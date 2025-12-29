HILIGHT
ส่องเฟซบุ๊ก บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ล่าสุด หลังมีข่าวถูกจับ

          ส่องเฟซบุ๊ก บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ล่าสุด หลังมีข่าวถูกจับตัวคดีฟอกเงิน จนพรรคประชาชนต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ลัทธพล วงศ์อนันต์ - Latthaphon Wonganan

          วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า พรรคประชาชนจะมีการแถลงข่าวด่วนกรณีเปลี่ยนผู้สมัคร สส. กรุงเทพฯ ซึ่งสื่อคาดการณ์กันว่า น่าจะเป็นเขตบางพลัด เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินยาเสพติด และตำรวจควบคุมตัวเมื่อเช้าที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบเฟซบุ๊ก บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ - Boonyarit Raorungrot ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ พบว่า มีการปิดการเข้าถึง ไม่สามารถเข้าไปดูได้

          ไทยพีบีเอส รายงานว่า คดีดังกล่าวมาจากการที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับผู้ต้องหา 2 คนที่เป็นกรรมการบริษัทขนส่งบังหน้าเพื่อฟอกเงินยาเสพติดมูลค่า 20,000 ล้านบาท และมีเส้นทางการเงินโอนเงินรายเดือนมายังผู้สมัคร สส. รายดังกล่าว

          สำหรับการเลือกตั้งปี 2566 นายบุญฤทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้สมัคร สส. แต่อย่างใด



29 ธันวาคม 2568
