คดีช็อก พยาบาลสาวไปหาเพื่อนที่โรงแรม เคาะประตูผิดห้อง เจอ 4 ชั่วโมงนรก 3 ทรชน


           คดีช็อก พยาบาลสาวไปหาเพื่อนที่โรงแรม เคาะประตูผิดห้อง เจอ 4 ชั่วโมงนรก ตกเป็นเหยื่อกาม 3 ทรชนใจโฉด 2 คนทำงานธนาคาร อีกคนเป็นนักศึกษา ป.โท

เคาะห้องผิด


          วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Sin Chew รายงานคดีสะเทือนขวัญที่น่าตกใจในประเทศอินเดีย เมื่อพยาบาลหญิงวัยประมาณ 30 ปี เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แต่ดันเผลอไปเคาะประตูผิดห้อง ความผิดพลาดนั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอต้องเผชิญกับนรกร้ายอย่างที่ไม่คาดฝัน ตกเป็นเหยื่อกามของ 3 ทรชนใจโฉด

          เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา พยาบาลสาวตั้งใจจะไปเอาเงินจากเพื่อนที่โรงแรมใกล้กับสถานีรถไฟฉัตรปาติสัมภาจินาการ์ ในรัฐมหาราษฏระ ทางตะวันตกของอินเดีย เธอขึ้นไปถึงโรงแรมโดยปลอดภัย แต่เธอเคาะประตูห้องผิด ปรากฏว่าในห้องนั้นมีชายฉกรรจ์ 3 ราย ซึ่งดื่มเหล้าจนเมามาย 



          ชายในห้องเปิดประตูออกมาเจอเธอ จึงดึงตัวเธอเข้าไปในห้องแล้วล็อกประตูทันที จากนั้นก็บังคับให้เธอดื่มเหล้าและขืนใจเธอเป็นเวลานานถึง 4 ชั่วโมง จนกระทั่งเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันถัดมา เหยื่อสามารถหลบหนีออกมาจากห้องได้สำเร็จ ก่อนจะรีบวิ่งกรีดร้องไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ 

          ทางเจ้าหน้าที่เร่งสืบสวน และดำเนินการเข้าจับกุมชายผู้ก่อเหตุทั้ง 3 ราย ได้ภายใน 3 ชั่วโมง โดยมีการเปิดเผยชื่อ ได้แก่ กานชยาม ราโธด อายุ 27 ปี, ริชิเกศ ชาเวน อายุ 25 ปี และคิรัน ราโธด อายุ 25 ปี ทั้งหมดเป็นเพื่อนกัน ในจำนวนนี้ 2 ราย มีอาชีพเป็นพนักงานธนาคาร ส่วนอีกคนเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 

          ข้อมูลจากทางตำรวจเผยว่า เหยื่อเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว ส่วนสามีของเธอกำลังว่างงาน ในวันเกิดเหตุ เธอจึงไปหาเพื่อนที่อยู่ห้องหมายเลข 105 ของโรงแรมดังกล่าว โดยนัดว่าจะไปขอยืมเงิน แต่เธอไปผิดชั้น จึงได้เคาะประตูที่ห้อง 205 ทางผู้ต้องหาจึงฉวยโอกาสก่อเหตุ 

          เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ในระหว่างการสอบสวน โดยตั้งข้อหาคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืนหมู่ การกักขังโดยมิชอบ และการข่มขู่คุกคาม 

ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew, NDTV, Times of India




