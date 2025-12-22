เงินเดือนข้าราชการ 2569 ออกวันไหนบ้าง ส่องเงื่อนไขยังคงอิงจากรัฐบาลเศรษฐา

เงินเดือนข้าราชการ 2569 ปฏิทินการจ่ายเงินออกมาเรียบร้อยแล้ว วันไหนบ้าง แถมมี 2 งวดเช่นเดิม ตามนโยบายที่เริ่มยุคเศรษฐา ทวีสิน
วันที่ 22 ธันวาคม 2568 กรมบัญชีกลาง มีการเปิดเผยเรื่องเงินเดือนข้าราชการ 2569 จะออกวันที่เท่าไรบ้าง มีกำหนดวันที่ในแต่ละเดือนดังนี้
เดือนมกราคม
- วันที่ 16 และ 27 มกราคม 2569
เดือนกุมภาพันธ์
- วันที่ 16 และ 24 กุมภาพันธ์ 2569
เดือนมีนาคม
- วันที่ 16 และ 26 มีนาคม 2569
เดือนเมษายน
- วันที่ 16 และ 27 เมษายน 2569
เดือนพฤษภาคม
- วันที่ 15 และ 26 พฤษภาคม 2569
เดือนมิถุนายน
- วันที่ 16 และ 25 มิถุนายน 2569
- วันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม 2569
เดือนสิงหาคม
- วันที่ 14 และ 26 สิงหาคม 2569
เดือนกันยายน
- วันที่ 16 และ 25 กันยายน 2569
เดือนตุลาคม
- วันที่ 16 และ 27 ตุลาคม 2569
เดือนพฤศจิกายน
- วันที่ 16 และ 25 พฤศจิกายน 2569
เดือนธันวาคม
- วันที่ 16 และ 25 ธันวาคม 2569
ทั้งนี้ การแบ่งจ่ายเงินเดือน 2 งวด เป็นนโยบายที่เริ่มในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน โดยข้าราชการที่จะได้รับเงินแบ่งเป็น 2 งวด จะต้องทำเรื่องตามความสมัครใจ