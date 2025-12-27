HILIGHT
เจ้าของเปิดห้องให้แขกพัก เจอคราบแดงสยองทิ้งไว้บนเตียง ร่องรอยชวนขนลุก

          เจ้าของเปิดห้องให้แขกพัก หลังเช็กเอาต์เจอคราบแดงสยองทิ้งไว้บนเตียง ร่องรอยชวนขนลุก ราวกับฉากหนังสยองขวัญ   

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Carie Tan 

          วันที่ 26 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ MS News เผยว่า มีหญิงเจ้าของที่พักแห่งหนึ่งในมาเลเซียได้แชร์ภาพพร้อมเรื่องราวที่น่าตกใจ ภายหลังจากเธอเปิดห้องเป็นโฮมสเตย์ให้แขกมาพัก แต่ปรากฏว่าเธอกลับต้องเผชิญประสบการณ์สุดเลวร้าย เมื่อแขกได้ทิ้งร่องรอยชวนขนลุกเอาไว้ให้ดูต่างหน้าราวกับฉากฆาตกรรมในหนังสยองขวัญ 

          โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Carie Tan  ได้เผยว่า แขกกลุ่มหนึ่งที่เข้าพักห้องดังกล่าวได้ขอต่อเวลาไปอีก 1 วัน แต่เนื่องจากมีแขกกลุ่มต่อไปจองเข้าพักเอาไว้แล้ว ทางผู้ดูแลจึงปฏิเสธ และขอให้พวกเขาเช็กเอาต์ภายในเวลา 12.00 น. จนกระทั่งเวลาประมาณ 13.00 น. เมื่อพนักงานทำความสะอาดไปเห็นสภาพห้อง ต่างพากันตกตะลึงเป็นอย่างยิ่ง


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Carie Tan 

          ภายในห้องเลอะเทอะไปด้วยคราบสีแดงปริศนา โดยเฉพาะบนเตียงที่มีรอยเปื้อนขนาดใหญ่คล้ายเลือดแผ่เป็นวงกว้างบนผ้าปูที่นอน และซึมลึกลงไปถึงฟูกด้านใต้ แต่จากที่ทางพนักงานตรวจสอบในเบื้องต้น ไม่พบว่ามีกลิ่นคาวของเลือด จึงคิดว่าไม่น่าจะใช่เลือดของจริง 

          ทางเจ้าของที่พักจึงติดต่อไปยังแขกกลุ่มนั้นทันทีเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นและขอเรียกเก็บเงินค่าเสียหายเป็นจำนวน 500 ริงกิต (ราว 3,800 บาท) มิเช่นนั้นเธอจะทำเรื่องร้องเรียนไปยังแพลตฟอร์มผู้ให้บริการเช่าห้องพัก และแจ้งตำรวจ ทว่าพวกเขาไม่ตอบข้อความและไม่รับสาย คิดว่าน่าจะหนีไปแล้ว 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Carie Tan 

          ทั้งนี้ ทางแพลตฟอร์มผู้ให้บริการเช่าห้องพักให้ค่าชดเชยสูงสุดแค่ 150 ริงกิต (ราว 1,200 บาท) ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ทางเจ้าของต้องออกเงินเพิ่มจากส่วนต่างของค่ามัดจำ สำหรับจ่ายค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อ รวมไปถึงค่าชุดเครื่องนอนที่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด 







ภาพจาก เฟซบุ๊ก Carie Tan 

          "สุดท้ายเราก็ต้องรับผิดชอบปัญหาของเราเอง โชคร้ายจริง ๆ ที่เจอแขกแบบนี้" เจ้าของห้อง กล่าวอย่างเศร้าใจ 




ขอบคุณข้อมูลจาก MS News 
อัปเดตล่าสุด 27 ธันวาคม 2568 เวลา 21:09:32
