จากพวงกุญแจ 20 ที่คนไม่สนใจ สู่พลังโซเชียลที่กลายเป็นความสุขส่งท้ายปี

ไวรัลชวนใจฟู ชาย 1 หญิง 1 และแมวน้อย 2 ตัว กับพวงกุญแจปลาหมึก 20 บาท ที่คนไม่สนใจ สู่พลังแห่งโซเชียลและน้ำใจคนไทย ที่กลายเป็นรอยยิ้มส่งท้ายปี
ภาพจาก TikTok @axmmmm.k
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ จากคลิปที่ผู้ใช้ TikTok @axmmmm.k แชร์ภาพชาย-หญิงคู่หนึ่ง นั่งขายของอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ ที่ปั๊ม PTT Station ปตท.ร.21 รอ ชลบุรี เป็นพวงกุญแจรูปปลาหมึกทำเอง พร้อมชวนคนที่ผ่านทางนี้แวะอุดหนุน พี่ ๆ เขาพูดจาดีมาก ๆ และมีน้องแมวอยู่ด้วย 2 ตัว
ภาพจาก TikTok @axmmmm.k
- ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ต่างก็ชื่นชมในความสู้ชีวิต แม้จะลำบากแต่ก็ไม่ย่อท้อของทั้งคู่ กับแววตาซื่อ ๆ คอยมองคนเดินผ่าน ตั้งใจขายพวงกุญแจด้วยเสียงนุ่มนวล อีกทั้งของที่ขายก็น่ารัก ราคาเบา ๆ
- ชาวเน็ตอีกด้านหลุดโฟกัสที่ความน่ารักของน้องแมวทั้ง 2 ตัว ที่เป็นด็กดี มาช่วยพ่อแม่ทำงาน เฝ้าร้านอย่างแข็งขัน (ส่วนอีกตัวนอนซุกตักพ่อพ่ออย่างตั้งจ) และยิ่งชื่นชมเจ้าของทั้งคู่ ที่ดูแลน้องแมวอย่างดี
ภาพจาก TikTok @axmmmm.k
- หลายคนเห็นแล้วอยากอุดหนุน อยากช่วยซื้อ บ้างก็อยากช่วยซัพพอร์ตค่าอาหารน้องแมว มีทั้งคนที่ฝากเจ้าของคลิปซื้อหากผ่านไปเจออีก และคนที่ผ่านไปบ่อย ๆ พร้อมอาสาช่วยรับซื้อให้
- มีเจ้าของโรงแรมทักหาเจ้าของคลิป อยากให้ช่วยติดต่อ จะสั่งพวงกุญแจจำนวนมากมาไว้แจกลูกค้าเวลามาพัก ซึ่งทางเจ้าของคลิปก็ช่วยประสานให้
- มีร้านขายลวดกำมะหยี่ ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการทำพวงกุญแจแบบเดียวกับในคลิป ฝากเจ้าของคลิปช่วยติดต่อขอที่อยู่ จะส่งอุปกรณ์ไปให้ด้วย
ภาพจาก TikTok @axmmmm.k
- ล่าสุด (28 ธันวาคม 2568) เจ้าของคลิปได้กลับไปแวะที่ร้านนี้อีกครั้ง พร้อมเล่าว่าได้ถ่ายคลิปพี่ไปลง แล้วมีคนอยากช่วย ฝากเงินมาช่วยซื้อของ 500 และอีก 500 ไว้ให้พี่ซื้ออาหารแมว
- พ่อค้าแม่ค้าดูตื่นเต้นและดีใจไม่น้อย และเล่าว่ามีคนมาบริจาคให้ด้วย ซึ่งวันนี้ทั้งคู่มาขายของโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีคนมาช่วยกันเหมาจนหมด
ภาพจาก TikTok @axmmmm.k
- เจ้าของคลิปเผยเพิ่มเติมว่า พี่เขาเล่าให้ฟังว่าไปปั๊มอื่นเขาก็โดนไล่ แต่พอมาที่นี่ ไปขอพี่เจ้าของปั๊มขายของ เขาใจดีเลยให้มานั่งขายที่นี่
เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวชวนประทับใจกับน้ำใจของคนไทย ที่พร้อมซัพพอร์ตและช่วยเหลือกันในทุกด้าน และยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากบาก ว่าหากคุณยังคงสู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ สักวันย่อมต้องเป็นวันของคุณค่ะ :)