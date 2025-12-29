ไขปริศนา แก้วใส่น้ำเย็น เอามาใส่ปลาหมึกปิ้งย่างได้ ของร้อนแบบนี้ เสี่ยงมะเร็งไหม ?

ไขปริศนา แก้วใส่น้ำเย็น เอามาใส่ปลาหมึกปิ้งย่างได้หรือ แบบนี้เสี่ยงมะเร็งไหม พอดูคุณสมบัติแล้วรู้เลยว่าได้หรือไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก YaiiFai Worapanit
ยุคนี้เมนูของกินล้วนหลากหลาย แถมอร่อยทั้งนั้น ใครเห็นจะอดใจไหว มีหลายเมนูให้เลือกสรรทั้งของปิ้งย่าง หรือเครื่องดื่มก็ยังมี
วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก YaiiFai Worapanit มีการโพสต์ตั้งคำถามจากร้านปลาหมึกย่างร้านหนึ่งที่เอาปลาหมึกร้อน ๆ ใส่ลงไปในแก้วใส่น้ำพลาสติกที่ใช้ชงของเย็น แบบนี้ไม่เป็นอันตรายหรือ เห็นร้านปิ้งย่างทำกันบ่อยมาก
ด้านชาวเน็ตหลายคนตีความว่า แก้วประเภทนี้ยังใส่ได้ เพราะออกแบบมาให้ทนความร้อน อีกทั้งของปิ้งย่างเป็นของที่ร้อนแล้วความร้อนลดฮวบอย่างรวดเร็ว ไม่เก็บแบบของทอด ยิ่งทำให้ไม่มีปัญหา
พร้อมกันนั้น ยังมีรีวิวคุณสมบัติที่ติดมากับตัวสินค้า เป็นแก้วพลาสติกพีพี ระบุเอาไว้ว่า
- ทนความร้อนที่ 110 องศาเซลเซียส
- ธรรมดา ใช้งานที่ 70 องศาเซลเซียส
- ทนความเย็น อุณหภูมิที่ -20 องศาเซลเซียส