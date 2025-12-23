สวดยับ หญิงขี่บิ๊กไบค์โชว์ท่ายาก ยกท้ายสูงไม่หวั่นเห็นทะลุถึงไหน ท้าตายจนตำรวจเข้า

สวดยับ หญิงขี่บิ๊กไบค์โชว์ท่ายาก กระดกบั้นท้ายไม่สนเห็นทะลุถึงไหน โซเชียลเวียดนามเดือดจัด ล่าสุดตำรวจเรียกตัวแล้ว พบเป็นหญิงต่างชาติ
ภาพจาก SAO Star
ภาพจาก SAO Star
ภาพจาก SAO Star
สำหรับบิ๊กไบค์คันที่ใช้ก่อเหตุนั้น ตำรวจตรวจสอบประวัติพบว่าผ่านการซื้อ-ขายมาแล้วหลายมือ เดิมเป็นของชาวเวียดนามคนหนึ่ง ก่อนนำไปขายให้ร้าน และมีชายชาวรัสเซียมาซื้อต่อเพื่อให้เป็นของขวัญแก่หญิงรายนี้
ภาพจาก SAO Star
ภาพจาก SAO Star
วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ VnExpress รายงานกรณีที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ของเวียดนาม หลังปรากฏคลิปของหญิงชาวต่างชาติในชุดกระโปรงสั้น กำลังขี่บิ๊กไบค์โลดโผนบนท้องถนน โชว์ท่ายากทั้งคุกเข่าและนอนราบบนเบาะ บางจังหวะเปิดบั้นท้ายโล่งจนเห็นกางเกงใน โดยมีคนชี้ว่าคลิปท้าตายของสาวคนนี้ไม่ได้มีเพียงคลิปเดียว
ภาพจาก SAO Star
เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอันตรายและละเมิดกฎจราจรอย่างชัดเจน ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจในหมู่ชาวเน็ต จึงส่งเรื่องไปยังตำรวจ กระทั่งในที่สุดตำรวจจราจรจังหวัดคั้ญฮหว่า ได้ทำการสืบสวนจนเจอตัวหญิงในคลิปดังกล่าว พร้อมเรียกตัวมาสอบปากคำ เนื่องจากเป็นการกระทำที่ก่ออันตรายอย่างมากต่อผู้ใช้ถนนรายอื่น
ภาพจาก SAO Star
ทั้งนี้ พบว่าหญิงในคลิปเป็นชาวรัสเซีย อายุ 34 ปี เบื้องต้นยอมรับสารภาพว่าถ่ายคลิปลักษณะดังกล่าวจริง โดยทำมาแล้วหลายครั้ง ทั้งในเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
สำหรับบิ๊กไบค์คันที่ใช้ก่อเหตุนั้น ตำรวจตรวจสอบประวัติพบว่าผ่านการซื้อ-ขายมาแล้วหลายมือ เดิมเป็นของชาวเวียดนามคนหนึ่ง ก่อนนำไปขายให้ร้าน และมีชายชาวรัสเซียมาซื้อต่อเพื่อให้เป็นของขวัญแก่หญิงรายนี้
ภาพจาก SAO Star
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกระทำดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยของสังคม ทางตำรวจจราจรจึงได้โอนเรื่องต่อมายังแผนกคดีอาญา เพื่อทำการสอบสวนต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก VnExpress, VietnamNet