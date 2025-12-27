HILIGHT
ญี่ปุ่นระทึกขวัญ ชายใช้อาวุธไล่แทงคนในโรงงานยาง เจ็บระนาว 15 ราย สาหัส 5 ราย

          เหตุระทึกขวัญในญี่ปุ่น ชายใช้อาวุธไล่แทงคนในโรงงาน - ฉีดสารปริศนาใส่ บาดเจ็บระนาว 15 ราย อาการสาหัส 5 ราย 

ไล่แทงคนในโรงงานญี่ปุ่น
ภาพจาก YUICHI YAMAZAKI / AFP

          วันที่ 27 ธันวาคม 2568 สำนักข่าว AP รายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธไล่แทงคนที่โรงงานผลิตยางรถยนต์ของบริษัทโยโกฮามา (YOKOHAMA) ในเมืองมิชิมะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา รวมทั้งฉีดพ่นของเหลวที่ไม่ทราบชนิด จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 15 ราย โดยมีอาการสาหัส 5 ราย 

          ตามรายงานเผยว่า ชายคนร้ายพกอาวุธ พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากกันแก๊ส เข้าโจมตีผู้คนภายในโรงงานตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. โดยใช้อาวุธไล่แทงคน หนึ่งในเหยื่อที่ถูกแทงเป็นชายอายุ 28 ปี ได้รับบาดเจ็บ ในขณะเดียวกันคนร้ายยังได้ฉีดสารเคมีของเหลวบางอย่างใส่เหยื่อ 

          โดยผู้บาดเจ็บทั้ง 15 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ในจำนวนนี้ 8 ราย ได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทง โดยมี 5 รายอาการสาหัส แต่ยังคงรู้สึกตัวในขณะถูกพาตัวไปรักษา ส่วนอีก 7 ราย ได้รับอันตรายจากของเหลวปริศนา ซึ่งทางสื่อท้องถิ่นบางแหล่งรายงานว่าเป็นสารฟอกขาว 

          หลังเกิดเหตุ กลุ่มคนงานช่วยกันควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าจับกุม โดยระบุชื่อว่า มาซากิ โอยามะ อายุ 38 ปี เป็นชาวเมืองมิชิมะ พร้อมตั้งข้อหาพยายามฆ่า ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยเบื้องต้นเชื่อว่า ผู้ก่อเหตุลงมือเพียงลำพัง และอาจมีความเกี่ยวข้องกับโรงงานแห่งนี้  

          รายงานระบุว่า ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวด และเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีอาชญากรรมรุนแรงต่ำ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายด้วยมีดหลายครั้ง รวมไปถึงการใช้อาวุธปืนลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เมื่อปี 2565 

ขอบคุณข้อมูลจาก AP, Japan Times


โพสต์เมื่อ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 15:57:35
