ไรเดอร์มารับเค้ก จนได้เห็นโน้ตจากลูกค้า ที่มาภาพนั่งกินเค้ก น้ำตานอง รู้เหตุผลใจฟู

          การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ตลอดจนไรเดอร์ที่คอยวิ่งรถส่งอาหารให้ลูกค้าตั้งแต่เช้าจนดึกดื่น ภาระงานที่ยุ่งมากอาจทำให้หลาย ๆ ครั้งพวกเขาเหล่านี้ไม่มีเวลาให้ตัวเองมากนัก ขณะที่ภาพของไรเดอร์คนหนึ่งซึ่งนั่งเป่าเค้กก้อนเล็ก ๆ อยู่ข้างถนนตามลำพัง ในสภาพน้ำตาอาบหน้า ได้กลายมาเป็นที่สนใจของผู้คนมากมาย แต่เบื้องหลังหยดน้ำตานั้น เป็นอะไรที่เกินคาดและอบอุ่นใจอย่างคิดไม่ถึง 

          จากรายงานของเว็บไซต์ kenh14.vn เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 เปิดเผยว่า ภาพดังกล่าวนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน โดยเค้กที่ไรเดอร์ถืออยู่นั้น แท้จริงแล้วเป็นออร์เดอร์จากลูกค้า ที่ขอให้เขาไปรับเค้กจากร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งในเมือง

          แต่ตอนที่รับเค้กมาแล้ว ไรเดอร์ที่ยังไม่ทันนำเค้กไปส่งก็ต้องสะดุดตากับหมายเหตุที่ลูกค้าระบุไว้ บอกว่า "เค้กก้อนเล็ก ๆ ชิ้นนี้สำหรับไรเดอร์ ชีวิตไม่ง่ายเลย อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ"

          ไรเดอร์เห็นแบบนี้ก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง เขาวนรถกลับไปที่ร้าน เมื่อพนักงานดูก็ประหลาดใจเช่นกัน จึงโทร. ติดต่อกลับไปหาลูกค้า จนได้รับคำยืนยันว่าเค้กก้อนดังกล่าวนั้น ทางลูกค้าตั้งใจสั่งให้ไรเดอร์จริง ๆ ไม่ใช่ข้อผิดพลาดใด ๆ เรียกว่าเป็นน้ำใจเล็ก ๆ ที่ส่งต่อแก่ไรเดอร์ผู้โชคดี

          ที่บังเอิญไปยิ่งกว่านั้น คือแท้จริงแล้ววันดังกล่าวเป็นวันเกิดของไรเดอร์รายนี้ ซึ่งด้วยภาระงานที่หนัก ทำให้เขายุ่งมากตั้งแต่เช้าจรดค่ำ จึงไม่ได้คิดจะจัดงานฉลองอะไร ปล่อยให้วันเกิดปีนั้นเป็นเพียงอีกวันที่ผ่านไปไม่ต่างจากวันอื่น ๆ ในรอบปี แต่สุดท้ายก่อนเลิกกะ เขากลับได้เค้กชิ้นนี้เป็นของขวัญชิ้นแรก

          ด้วยเค้กชิ้นเล็ก ๆ นี้ ไรเดอร์ไม่จำเป็นต้องหาโต๊ะในร้านอาหารสวย ๆ หรือชวนเพื่อนมารวมตัวกัน เขาเพียงแค่จอดรถนั่งตรงข้างถนน จุดเทียนที่เค้ก แล้วนั่งฉลองวันเกิดแบบเงียบ ๆ เพียงเท่านี้ก็สุขใจแล้วสำหรับเขา และในตอนที่ไรเดอร์กินเค้ก เขาก็ไม่อาจสะกดกลั้นอารมณ์ได้อีกต่อไป น้ำตาแห่งความสุขค่อย ๆ ไหลอาบแก้ม เพราะนี่เป็นครั้งแรกในช่วงเวลาอันยาวนานที่เขารู้สึกว่ามีใครสักคนที่ยังห่วงใยเขา

          ทั้งนี้ ทางแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ของไรเดอร์ เปิดเผยว่า แม้จะไม่บ่อยแต่ก็มีอยู่บางครั้งที่ลูกค้าจะสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มให้กับไรเดอร์โดยตรง ไม่จำเป็นต้องนำของมาส่ง ซึ่งเจตนาของคนเหล่านี้ก็แสนเรียบง่าย เพียงแค่อยากเตือนให้ไรเดอร์ได้กินอาหารตรงเวลา และดูแลสุขภาพท่ามกลางการทำงานที่ยุ่งมากเท่านั้น


ขอบคุณข้อมูลจาก kenh14.vn


