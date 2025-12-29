HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เรียงความลูกชาย เล่าเรื่องแม่มีกลิ่นเหมือนสึนามิ บรรยายจนเห็นภาพ ทั้งอายทั้งขำ

          เรียงความที่จริงใจ ลูกชายชั้นประถม เล่าเรื่องแม่มีกลิ่นเหมือนสึนามิ บรรยายจนเห็นภาพ กลายเป็นไวรัลทั้งอายทั้งขำ

เรียงความลูกชาย
ภาพจาก Soha

          เด็กมีความใสซื่อไร้เดียงสา แต่บางครั้งก็ทำเรื่องที่ไม่คาดคิดจนทำให้ผู้ใหญ่ถึงกับเขินอายได้อย่างเหลือเชื่อ เช่นเดียวกับเด็กชายวัยประถมรายหนึ่ง เมื่อการบ้านเรียงความของเขาเกี่ยวกับแม่กลายเป็นไวรัลจนทำให้ผู้คนต่างขำขันไปตามกัน  

          วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเรียงความของเด็กนักเรียนชายประถมศึกษาปีที่ 5 รายหนึ่งในประเทศเวียดนาม ได้รับความสนใจและกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเขาได้เขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ของเขา โดยบรรยายไปอย่างเรียบง่ายและซื่อตรง แต่ด้วยมุมมองโลกที่บริสุทธิ์และไร้ข้อจำกัดของเด็ก จึงทำให้เรื่องราวที่สื่อออกมานั้นดูสมจริงเกินไป เมื่อเขาบอกว่า "แม่มีกลิ่นเหมือนสึนามิ"  

เรียงความลูกชาย
ภาพจาก Soha

          โดยเรียงความของเด็กชายรายนี้ เขียนไว้ว่า "ในยุคโควิด-19 สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง แม่ของผมก็เช่นกัน เธอฝึกเล่นโยคะออนไลน์ ทุกครั้งที่เธอฝึก เธอจะเหงื่อออกมาก และเมื่อเธอเปิดประตู เหงื่อก็จะพุ่งออกมาเป็นสึนามิ พร้อมกับกลิ่นที่ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไป เธอฝึกอย่างกระตือรือร้น พร้อมกับคอยเช็กโทรศัพท์ทุก ๆ 5 นาที เพื่อตอบข้อความ บางครั้งเมื่อเพื่อนโทรฯ มา เธอจะคุยโทรศัพท์เป็นชั่วโมง ทำให้เสียเวลาฝึกไปทั้งหมด และนั่นก็ถือเป็นการฝึกอย่างขยันขันแข็งสำหรับแม่ของผม" 

          เรียงความของลูกชายรายนี้ไม่เพียงแต่บรรยายถึงการออกกำลังกายของแม่ของเขา แต่ยังสอดแทรกเรื่องพฤติกรรมการติดโทรศัพท์ของแม่อย่างซื่อตรงตามสิ่งที่เขาให้ ซึ่งหลังจากภาพเรียงความเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ก็สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้อย่างรวดเร็ว และแม้ว่าเรียงความนี้จะเขียนขึ้นตั้งแต่ปี 2563 แต่ก็ยังทำให้หลายคนหัวเราะได้ 

          ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย โดยยากที่จะบอกได้ว่า แม่ของเด็กชายควรจะมีความสุขหรือเศร้า อาจจะทั้งอายและขำในเวลาเดียวกัน หลังจากอ่านเรียงความที่จริงใจของลูกชาย เพราะถึงแม้เขาจะเขียนถึงข้อบกพร่องของแม่ แต่เขาก็รักและใส่ใจ คอยสังเกตแม่อยู่จริง ๆ และเขายังไม่รู้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี แต่ชื่นชมในสิ่งที่แม่ทำ 

          "ฉันสนับสนุนให้เด็ก ๆ ซื่อสัตย์ในชีวิต หากพวกเขาเขียนเรียงความตามแบบแผนสำเร็จรูปตั้งแต่อายุยังน้อย มันจะทำลายทักษะการเขียนของพวกเขาในภายหลัง"
          "หากฉันเป็นครู ฉันจะให้คะแนนเต็ม 10" 
          "เรียงความนี้เขียนได้ดี มีเอกลักษณ์ และค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงของแม่ ๆ ที่ออกกำลังกายในปัจจุบัน" 
          "เรียงความที่จริงใจ เหมือนที่ว่ากันว่า เด็กไม่โกหก"

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรียงความลูกชาย เล่าเรื่องแม่มีกลิ่นเหมือนสึนามิ บรรยายจนเห็นภาพ ทั้งอายทั้งขำ โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2568 เวลา 15:52:57
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย