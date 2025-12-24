HILIGHT
สาวสานฝัน ซื้อคอนโดในวัย 26 จ่ายเองล้วน ๆ ฮึดทำงานทุกวัน วันละ 12-18 ชม


           สาวเป็นปลื้ม ซื้อคอนโด 24 ล้านได้ในวัย 26 สานฝันมีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่ต้องให้พ่อแม่ช่วย เผยเคล็ดลับทำงานโหด วันละ 12-18 ชม. 7 วันต่อสัปดาห์ กว่าจะมีวันนี้ 

ฝันเป็นจริง ซื้อคอนโดสำเร็จในวัย 26
ภาพจาก TikTok @chrissie.chrossie

          วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Sinchew รายงานว่า คริส สาวสิงคโปร์วัย 26 ปี กลายมาเป็นที่สนใจและได้รับเสียงชื่นชมบนโลกออนไลน์ หลังออกมาเปิดเผยว่าเธอสามารถซื้อคอนโด มูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 24 ล้านบาท) ได้ด้วยตัวเอง แบบไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านการเงินใด ๆ จากทางบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เธอภาคภูมิใจสุด ๆ  

          หลังออกมาเปิดเผยเรื่องดังกล่าว คลิปของเธอบน TikTok ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก และคลิปตอนที่เธอพาพ่อแม่เข้าไปที่คอนโดด้วยกันเป็นครั้งแรก เพื่อดูปฏิกิริยาของคนในบ้าน ก็กลายเป็นไวรัลหลายแสนวิว 

ฝันเป็นจริง ซื้อคอนโดสำเร็จในวัย 26
ภาพจาก TikTok @chrissie.chrossie

          คริส เผยว่า เธอฝันมานานหลายปีแล้วว่า อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองก่อนอายุ 27 ปี และในที่สุดช่วงสิ้นปี 2567 เธอก็สามารถทำได้จริง โดยเธอจ่ายเงินดาวน์คอนโดไป 242,000 ดอลาร์สิงคโปร์ (ราว 5.8 ล้านบาท) เป็นเงินสด 

          หญิงสาวให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น ถึงเคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ แต่มาจากการทำงานหนักของเธอ  

          "ฉันทำงานวันละ 12-18 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์" คริส กล่าว 

ฝันเป็นจริง ซื้อคอนโดสำเร็จในวัย 26
ภาพจาก TikTok @chrissie.chrossie

          คริส ย้ำว่าคอนโดขนาด 2 ห้องนอนนี้ ซื้อมาด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเธอล้วน ๆ โดยไม่ต้องให้ที่บ้านช่วย และครอบครัวก็เพิ่งรู้เรื่องที่เธอซื้อคอนโด ในวันที่เธอไปรับกุญแจจากนายหน้านี้เอง 
  
          ในส่วนของการเก็บเงิน คริสเผยว่าอาชีพหลักของเธอคือโปรดิวเซอร์ แต่เธอมักจะทำงานพร้อมกัน 3 งาน และทำงานเกือบตลอดทั้งปี แบบ 7 วันต่อสัปดาห์ 
 
          จริง ๆ แล้วนิสัยการเก็บเงินของเธอเริ่มมาตั้งแต่ 8 ขวบ แต่เธอเพิ่งจัดการเรื่องเงินได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ตอนที่เริ่มทำงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ขณะอายุ 14 ปี จากนั้นเมื่ออายุ 19 ปี เธอก็เริ่มนำเงินไปลงทุน 
  
          "จริง ๆ ฉันเริ่มค่อนข้างเร็ว และมีเวลาค่อย ๆ เก็บสะสมเงิน" คริส กล่าว พร้อมบอกว่านอกจากการทำงานหาเงิน เธอยังควบคุมรายจ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเข้มงวด และวางแผนไว้เป็นอย่างดี มีแม้แต่การทำ "สัปดาห์ที่งดใช้จ่าย" โดยจะใช้คูปองแคชแบ็คต่าง ๆ มาจ่ายค่าอาหาร หรือใช้แอปฯ แลกเครดิตการเดินทางต่าง ๆ แทน

          "ฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเก็บเงิน และทำตามแผนกับงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดค่ะ"
 
          ทั้งนี้ สำหรับปฏิกิริยาของครอบครัว บอกเลยว่าทำให้คริสถึงกับยิ้มกว้าง โดยแม่เธอบอกเลยว่าภูมิใจในตัวลูกสาวมาก ขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีไปกับสาวคนนี้ที่ทำตามความฝันได้สำเร็จ รวมถึงชื่นชมในความพยายามของเธอด้วย เช่น

          "ฉันอายุ 32 แล้ว แต่ก็ยังทำไม่ได้เลย"

          "เธอเป็นแรงบันดาลใจให้คนยุคใหม่ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายแบบเธอได้เลย"


ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew


