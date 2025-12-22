HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พยากรณ์อากาศ 7 วัน ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ 26-28 ธ.ค. อากาศหนาวกลับมา

           กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวและหมอกในตอนเช้า ขณะที่ช่วงวันที่ 26-28 ธันวาคม อากาศจะกลับมาเย็นลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส  แต่เตือนฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ภาพจาก : Yuttana Joe / Shutterstock.com

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (22 ธันวาคม 25 68) 


           ภาคเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

           สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ส่วนยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

           สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทางตอนล่างของภาค เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และ ภาคใต้ตอนล่าง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

           ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2568


           ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 ธันวาคม ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

           สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 22-24 ธันวาคม มีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 25-27 ธันวาคม ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มและมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องลมตะวันออกที่พัดคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น                  

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อควรระวัง 


           ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย 

           ในช่วงวันที่ 25-27 ธันวาคม ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ในระยะนี้ไว้ด้วย

           สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2568) ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ขนาด 2.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาว ขนาด 3.5, 3.2, 2.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่

เปิดภาพมวลอากาศเย็นยังปกคลุมประเทศไทยตอนบน อากาศแห้งมาก


           ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้อัปเดตภาพถ่ายดาวเทียม และภาพเรดาร์เช้าวันนี้ (22 ธันวาคม 2568)  มวลอากาศเย็นยังปกคลุมประเทศไทยตอนบน อากาศแห้งมาก ลมหนาวยังมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง ระวังอัคคีภัยเกิดขึ้นได้ง่าย ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน อากาศเย็นถึงหนาว 

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

           อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา ยังได้โพสต์เตือนว่า ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ (23 ธันวาคม 2568) เป็นต้นไป ขอให้เตรียมหน้ากากป้องกันฝุ่นกันด้วยนะคะ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พยากรณ์อากาศ 7 วัน ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ 26-28 ธ.ค. อากาศหนาวกลับมา โพสต์เมื่อ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 12:16:39 1,493 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย