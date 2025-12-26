HILIGHT
รู้ทันก่อนโดนดูดเงิน ตำรวจเปิดลิสต์เว็บสแกมเมอร์ เจอหน้าเว็บแบบนี้ห้ามกดเด็ดขาด


          ตำรวจสอบสวนกลาง เปิดรายชื่อเว็บไซต์สแกมเมอร์ประจำวัน หลังหลอกลงทุนและขายของปลอม ตรวจสอบให้ดีก่อนเงินในบัญชีหาย 

เตือนหน้าเว็บ สแกมเมอร์ ห้ามกด

          วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ตำรวจสอบสวนกลาง โพสต์เตือนภัยประชาชนให้ระวังตกเป็นเหยื่อเว็บไซต์หลอกลวง หรือ สแกมเเมอร์ ซึ่งหากเข้าไปสมัครหรือใช้บริการอาจเกิดความเสียหาย ได้ของไม่มีคุณภาพ หรือถูกมิจฉาชีพสูบเงินออกจากบัญชีได้ !

          โพสต์ดังกล่าวระบุว่า รวมหน้าเว็บ SCAMMER ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เช็กเลย ! ก่อนตกเป็นเหยื่อ


          ในโพสต์มีการเปิดเผยหน้าเว็บสแกมเมอร์ที่หลอกให้หลงเชื่อทั้งการลงทุนและการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อรายต่อไป

เตือนหน้าเว็บ สแกมเมอร์ ห้ามกด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

เตือนหน้าเว็บ สแกมเมอร์ ห้ามกด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

เตือนหน้าเว็บ สแกมเมอร์ ห้ามกด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

เตือนหน้าเว็บ สแกมเมอร์ ห้ามกด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

เตือนหน้าเว็บ สแกมเมอร์ ห้ามกด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

เตือนหน้าเว็บ สแกมเมอร์ ห้ามกด
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
โพสต์เมื่อ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 17:26:54
