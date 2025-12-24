สาวสานฝัน ซื้อคอนโดในวัย 26 จ่ายเองล้วน ๆ ฮึดทำงานทุกวัน วันละ 12-18 ชม

สาวเป็นปลื้ม ซื้อคอนโด 24 ล้านได้ในวัย 26 สานฝันมีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่ต้องให้พ่อแม่ช่วย เผยเคล็ดลับทำงานโหด วันละ 12-18 ชม. 7 วันต่อสัปดาห์ กว่าจะมีวันนี้
ภาพจาก TikTok @chrissie.chrossie
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Sinchew รายงานว่า คริส สาวสิงคโปร์วัย 26 ปี กลายมาเป็นที่สนใจและได้รับเสียงชื่นชมบนโลกออนไลน์ หลังออกมาเปิดเผยว่าเธอสามารถซื้อคอนโด มูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 24 ล้านบาท) ได้ด้วยตัวเอง แบบไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านการเงินใด ๆ จากทางบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เธอภาคภูมิใจสุด ๆ
หลังออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าว คลิปของเธอบน TikTok ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก และคลิปตอนที่เธอพาพ่อแม่เข้าไปที่คอนโดด้วยกันเป็นครั้งแรก เพื่อดูปฏิกิริยาของคนในบ้าน ก็กลายเป็นไวรัลหลายแสนวิว
ภาพจาก TikTok @chrissie.chrossie
คริส เผยว่า เธอฝันมานานหลายปีแล้วว่า อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองก่อนอายุ 27 ปี และในที่สุดช่วงสิ้นปี 2567 เธอก็สามารถทำได้จริง โดยเธอจ่ายเงินดาวน์คอนโดไป 242,000 ดอลาร์สิงคโปร์ (ราว 5.8 ล้านบาท) เป็นเงินสด
หญิงสาวให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น ถึงเคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ แต่มาจากการทำงานหนักของเธอ
"ฉันทำงานวันละ 12-18 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์" คริส กล่าว
ภาพจาก TikTok @chrissie.chrossie
คริส ย้ำว่าคอนโดขนาด 2 ห้องนอนนี้ ซื้อมาด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเธอล้วน ๆ โดยไม่ต้องให้ที่บ้านช่วย และครอบครัวก็เพิ่งรู้เรื่องที่เธอซื้อคอนโด ในวันที่เธอไปรับกุญแจจากนายหน้านี้เอง
ในส่วนของการเก็บเงิน คริสเผยว่าอาชีพหลักของเธอคือโปรดิวเซอร์ แต่เธอมักจะทำงานพร้อมกัน 3 งาน และทำงานเกือบตลอดทั้งปี แบบ 7 วันต่อสัปดาห์
จริง ๆ แล้วนิสัยการเก็บเงินของเธอเริ่มมาตั้งแต่ 8 ขวบ แต่เธอเพิ่งจัดการเรื่องเงินได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ตอนที่เริ่มทำงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ขณะอายุ 14 ปี จากนั้นเมื่ออายุ 19 ปี เธอก็เริ่มนำเงินไปลงทุน
"จริง ๆ ฉันเริ่มค่อนข้างเร็ว และมีเวลาค่อย ๆ เก็บสะสมเงิน" คริส กล่าว พร้อมบอกว่านอกจากการทำงานหาเงิน เธอยังควบคุมรายจ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเข้มงวด และวางแผนไว้เป็นอย่างดี มีแม้แต่การทำ "สัปดาห์ที่งดใช้จ่าย" โดยจะใช้คูปองแคชแบ็คต่าง ๆ มาจ่ายค่าอาหาร หรือใช้แอปฯ แลกเครดิตการเดินทางต่าง ๆ แทน
"ฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเก็บเงิน และทำตามแผนกับงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดค่ะ"
ทั้งนี้ สำหรับปฏิกิริยาของครอบครัว บอกเลยว่าทำให้คริสถึงกับยิ้มกว้าง โดยแม่เธอบอกเลยว่าภูมิใจในตัวลูกสาวมาก ขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีไปกับสาวคนนี้ที่ทำตามความฝันได้สำเร็จ รวมถึงชื่นชมในความพยายามของเธอด้วย เช่น
"ฉันอายุ 32 แล้ว แต่ก็ยังทำไม่ได้เลย"
"เธอเป็นแรงบันดาลใจให้คนยุคใหม่ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายแบบเธอได้เลย"
ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew