HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไขปริศนา แก้วใส่น้ำเย็น เอามาใส่ปลาหมึกปิ้งย่างได้ ของร้อนแบบนี้ เสี่ยงมะเร็งไหม ?

          ไขปริศนา แก้วใส่น้ำเย็น เอามาใส่ปลาหมึกปิ้งย่างได้หรือ แบบนี้เสี่ยงมะเร็งไหม พอดูคุณสมบัติแล้วรู้เลยว่าได้หรือไม่ได้

แก้ว PP เสี่ยงมะเร็งหรือเปล่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก YaiiFai Worapanit

          ยุคนี้เมนูของกินล้วนหลากหลาย แถมอร่อยทั้งนั้น ใครเห็นจะอดใจไหว มีหลายเมนูให้เลือกสรรทั้งของปิ้งย่าง หรือเครื่องดื่มก็ยังมี

แก้ว PP เสี่ยงมะเร็งหรือเปล่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก YaiiFai Worapanit

          วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก YaiiFai Worapanit มีการโพสต์ตั้งคำถามจากร้านปลาหมึกย่างร้านหนึ่งที่เอาปลาหมึกร้อน ๆ ใส่ลงไปในแก้วใส่น้ำพลาสติกที่ใช้ชงของเย็น แบบนี้ไม่เป็นอันตรายหรือ เห็นร้านปิ้งย่างทำกันบ่อยมาก

          ด้านชาวเน็ตหลายคนตีความว่า แก้วประเภทนี้ยังใส่ได้ เพราะออกแบบมาให้ทนความร้อน อีกทั้งของปิ้งย่างเป็นของที่ร้อนแล้วความร้อนลดฮวบอย่างรวดเร็ว ไม่เก็บแบบของทอด ยิ่งทำให้ไม่มีปัญหา

แก้ว PP เสี่ยงมะเร็งหรือเปล่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก YaiiFai Worapanit

          พร้อมกันนั้น ยังมีรีวิวคุณสมบัติที่ติดมากับตัวสินค้า เป็นแก้วพลาสติกพีพี ระบุเอาไว้ว่า

          - ทนความร้อนที่ 110 องศาเซลเซียส

          - ธรรมดา ใช้งานที่ 70 องศาเซลเซียส

          - ทนความเย็น อุณหภูมิที่ -20 องศาเซลเซียส


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไขปริศนา แก้วใส่น้ำเย็น เอามาใส่ปลาหมึกปิ้งย่างได้ ของร้อนแบบนี้ เสี่ยงมะเร็งไหม ? โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2568 เวลา 09:38:23 4,591 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย