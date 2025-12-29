ส่องเฟซบุ๊ก บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ล่าสุด หลังมีข่าวถูกจับ

ส่องเฟซบุ๊ก บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ล่าสุด หลังมีข่าวถูกจับตัวคดีฟอกเงิน จนพรรคประชาชนต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า พรรคประชาชนจะมีการแถลงข่าวด่วนกรณีเปลี่ยนผู้สมัคร สส. กรุงเทพฯ ซึ่งสื่อคาดการณ์กันว่า น่าจะเป็นเขตบางพลัด เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินยาเสพติด และตำรวจควบคุมตัวเมื่อเช้าที่ผ่านมา
ทั้งนี้ กระปุกดอทคอม มีการตรวจสอบเฟซบุ๊ก บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ - Boonyarit Raorungrot ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ พบว่า มีการปิดการเข้าถึง ไม่สามารถเข้าไปดูได้
ไทยพีบีเอส รายงานว่า คดีดังกล่าวมาจากการที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับผู้ต้องหา 2 คนที่เป็นกรรมการบริษัทขนส่งบังหน้าเพื่อฟอกเงินยาเสพติดมูลค่า 20,000 ล้านบาท และมีเส้นทางการเงินโอนเงินรายเดือนมายังผู้สมัคร สส. รายดังกล่าว
สำหรับการเลือกตั้งปี 2566 นายบุญฤทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้สมัคร สส. แต่อย่างใด
