การแบ่งจ่ายเงินเดือน 2 งวด เป็นนโยบายที่เริ่มในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน โดยข้าราชการที่จะได้รับเงินแบ่งเป็น 2 งวด จะต้องทำเรื่องตามความสมัครใจ
