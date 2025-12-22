HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัล สาวปั้นหุ่นสุดปัง เปิดวาร์ปสมาชิกครอบครัว พีคล่ำบึ้กยกบ้าน ได้รู้เหตุผล..ซึ้งน้ำตาซึม

 
            สาวปั้นหุ่นสุดปัง แนะนำให้รู้จักสมาชิกในครอบครัว เข้ายิมปั้นหุ่นล่ำบึ้กยกบ้าน เผยเหตุผลสุดกินใจ เพื่อปกป้องพี่สาวสุดที่รัก



สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey

            เป็นอีกหนึ่งช่องที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชื่นชอบการเข้ายิม สำหรับช่อง TikTok @dumbellslicey ของ สไลซีย์ (Slicey) ซึ่งมักจะลงคอนเทนต์ออกกำลังกาย เข้ายิมฝึกฝนความแข็งแรงของร่างกาย จนมีแฟนคลับติดตามกว่า 6 แสนคน

            ล่าสุด (19 ธันวาคม 2568) สไลซีย์ (Slicey) ได้ลงคอนเทนต์จนกลายเป็นไวรัล กับการแนะนำสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ตัว ซึ่งงานนี้ดูไม่ออกจริง ๆ ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey

            ในคลิประบุว่า "ฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับครอบครัวของฉัน" ซึ่งประกอบด้วย:

            - สไลซีย์ (Slicey) น้องเล็กสุดของบ้าน

            - พอล (Paul) พี่ชายคนเล็ก

            - คอสมี่ (Kosmy) สมาชิกที่ครอบครัวรับเลี้ยงมา

            - ชมอลลี (Shmolli) พี่ชายคนรอง

            - คิปดอน (Kypdon) พี่ชายคนโต

            - คลัชชี่ (Clutchy) แฟนหนุ่มของเธอ

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey

            จากภาพจะเห็นว่า สไลซีย์ หญิงสาวเจ้าของช่อง รวมไปถึงแฟนหนุ่มและบรรดาพี่ชายในครอบครัว ทุกคนต่างมีหุ่นที่บึกบึน กล้ามเนื้อสวยงาม เรียกว่าพร้อมใจกันมีแพสชั่นในการเข้ายิม ปั้นกล้าม และออกกำลังกาย ซึ่งเมื่อมาอยู่รวมเฟรมกันยิ่งทำให้ออร่าความเท่เฉิดฉายสุด ๆ

            อย่างไรก็ตาม นอกจากความดุดันและดูน่าเกรงขาม พวกเขากลับมีอีกมุมที่อบอุ่นไม่น้อย เนื่องจาก สไลซีย์เปิดเผยว่า เธอยังมีสมาชิกครอบครัวอีกคนหนึ่งคือ สเตฟฟี่ พี่สาวคนโตของบ้าน ซึ่งมีภาวะดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) โดยนี่คือหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ทุกคนในบ้านอยากแข็งแกร่งขึ้น เพื่อคอยปกป้องพี่สาวคนนี้นั่นเอง

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey

            ภายหลังจากสไลซีย์แนะนำสมาชิกสุดล่ำรวมไปถึงพี่สาวที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ก็ทำให้ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม บ้างยกย่องว่าพวกเขาคือ "เหล่าผู้พิทักษ์สุดแกร่ง" ที่ออร่าความเท่ทะลุปรอท บ้างก็แซวว่า "คุณแม่พวกคุณคือคนที่ปลอดภัยที่สุดเวลาไปเดินซูเปอร์มาร์เกต" พร้อมเชื่อมั่นว่าคงไม่มีใครกล้ามากลั่นแกล้ง สเตฟฟี่ แน่นอน ยิ่งทำให้แฟน ๆ รู้สึกรักและประทับใจในตัวเจ้าของช่องรายนี้มากยิ่งขึ้น

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน

สาวโชว์หุ่นสุดแกร่ง แถมครอบครัวล่ำบึ้กทุกคน

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัล สาวปั้นหุ่นสุดปัง เปิดวาร์ปสมาชิกครอบครัว พีคล่ำบึ้กยกบ้าน ได้รู้เหตุผล..ซึ้งน้ำตาซึม อัปเดตล่าสุด 22 ธันวาคม 2568 เวลา 14:55:40 3,066 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย