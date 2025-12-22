กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวและหมอกในตอนเช้า ขณะที่ช่วงวันที่ 26-28 ธันวาคม อากาศจะกลับมาเย็นลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส แต่เตือนฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพจาก : Yuttana Joe / Shutterstock.com
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (22 ธันวาคม 25 68)
ภาคเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ส่วนยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทางตอนล่างของภาค เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และ ภาคใต้ตอนล่าง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2568
ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 ธันวาคม ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 22-24 ธันวาคม มีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 25-27 ธันวาคม ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มและมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องลมตะวันออกที่พัดคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อควรระวัง
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย
ในช่วงวันที่ 25-27 ธันวาคม ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ในระยะนี้ไว้ด้วย
สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2568) ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ขนาด 2.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาว ขนาด 3.5, 3.2, 2.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่
เปิดภาพมวลอากาศเย็นยังปกคลุมประเทศไทยตอนบน อากาศแห้งมาก
ขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้อัปเดตภาพถ่ายดาวเทียม และภาพเรดาร์เช้าวันนี้ (22 ธันวาคม 2568) มวลอากาศเย็นยังปกคลุมประเทศไทยตอนบน อากาศแห้งมาก ลมหนาวยังมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง ระวังอัคคีภัยเกิดขึ้นได้ง่าย ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน อากาศเย็นถึงหนาว
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา ยังได้โพสต์เตือนว่า ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ (23 ธันวาคม 2568) เป็นต้นไป ขอให้เตรียมหน้ากากป้องกันฝุ่นกันด้วยนะคะ