ครูเงาะ รสสุคนธ์ เล่าเรื่องสนทนาธรรมเจ้าคุณพระสินีนาถฯ เป็นกันเองมาก

ครูเงาะ รสสุคนธ์ เล่าเรื่องการเข้าเฝ้าเจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมสนทนาธรรม บรรยากาศเป็นกันเอง ท่านเมตตามาก
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ นักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง มีการโพสต์เล่าเรื่องราวการได้เข้าเฝ้าเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ข้อความทั้งหมดดังนี้
นับเป็นเกียรติของครูและนักเรียน subscription มาก ๆ ที่ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระฯ ที่มาร่วมสนทนาธรรมกับพวกเรา
ครูไม่รู้ว่าใครรู้จักท่านเจ้าคุณพระในแบบใด แต่สำหรับครู ท่านคือคนที่ศึกษาธรรมและปฏิบัติตามได้อย่างงดงาม น่านับถือ
ครูกราบท่านได้ด้วยหัวใจ กราบในคุณธรรม กราบในความเมตตาที่ท่านได้สนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรม "ธรรมนาวา วัง" ให้แก่คนไทยได้พ้นทุกข์นะคะ
