อิศเรศ น้อยใจบุญ แข้งดัง ลั่นนักตระกร้อทีมชาติ ติดหนี้แต่ไม่จ่าย ทั้งที่ได้รางวัลมาเป็นล้าน ซัดสันดานเสีย ปีใหม่หามาคืนด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aitsaret Noychaiboon
กลายเป็นที่จับตาขึ้นมา เมื่อล่าสุด (25 ธันวาคม 2568) อิศเรศ น้อยใจบุญ นักฟุตบอลคนดัง ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กทวงเงินจากนักตระกร้อทีมชาติ หลังให้ยืมเงินตั้งแต่ปีที่แล้ว จนปัจจุบันขนาดได้เงินรางวัลมาเป็นล้านก็ยังไม่จ่ายหนี้
โดยระบุว่า "ฝากถึงนักตระกร้อทีมชาตินะครับ เป็นหนี้ไม่ยอมจ่าย ติดหนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว อ้างไปเรื่อย ได้เหรียญจะคืนเงินให้ ได้เงินรางวัลมา 1 ล้าน 5 แสน มึงก็ไม่ใช้หนี้ ผมมีหลักฐานการโอนให้คุณนะ รวม ๆ 5 แสนกว่า มึงคืนมาแค่ 2 แสน มึงมันสุดยอดคนจริง ๆ ตัดอนาคตตัวเอง สันดานเสีย ปีใหม่นี้หามาคืนด้วย #สส #ทท"
ทั้งนี้ สำหรับ อิศเรศ น้อยใจบุญ เคยปรากฏเป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้ จากเหตุการณ์ฟันศอกใส่คู่แข่ง จนถูกแบน 3 ปี กระทั่งเพิ่งพ้นโทษแบนในปีนี้ ซึ่งได้ย้ายมาเล่นกับสโมสรฟุตบอลอาชีพ ในปัจจุบันอยู่สังกัด พิจิตร ยูไนเต็ด
