ไวรัล สาวปั้นหุ่นสุดปัง เปิดวาร์ปสมาชิกครอบครัว พีคล่ำบึ้กยกบ้าน ได้รู้เหตุผล..ซึ้งน้ำตาซึม

สาวปั้นหุ่นสุดปัง แนะนำให้รู้จักสมาชิกในครอบครัว เข้ายิมปั้นหุ่นล่ำบึ้กยกบ้าน เผยเหตุผลสุดกินใจ เพื่อปกป้องพี่สาวสุดที่รัก
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey
เป็นอีกหนึ่งช่องที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชื่นชอบการเข้ายิม สำหรับช่อง TikTok @dumbellslicey ของ สไลซีย์ (Slicey) ซึ่งมักจะลงคอนเทนต์ออกกำลังกาย เข้ายิมฝึกฝนความแข็งแรงของร่างกาย จนมีแฟนคลับติดตามกว่า 6 แสนคน
ล่าสุด (19 ธันวาคม 2568) สไลซีย์ (Slicey) ได้ลงคอนเทนต์จนกลายเป็นไวรัล กับการแนะนำสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ตัว ซึ่งงานนี้ดูไม่ออกจริง ๆ ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey
ในคลิประบุว่า "ฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับครอบครัวของฉัน" ซึ่งประกอบด้วย:
- สไลซีย์ (Slicey) น้องเล็กสุดของบ้าน
- พอล (Paul) พี่ชายคนเล็ก
- คอสมี่ (Kosmy) สมาชิกที่ครอบครัวรับเลี้ยงมา
- ชมอลลี (Shmolli) พี่ชายคนรอง
- คิปดอน (Kypdon) พี่ชายคนโต
- คลัชชี่ (Clutchy) แฟนหนุ่มของเธอ
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey
อย่างไรก็ตาม นอกจากความดุดันและดูน่าเกรงขาม พวกเขากลับมีอีกมุมที่อบอุ่นไม่น้อย เนื่องจาก สไลซีย์เปิดเผยว่า เธอยังมีสมาชิกครอบครัวอีกคนหนึ่งคือ สเตฟฟี่ พี่สาวคนโตของบ้าน ซึ่งมีภาวะดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) โดยนี่คือหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ทุกคนในบ้านอยากแข็งแกร่งขึ้น เพื่อคอยปกป้องพี่สาวคนนี้นั่นเอง
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey
ภาพจาก TikTok @dumbellslicey
ภาพจาก TikTok @dumbellsliceyภายหลังจากสไลซีย์แนะนำสมาชิกสุดล่ำรวมไปถึงพี่สาวที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ก็ทำให้ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม บ้างยกย่องว่าพวกเขาคือ "เหล่าผู้พิทักษ์สุดแกร่ง" ที่ออร่าความเท่ทะลุปรอท บ้างก็แซวว่า "คุณแม่พวกคุณคือคนที่ปลอดภัยที่สุดเวลาไปเดินซูเปอร์มาร์เกต" พร้อมเชื่อมั่นว่าคงไม่มีใครกล้ามากลั่นแกล้ง สเตฟฟี่ แน่นอน ยิ่งทำให้แฟน ๆ รู้สึกรักและประทับใจในตัวเจ้าของช่องรายนี้มากยิ่งขึ้น