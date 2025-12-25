HILIGHT
อิศเรศ น้อยใจบุญ โผล่ฟาด นักตะกร้อทีมชาติ ติดหนี้แต่ไม่จ่าย ทั้งที่ได้รางวัลเป็นล้าน


          อิศเรศ น้อยใจบุญ แข้งดัง ลั่นนักตระกร้อทีมชาติ ติดหนี้แต่ไม่จ่าย ทั้งที่ได้รางวัลมาเป็นล้าน ซัดสันดานเสีย ปีใหม่หามาคืนด้วย

อิศเรศ น้อยใจบุญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aitsaret Noychaiboon

          กลายเป็นที่จับตาขึ้นมา เมื่อล่าสุด (25 ธันวาคม 2568) อิศเรศ น้อยใจบุญ นักฟุตบอลคนดัง ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กทวงเงินจากนักตระกร้อทีมชาติ หลังให้ยืมเงินตั้งแต่ปีที่แล้ว จนปัจจุบันขนาดได้เงินรางวัลมาเป็นล้านก็ยังไม่จ่ายหนี้
          
          โดยระบุว่า "ฝากถึงนักตระกร้อทีมชาตินะครับ เป็นหนี้ไม่ยอมจ่าย ติดหนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว อ้างไปเรื่อย ได้เหรียญจะคืนเงินให้ ได้เงินรางวัลมา 1 ล้าน 5 แสน มึงก็ไม่ใช้หนี้ ผมมีหลักฐานการโอนให้คุณนะ รวม ๆ 5 แสนกว่า มึงคืนมาแค่ 2 แสน มึงมันสุดยอดคนจริง ๆ ตัดอนาคตตัวเอง สันดานเสีย ปีใหม่นี้หามาคืนด้วย #สส #ทท"
          
อิศเรศ น้อยใจบุญ

          ทั้งนี้ สำหรับ อิศเรศ น้อยใจบุญ เคยปรากฏเป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้ จากเหตุการณ์ฟันศอกใส่คู่แข่ง จนถูกแบน 3 ปี กระทั่งเพิ่งพ้นโทษแบนในปีนี้ ซึ่งได้ย้ายมาเล่นกับสโมสรฟุตบอลอาชีพ ในปัจจุบันอยู่สังกัด พิจิตร ยูไนเต็ด

อิศเรศ น้อยใจบุญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aitsaret Noychaiboon

โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 14:10:30
