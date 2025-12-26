ดังใหญ่แล้ว.. ตำรวจไทยหัวใจซานต้า คนญี่ปุ่นโดนเส้นชอบใจ แชร์สนั่นจนเป็นไวรัล

ตำรวจไทยเพิ่มขวัญกำลังใจรับเทศกาลคริสต์มาส สวมหมวกซานตาคลอสน่าเอ็นดู คนญี่ปุ่นชอบใจ แชร์สนั่นจนเป็นไวรัล
ภาพจาก X @phukachan100
วันที่ 25 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้บัญชี X @phukachan100 ชาวญี่ปุ่นได้โพสต์ภาพความประทับใจในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในประเทศไทย ภายหลังจากเห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเพิ่มขวัญกำลังใจก่อนปฏิบัติงาน ด้วยการสวมหมวกซานตาคลอส พร้อมกับออกแอ็คชั่นท่าทางสุดน่าเอ็นดู จนกลายเป็นที่พูดถึงและแชร์ต่อกันออกไปจนเป็นไวรัล
จากโพสต์ดังกล่าวจะเห็นว่า ตำรวจไทยในชุดเครื่องแบบมากกว่าสิบนายได้พากันสวมหมวกซานตาคลอสสีแดงสดใส ปรากฏตัวอยู่รวมกันที่บริเวณถนนในเมืองภูเก็ต อีกทั้งยังได้สวมหน้ากากแบบที่โจรใส่ แล้วเดินแถวร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางตลก ดึงดูดความสนใจและเรียกรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่อยู่ในบริเวณนั้น โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ดูจะชอบใจมากเป็นพิเศษ
ภาพจาก X @phukachan100
ภาพจาก X @phukachan100
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดีย มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 666,900 ครั้ง หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นประหลาดใจ และขำขันมากมาย
"ทำไมคนไทยตลกจัง"
"ฮ่า ๆ มันตลกมาก"
"ตำรวจไทยช่างดูอารมณ์ขันจริง ๆ"
"น่าสนุกดีนะ พวกเขาเต็มที่มาก"
"ที่น่าทึ่งคือพวกเขาพร้อมใจกันทำสิ่งนี้"
"คนไทยสร้างรอยยิ้มได้ทุกสถานการณ์"
ภาพจาก X @phukachan100