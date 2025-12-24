HILIGHT
ครูเงาะ รสสุคนธ์ เล่าเรื่องสนทนาธรรมเจ้าคุณพระสินีนาถฯ เป็นกันเองมาก

          ครูเงาะ รสสุคนธ์ เล่าเรื่องการเข้าเฝ้าเจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมสนทนาธรรม บรรยากาศเป็นกันเอง ท่านเมตตามาก


เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

          วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ นักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง มีการโพสต์เล่าเรื่องราวการได้เข้าเฝ้าเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ข้อความทั้งหมดดังนี้

          นับเป็นเกียรติของครูและนักเรียน subscription มาก ๆ ที่ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระฯ ที่มาร่วมสนทนาธรรมกับพวกเรา 



          ครูไม่รู้ว่าใครรู้จักท่านเจ้าคุณพระในแบบใด แต่สำหรับครู ท่านคือคนที่ศึกษาธรรมและปฏิบัติตามได้อย่างงดงาม น่านับถือ

          ครูกราบท่านได้ด้วยหัวใจ กราบในคุณธรรม กราบในความเมตตาที่ท่านได้สนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรม "ธรรมนาวา วัง" ให้แก่คนไทยได้พ้นทุกข์นะคะ

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ






