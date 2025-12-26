รู้ทันก่อนโดนดูดเงิน ตำรวจเปิดลิสต์เว็บสแกมเมอร์ เจอหน้าเว็บแบบนี้ห้ามกดเด็ดขาด

ตำรวจสอบสวนกลาง เปิดรายชื่อเว็บไซต์สแกมเมอร์ประจำวัน หลังหลอกลงทุนและขายของปลอม ตรวจสอบให้ดีก่อนเงินในบัญชีหาย
วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ตำรวจสอบสวนกลาง โพสต์เตือนภัยประชาชนให้ระวังตกเป็นเหยื่อเว็บไซต์หลอกลวง หรือ สแกมเเมอร์ ซึ่งหากเข้าไปสมัครหรือใช้บริการอาจเกิดความเสียหาย ได้ของไม่มีคุณภาพ หรือถูกมิจฉาชีพสูบเงินออกจากบัญชีได้ !
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า รวมหน้าเว็บ SCAMMER ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เช็กเลย ! ก่อนตกเป็นเหยื่อ
ในโพสต์มีการเปิดเผยหน้าเว็บสแกมเมอร์ที่หลอกให้หลงเชื่อทั้งการลงทุนและการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อรายต่อไป
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
