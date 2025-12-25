ช็อก ! เจ้าของร้านดัง เหมย หมึกเป็นซาซิมิ แฉยับโดนสามีนอกใจ กิ๊กเด็กในร้าน

เหมย เจ้าของร้านอาหารชื่อดัง เหมย หมึกเป็นซาซิมิ ไลฟ์แฉโดนสามีนอกใจ แอบกิ๊กเด็กในร้าน ภาพวงจรปิดทำจุก เห็นคาตายืนจกกันในร้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหมย หมึกเป็นซาซิมิ
ทำเอาชาวเน็ตและแฟน ๆ ร้าน เหมย หมึกเป็นซาซิมิ ถึงกับช็อกไปตาม ๆ กัน เมื่อล่าสุด (25 ธันวาคม 2568) คุณเหมย ซึ่งเป็นเจ้าของร้านได้ออกมาไลฟ์แฉว่าถูกสามีนอกใจ หรือที่เจ้าตัวมักจะเรียกว่า "ผัวตัวดี" ไปแอบกิ๊กกับพนักงานในร้าน แถมยังจับได้คาตาเพราะเห็นชอตเด็ดจากกล้องวงจรปิด
โดยเพจ อรรถรส ได้สรุปดราม่า เหมย เจ้าของร้าน เหมย หมึกเป็นซาซิมิ ที่ถูกสามีนอกใจว่า "ดราม่าร้านดัง "เหมย หมึกเป็นซาซิมิ" เมื่อเจ้าของร้าน คุณเหมยออกมาไลฟ์ เปิดใจจับได้ว่าสามีนอกใจ กับพนักงานในร้านตัวเอง
โดยเพจ อรรถรส ได้สรุปดราม่า เหมย เจ้าของร้าน เหมย หมึกเป็นซาซิมิ ที่ถูกสามีนอกใจว่า "ดราม่าร้านดัง "เหมย หมึกเป็นซาซิมิ" เมื่อเจ้าของร้าน คุณเหมยออกมาไลฟ์ เปิดใจจับได้ว่าสามีนอกใจ กับพนักงานในร้านตัวเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหมย หมึกเป็นซาซิมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหมย หมึกเป็นซาซิมิ
- จุดเริ่มต้นมาจากการที่ "คุณเหมย" เจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดัง ไลฟ์สดเล่าเรื่องชีวิตคู่ หลังจับได้ว่าสามีมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพนักงาน
- ซึ่งพนักงานคนนี้ ทำงานเป็นตำแหน่งแคชเชียร์ในร้าน และทำงานอยู่ที่ร้านมานานถึง 4 ปี อายุ 40 ปี (บางแหล่งข่าวระบุว่า ตัวเธอนั้นก็มีผัวที่แท้จริงอยู่แล้ว)
- หลักฐานสำคัญที่ทำให้เรื่องแดง คือ ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน ที่เห็นพฤติกรรมถึงเนื้อถึงตัวกันชัดเจน (ยืนจกกันไปมาแบบสู้มือกันสุด ๆ)
- พนักงานหญิงรายนี้ เคยมีประวัติโดนร้านเก่าที่ทำงานไล่ออกมาก่อน จากปัญหาลักษณะเดียวกัน
- หลังเหตุการณ์ถูกเปิดเผย ทางคุณเหมยตัดสินใจไล่พนักงานหญิงออกทันที
- ขณะที่ฝั่งสามี คุณเหมยยอมให้โอกาสอีกครั้ง แต่ประกาศชัดว่าหากมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำ จะไม่ให้อภัยอีก
- ในไลฟ์ คุณเหมยยังย้ำชัดว่า ร้าน "เหมย หมึกเป็นซาซิมิ" เป็นกิจการในชื่อของเธอ
- หลังไลฟ์เผยแพร่ออกไป กระแสในโซเชียลส่วนใหญ่ส่งกำลังใจให้คุณเหมย
ขณะที่ในคอมเมนต์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์กันสนั่น หลายคนก็ได้ให้กำลังใจ คุณเหมย ด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหมย หมึกเป็นซาซิมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหมย หมึกเป็นซาซิมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหมย หมึกเป็นซาซิมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหมย หมึกเป็นซาซิมิ