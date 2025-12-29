เรียงความลูกชาย เล่าเรื่องแม่มีกลิ่นเหมือนสึนามิ บรรยายจนเห็นภาพ ทั้งอายทั้งขำ

เรียงความที่จริงใจ ลูกชายชั้นประถม เล่าเรื่องแม่มีกลิ่นเหมือนสึนามิ บรรยายจนเห็นภาพ กลายเป็นไวรัลทั้งอายทั้งขำ
ภาพจาก Soha
เด็กมีความใสซื่อไร้เดียงสา แต่บางครั้งก็ทำเรื่องที่ไม่คาดคิดจนทำให้ผู้ใหญ่ถึงกับเขินอายได้อย่างเหลือเชื่อ เช่นเดียวกับเด็กชายวัยประถมรายหนึ่ง เมื่อการบ้านเรียงความของเขาเกี่ยวกับแม่กลายเป็นไวรัลจนทำให้ผู้คนต่างขำขันไปตามกัน
วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเรียงความของเด็กนักเรียนชายประถมศึกษาปีที่ 5 รายหนึ่งในประเทศเวียดนาม ได้รับความสนใจและกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเขาได้เขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ของเขา โดยบรรยายไปอย่างเรียบง่ายและซื่อตรง แต่ด้วยมุมมองโลกที่บริสุทธิ์และไร้ข้อจำกัดของเด็ก จึงทำให้เรื่องราวที่สื่อออกมานั้นดูสมจริงเกินไป เมื่อเขาบอกว่า "แม่มีกลิ่นเหมือนสึนามิ"
ภาพจาก Soha
โดยเรียงความของเด็กชายรายนี้ เขียนไว้ว่า "ในยุคโควิด-19 สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง แม่ของผมก็เช่นกัน เธอฝึกเล่นโยคะออนไลน์ ทุกครั้งที่เธอฝึก เธอจะเหงื่อออกมาก และเมื่อเธอเปิดประตู เหงื่อก็จะพุ่งออกมาเป็นสึนามิ พร้อมกับกลิ่นที่ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไป เธอฝึกอย่างกระตือรือร้น พร้อมกับคอยเช็กโทรศัพท์ทุก ๆ 5 นาที เพื่อตอบข้อความ บางครั้งเมื่อเพื่อนโทรฯ มา เธอจะคุยโทรศัพท์เป็นชั่วโมง ทำให้เสียเวลาฝึกไปทั้งหมด และนั่นก็ถือเป็นการฝึกอย่างขยันขันแข็งสำหรับแม่ของผม"
เรียงความของลูกชายรายนี้ไม่เพียงแต่บรรยายถึงการออกกำลังกายของแม่ของเขา แต่ยังสอดแทรกเรื่องพฤติกรรมการติดโทรศัพท์ของแม่อย่างซื่อตรงตามสิ่งที่เขาให้ ซึ่งหลังจากภาพเรียงความเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ก็สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้อย่างรวดเร็ว และแม้ว่าเรียงความนี้จะเขียนขึ้นตั้งแต่ปี 2563 แต่ก็ยังทำให้หลายคนหัวเราะได้
ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย โดยยากที่จะบอกได้ว่า แม่ของเด็กชายควรจะมีความสุขหรือเศร้า อาจจะทั้งอายและขำในเวลาเดียวกัน หลังจากอ่านเรียงความที่จริงใจของลูกชาย เพราะถึงแม้เขาจะเขียนถึงข้อบกพร่องของแม่ แต่เขาก็รักและใส่ใจ คอยสังเกตแม่อยู่จริง ๆ และเขายังไม่รู้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี แต่ชื่นชมในสิ่งที่แม่ทำ
"ฉันสนับสนุนให้เด็ก ๆ ซื่อสัตย์ในชีวิต หากพวกเขาเขียนเรียงความตามแบบแผนสำเร็จรูปตั้งแต่อายุยังน้อย มันจะทำลายทักษะการเขียนของพวกเขาในภายหลัง"
"หากฉันเป็นครู ฉันจะให้คะแนนเต็ม 10"
"เรียงความนี้เขียนได้ดี มีเอกลักษณ์ และค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงของแม่ ๆ ที่ออกกำลังกายในปัจจุบัน"
"เรียงความที่จริงใจ เหมือนที่ว่ากันว่า เด็กไม่โกหก"
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha