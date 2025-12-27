ปิดตำนาน 35 ปี Eazy FM - ยุติกิจการบริษัท เทโร เรดิโอ พร้อมเหตุผลสำคัญ

ปิดตำนาน 35 ปี Eazy FM พร้อมยุติกิจการของบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กับเหตุผลที่สื่อเปลี่ยนแปลงไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Eazy FM
วันที่ 27 ธันวาคม 2568 มีการประกาศปิดกิจการที่ทำให้หลายคนเศร้า มีข้อความทั้งหมดดังนี้
บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ขอประกาศยุติกิจการอย่างเป็นทางการ ในสิ้นปี 2568 หลังสร้างความสุขความบันเทิงมายาวนานกว่า 35 ปี
เราพยายามอย่างเต็มที่กับการเผชิญความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยแนวโน้มส่วนพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความท้าทายนี้ยากจะก้าวผ่าน
บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง ที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่ทรงคุณค่า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ฟังทุกท่านทั้งในไทยและทั่วโลก ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมาตลอด 35 ปีแห่งความสุข ความทรงจำดี ๆ และเสียงดนตรี
กำลังใจและความผูกพันของทุกท่านมีความหมายต่อเราเป็นอย่างยิ่ง แม้วันนี้เราจะปิดฉากบทหนึ่งลง แต่เรายังคงมองไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ และมีความหวังต่อโอกาสใหม่ ๆ ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต
ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจ
บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด