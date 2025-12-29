เจ้าสาวหยุมหัวแขกกลางเวที ที่แท้แฟนเก่าเจ้าบ่าว สุดหยาม กุมมือแนบแก้มต่อหน้า

ไวรัลงานแต่งจากอินโดฯ สาวแชะภาพคู่บ่าว-สาว ก่อนกุมมือเจ้าบ่าวแนบแก้ม จะจูบ เจอกรงเล็บพิฆาตทันควัน กลายเป็นชอตเด็ด หยุมหัวกลางเวที ที่แท้แฟนเก่าเจ้าบ่าว
ภาพจาก TikTok @infoupdate.21
วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Free Press Journal รายงานว่า คลิปจากพิธีแต่งงานหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย กลายมาเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจอย่างมาก หลังปรากฏภาพเจ้าสาวหยุมหัวแฟนเก่าของเจ้าบ่าวกลางเวที ตอบโต้ที่เธอกล้าหยาม ตั้งใจจะจูบมือเจ้าบ่าวต่อหน้า
โดยพบว่าบ่าวสาวคู่นี้อยู่ในชุดแต่งงานแบบดั้งเดิม ทั้งคู่อยู่บนเวทีซึ่งประดับไปด้วยดอกไม้สีสันสดใส แต่บรรยากาศไม่ชวนสดใสเกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวซึ่งเป็นอดีตคนรักของเจ้าบ่าวขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกับทั้งคู่ ซึ่งตอนแรกเธอก็แค่ยืนอยู่ข้าง ๆ เจ้าบ่าว ก่อนจะหันไปคว้ามือเจ้าบ่าวมากุมและแนบหน้า ท่าทีคล้ายจะจูบมือของเขา
สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าไม่ต่างจากการล้ำเส้น ทำให้เจ้าสาวเอื้อมมือไปหยุมหัวอีกฝ่ายด้วยความไวราวสายฟ้า กระชากตัวอีกฝ่ายให้ออกห่างจากเจ้าบ่าวของเธอ จนสาวรายนี้น้ำตาไหลด้วยความเจ็บปวด ส่วนเจ้าบ่าวนั้นเลือกที่จะยืนเฉยตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ห้ามตอนที่แฟนเก่าคว้ามือไป รวมถึงไม่ห้ามตอนที่ภรรยาจัดการอีกฝ่าย
รายงานชี้ว่า การจูบหลังมือเป็นการแสดงความเคารพกันตามธรรมเนียมมุสลิม ปกติมักจะทำกับผู้สูงอายุ คนสำคัญ หรือเป็นสิ่งที่ภรรยากระทำกับสามี การแสดงท่าทีเช่นนี้ของแฟนเก่า จึงอาจแฝงความหมายบางอย่าง ซึ่งเมื่อชาวเน็ตได้เห็นต่างก็พากันคอมเมนต์สนั่น หลายคนมองว่าการกระทำของเจ้าสาวเหมาะสมแล้ว เพราะท่าทางของอีกฝ่ายดูเหมือนจะแฝงนัยยะไว้
"ควรโดนมากกว่านี้ด้วย"
"เจ้าสาวคนนั้น คือฉันเลย
"ถ้าเป็นฉันคงซัดทั้งคู่เลย เพราะแบบ...ทำไมเขายอมรับมันล่ะ"
"เธอคว้าหัวอีกฝ่าย เร็วกว่าคว้าของฟรีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีก
ขอบคุณข้อมูลจาก Free Press Journal