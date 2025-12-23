สาวก้มดูมือถือ เฟลเดินไปขึ้นรถผิดคัน จังหวะโบ๊ะบ๊ะ คนขับก็พลาดตาม รีบถอยรถออกเฉย !

ไวรัลสุดฮา เมื่อสาวก้มหน้าเล่นมือถือจนเดินขึ้นรถผิดคัน แถมคนขับก็ใจดี เห็นคนขึ้นปุ๊บถอยรถพร้อมออกทันที สนิทกันไวสุด ๆ
เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ กับการไปเจอรถรุ่นเดียวกัน สีเดียวกัน จอดอยู่บริเวณใกล้กัน งานนี้หากไม่ได้เช็กให้ดี ๆ อาจจะเฟลแรง อาจจะเปิดรถผิดคันได้ง่าย ๆ ก็เป็นได้
วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้ TikTok @prachitnarajunth1 ลงคลิปสุดพีคบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ เมื่อรถนั้นกำลังจอดรอคนที่ลงไปซื้อของอยู่ห่าง ๆ แต่พอเจ้าตัวเดินออกมา กลับมุ่งหน้าไปหารถคันอื่นซะอย่างงั้น
จากคลิปเผยให้เห็นหญิงสาวที่เดินออกจากร้านมาพร้อมกับก้มหน้าเล่นมือถือ ก่อนจะเดินตรงไปเปิดประตูหลังของรถเก๋งสีขาวขึ้นไป แถมรถคันดังกล่าวก็ค่อย ๆ ถอยหลังออกทันที แต่สักพักหญิงสาวกลับเปิดประตูออกมาแล้วไหว้ขอโทษคนขับ เพราะที่จริงแล้วเธอขึ้นรถผิดคัน ทำเอาคนในรถตัวจริงที่รออยู่พากันหัวเราะหนักมาก
คลิปสุดเฟลน่าเอ็นดูนี้กลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 2.8 ล้านวิว ด้านชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่น บ้างแซวว่าต่างคนต่างไม่เอะใจ พอขึ้นรถปุ๊บก็ออกรถทันที เรียกว่าสนิทกันไวสุด ๆ ถ้าไม่ขึ้นผิดนึกว่ามาด้วยกันซะแล้ว ก่อนที่ต่างคนจะต่างสตั๊นหนักมากว่ารถใครและใครขึ้นรถมากันเนี่ย
ภาพจาก
TikTok @prachitnarajunth1