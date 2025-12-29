ต้นคริสต์มาสแหวกแนว จัดธีมใต้ทะเล แต่ดูแปลก ๆ คนขำหนัก จนต้องรีบเปลี่ยน

ต้นคริสต์มาสแหวกแนว สร้างสรรค์จัดธีมใต้ทะเล แต่ดูแปลก ๆ คนขำหนักจนต้องรีบเปลี่ยน กลายเป็นภาพไวรัลสุดฮาบนโซเชียล
รายงานเผยว่า ผลงานที่ไม่เหมือนใครนี้สร้างสรรค์โดย Ikhwan Saloot ศิลปินประติมากรรมทรายและศิลปินทัศนศิลป์ชาวมาเลเซีย ก่อนหน้านี้เขาได้โพสต์บนเฟซบุ๊กว่า "งานชิ้นนี้เป็นงานตกแต่งคริสต์มาสธีมใต้ท้องทะเลเพียงชิ้นเดียวในมาเลเซีย" นอกจากนี้ยังมีภาพเผยให้เห็นอีกมุมที่มีการประดับไฟเพิ่มขึ้น
ช่วงเทศกาลคริสต์ที่ผ่านมา หลายสถานที่มีการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ มี "ต้นคริสต์มาส" ต้นหนึ่งในสนามบินของมาเลเซีย ถูกดีไซน์มาแบบแหวกแนว แต่สิ่งที่คนเห็นกลับคิดต่างจากนั้น จนกลายเป็นไวรัลเรียกเสียงหัวเราะบนโลกออนไลน์ และจุดจบคือถูกสั่งเปลี่ยน
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยว่า ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ใช้โซเชียลแชร์ภาพต้นคริสต์มาสภายในสนามบินนานาชาติลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งดูสะดุดตาแตกต่างจากต้นคริสต์มาสแบบทั่วไปอย่างสิ้นเชิง โดยตกแต่งเลียนแบบประติมากรรมกองทราย ประดับด้วยหิน เปลือกหอย และปะการังหลากสีสัน ภายใต้ธีม "Under the Sea (ใต้ท้องทะเล)"
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ภาพถ่ายต้นคริสต์มาสแห่งท้องทะเลต้นนี้ถูกเผยแพร่ออกไป กลับทำให้หลายคนขำขัน อดไม่ได้ที่จะหัวเราะ และเข้าไปคอมเมนต์แซวติดตลกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดูเหมือน "ก้อนอุจจาระยักษ์" เสียมากกว่า ชาวเน็ตต่างพากันนำภาพไปล้อเลียนกันสนั่นจนกลายเป็นกระแสร้อนแรง
แต่แล้วจนในที่สุด ดูเหมือนว่าฝ่ายบริหารของทางสนามบินจะรับฟังเสียงจากประชาชนที่เห็นพ้องต้องกัน ผลปรากฎว่าต่อมา ต้นคริสต์มาสนี้ได้ถูกปรับปรุงแก้ไข โดยเปลี่ยนเป็นนำสายระยิบระยับขึ้นไปพันตกแต่งแทน แม้ว่าจะยังดูไม่ค่อยเหมือนต้นคริสต์มาสแบบที่อื่น ๆ สักเท่าไรนัก แต่ก็อาจจะน่าพอใจมากกว่าเดิม
โดยต้นคริสต์มาสนี้จะถูกประดับไว้ที่สนามบินดังกล่าวไปตลอดเดือนธันวาคม ด้านผู้ใช้โซเชียลต่างพากันแชร์ภาพเวอร์ชั่นใหม่ของมัน และอดไม่ได้ที่จะนำไปเปรียบเทียบกับภาพของเดิม
