ลูกค้าหญิงก่อเหตุสุดอี๋กลางร้าน เปิดวงจรปิดดูถึงกับพูดไม่ออก ทำ พนง. ปล่อยโฮตามเช็ด

          ร้านมินิมาร์ทเปิดคลิปลูกค้าหญิงถ่ายอุจจาระทิ้งกลางร้าน ซ้ำนำสินค้ามาเช็ดแล้วซุกไว้ก่อนรีบหนี ทำพนักงานเก็บกวาดถึงกับปล่อยโฮ สินค้าเสียหายหลายรายการ


ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

          วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเพื่อตามหาตัวลูกค้าหญิงรายหนึ่งที่มาขับถ่ายทิ้งไว้กลางร้านแล้วหลบหนีไป ทิ้งความเดือดร้อนในสภาพที่เลอะเทอะและมีสินค้าเสียหายโดยไม่คิดจะรับผิดชอบ

ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

          จากคลิปเผยให้เห็นว่าขณะที่ลูกค้าก้มเลือกของในตู้แช่เย็น ปรากฏว่าลูกค้ากลับถ่ายอุจจาระออกมาเลอะที่พื้น แต่พอรู้ตัวกลับไม่ได้แจ้งพนักงาน ซ้ำยังหยิบสินค้าภายในร้านมาเช็ดและปกปิดร่องรอยเอาไว้ ก่อนจะเดินออกจากร้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

          ทางร้านระบุข้อความว่า "วันนี้มีลูกค้ามาขับถ่ายทิ้งไว้ที่ร้านนะคะ ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้หญิงด้วยค่ะ นี่คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ สาเหตุที่ไม่ได้เบลอหน้าลูกค้าเป็นเพราะในคลิปมองไม่เห็นใบหน้าของลูกค้าค่ะ ขอความกรุณาให้ลูกค้ากลับมาชำระค่าสินค้าให้ด้วยนะคะ เนื่องจากน้องเจ้าของล็อกได้รับความเดือดร้อนมากค่ะ หากไม่กล้าเดินทางมาที่ร้านด้วยตนเอง สามารถโทรศัพท์มาที่เบอร์ของเจ้าของร้านโดยตรง ฝากทุกคนช่วยกันแชร์พฤติกรรมนี้ด้วยนะคะ น้องพนักงานที่ต้องมาเก็บกวาดให้ลูกค้าท่านนี้เสียใจจนร้องไห้หนักมากค่ะ"

          หลังคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป ปรากฏว่าชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ในหลากหลายมุม บางส่วนมองว่า ลูกค้าอาจมีปัญหาสุขภาพร่างกายที่ไม่ปกติทำให้เกิดการขับถ่ายแบบไม่รู้ตัว แต่ถ้าหากแจ้งทางร้านตรง ๆ ร้านก็น่าจะพร้อมช่วยเหลือ ดีกว่าการหลบหนีไปเช่นนี้ นอกจากนี้การนำสินค้าในร้านมาเช็ดแล้วซุกไว้ยิ่งเป็นพฤติกรรมที่แย่มากและไร้ความรับผิดชอบ

ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

ถ่ายอุจจาระกลางมินิมาร์ท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BanBan Market - บ้านบ้าน มาร์เก็ต

          ทางร้านเผยเพิ่มเติมว่า หลังจากเกิดเรื่องลูกค้ายังไม่มาชำระเงินและยังไม่มีการติดต่อมาเลย ส่วนสินค้าในตะกร้าบริเวณนั้นทั้งหมดได้เคลียร์ทิ้งแล้ว ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก








