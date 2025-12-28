HILIGHT
ชมภาพน้องจินนี่ ยศสุดา ไวรัลเลือกตั้ง 2569 เทียบกับคุณแม่ สมัยลงเลือกตั้ง 33 ปีก่อน

          ชมภาพน้องจินนี่ ยศสุดา กลายเป็นไวรัลเลือกตั้ง 2569 เทียบกับคุณหญิงสุดารัตน์ สมัยลงเลือกตั้งครั้งแรกปี 2535 สวยเหมือนใครกัน


น้องจินนี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

          วันที่ 28 ธันวาคม 2568 หนึ่งในสีสันการจับสลากหมายเลขเลือกตั้ง 2569 ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา มีชื่อของน้องจินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อย่างแน่นอน โดยน้องจินนี่ เป็นคนจับสลากให้พรรคไทยสร้างไทย ได้หมายเลข 48

          ด้วยเหตุนี้ ทางกระปุกดอทคอม จึงประมวลภาพน้องจินนี่ในวันนี้กัน และเมื่อเทียบกับคุณแม่ในช่วงที่ลงสนามเลือกตั้งครั้งแรกในปี 2535 เป็นอย่างไรบ้าง





น้องจินนี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

น้องจินนี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

น้องจินนี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

น้องจินนี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

น้องจินนี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan



ชมภาพน้องจินนี่ ยศสุดา ไวรัลเลือกตั้ง 2569 เทียบกับคุณแม่ สมัยลงเลือกตั้ง 33 ปีก่อน โพสต์เมื่อ 28 ธันวาคม 2568 เวลา 20:05:05 2,760 อ่าน
