อุทาหรณ์สะเทือนขวัญ สาวชาร์จแบตฯ โทรศัพท์ข้ามคืน รู้ตัวอีกทีเสียโฉมสยอง

อุทาหรณ์สะเทือนขวัญ สาวชาร์จแบตฯ โทรศัพท์ข้ามคืน วางไว้ข้างหมอนตอนนอน รู้ตัวอีกทีเสียโฉมสยอง เป็นแผลไหม้ทั่วทั้งหน้าและตัว
ภาพจาก Weibo
วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Oriental Daily เผยเหตุอุทาหรณ์สะเทือนขวัญ หญิงสาวรายหนึ่งในมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ต้องเผชิญกับชะตากรรมสุดเลวร้าย ต้องเสียโฉมอย่างรุนแรง เกิดแผลไฟไหม้ทั้งใบหน้าและร่างกายกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เหตุเพราะนิสัยที่หลายคนชอบทำเป็นประจำนั่นคือ การชาร์จแบตฯ โทรศัพท์ทิ้งไว้ข้ามคืน
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เผยว่า หญิงรายดังกล่าวมักจะวางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างหมอนขณะนอนหลับ และเสียบปลั๊กชาร์จไว้ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้า ซึ่งเธอทำเช่นนี้มาหลายปีแล้วโดยไม่มีปัญหาใด ๆ จนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา อยู่ ๆ หัวชาร์จเกิดไฟไหม้และระเบิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ ไฟได้ลุกลามไปยังเตียงและหมอน
ภาพจาก Weibo
หญิงสาวสะดุ้งตื่นขึ้นมา และรีบหลบหนีออกมาอย่างรวดเร็ว แต่ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้อย่างรุนแรง ใบหน้าและร่างกายของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัส ผิวหนังกว่า 70 เปอร์เซ็นต์เป็นแผลไหม้ และใบหน้าของเธอเสียโฉมเกือบทั้งหมด
หญิงสาวถูกพาตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลและรอดชีวิตพ้นขีดอันตราย อย่างไรก็ดี เธอยังจำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของทางแพทย์ โดยเธอได้แชร์ประสบการณ์ของเธอจากบนเตียงของโรงพยาบาล เพื่อเตือนให้คนอื่น ๆ ได้ตระหนักอย่างแท้จริงว่า พฤติกรรมเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง และให้เลิกนิสัยเหล่านี้ ทั้งการชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ข้ามคืน รวมไปถึงการวางโทรศัพท์บนเตียงหรือโต๊ะข้างเตียง
ภาพจาก Weibo
เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความตกใจไม่น้อย เพราะยอมรับว่าก็มีนิสัยแบบนี้เช่นกัน ขณะที่บางคนก็ช่วยเตือนภัยอันตรายเช่นเดียวกัน ทั้งมีบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นที่ชาร์จคุณภาพต่ำ
"บทเรียนราคาแพง ! อย่าชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ข้ามคืนอีกเด็ดขาด"
"ฉันต้องเปลี่ยนนิสัยบ้างแล้ว ฉันก็ชาร์จโทรศัพท์จนถึงเช้าทุกวันเหมือนกัน"
"มันอาจจะเผาตู้และบ้านก็จะไหม้ไปด้วย"
"น่าจะเป็นที่ชาร์จยี่ห้อโนเนม"
"ไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จของแท้ แบตเตอรี่ของแท้ หรือแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่ยี่ห้อโนเนม ฉันไม่แนะนำให้ชาร์จใกล้คนอื่น"
จากรายงานของ ETtoday เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในไต้หวัน เผยว่า แม้แต่ที่ชาร์จที่มีคุณภาพดีก็อาจทำงานผิดปกติได้เนื่องจากอายุการใช้งาน ทำให้กลไกการป้องกันล้มเหลว วิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงคือหลีกเลี่ยงการชาร์จข้ามคืน ถอดปลั๊กที่ชาร์จทันทีหลังจากชาร์จเต็มแล้ว และวางอุปกรณ์ให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
ขอบคุณข้อมูลจาก Oriental Daily, Yahoo Taiwan