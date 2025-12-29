หนุ่มเล่าไทม์ไลน์ สาวชวนดูแมว บอกไม่มีผัว จู่ ๆ โผล่กระทืบปางตาย พบเป็นทหารเกณฑ์

หนุ่มบาร์น้ำช้ำใน ถูกสาวชวนไปดูแมวที่บ้าน อ้างไร้ผัว แต่ถูกผัวฝ่ายหญิงกระทืบปางตาย แถมบังคับแก้ผ้าถ่ายคลิป
กรณีหนุ่มรายหนึ่ง เพิ่งเจอผู้หญิงสาว ก่อนถูกฝ่ายหญิงชวนไปดูแมวที่บ้าน อ้างไม่มีแฟน ไม่มีสามี แต่พอไปถึงบ้าน กลับถูกสามีฝ่ายหญิงกระทืบจนปางตาย บังคับให้ถอดเสื้อถ่ายคลิปปีนออกทางกำแพง ซ้ำร้ายถูกแจ้งความบุกรุก และพยายามอนาจาร แม่ช็อก เห็นสภาพลูก เข้าแจ้งความตร.สน.หนองปรือ จ.ชลบุรี นั้น
ล่าสุด (29 ธันวาคม 2568) รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ได้สัมภาษณ์ บีม ผู้เสียหาย กับ หญิง แม่ของบีม ซึ่งมาพร้อม ทนายเมย์ พชริตา ศินราสินธุ์
อายุเท่าไหร่ ?
บีม : 21 ครับ
มีพี่น้องกี่คน ?
บีม : 4 คนครับ ผมเป็นคนโต
บ้านอยู่ไหน ?
บีม : พัทยาครับ
ทำอาชีพอะไร ?
บีม : ผมทำพาร์พไทม์เป็นบาร์น้ำ ในผับครับ
วันนั้นเกิดอะไรขึ้น ?
บีม : ผมเลิกงาน หัวหน้างานนัดให้ไปกินเลี้ยงส่งเขา เขาทำงานวันสุดท้าย เราก็ไปกัน สถานที่เป็นตลาดชื่อสไมล์แลนด์ อยู่พัทยาเหนือ หลังห้าง ตรงนั้นเป็นตลาดเปิดซื้อเบียร์ไปกินได้ ไปกัน 10 กว่าคน ไปตั้งแต่ตี 5 เลยครับ เลิกงานก็ไปเลย
กินอะไร ?
บีม : กินเบียร์ ลูกชิ้น ของกินพวกนี้ครับ ก็มีผู้ชาย และมีผู้หญิงไม่กี่คน
ยังไงต่อ ?
บีม : นั่งกินไปเรื่อย ๆ จน 8 โมง เจอผู้หญิงคนนี้ ผมไปเข้าห้องน้ำ แต่ก่อนหน้านั้น ผมเห็นเขาเดินไปเดินมาอยู่แล้ว เขาไปนั่งโต๊ะอื่นด้วย เขามากับเพื่อนเขาทั้งหมด 3 คนครับ
ตอนเห็นรู้สึกยังไง ?
บีม : ไม่ได้คิดอะไร ผมกินเบียร์อยู่ หลังจากนั้นผมไปเข้าห้องน้ำกับน้องที่ชื่อภูมิ เขาก็ทักบอกว่าไปไหน ผมก็บอกว่ากลับโต๊ะครับ เขาก็เดินเข้ามาจับมือผม และเดินเข้ามาด้วยกันเลย
ผู้หญิงเดินมาจับมือคุณก่อน ถามว่าไปไหน คุณบอกกลับโต๊ะ แล้วคุณก็กลับมาที่โต๊ะเลย ประมาณกี่โมง ?
บีม : ประมาณ 8 โมงครับ ผมผายมือให้เขากลับโต๊ะ แต่เขาไม่กลับ
คุณไม่ได้หวัง ?
บีม : ตอนนั้นผมอยากอยู่กับทีมผม พอเขาเข้ามาคุยเรื่อยๆ ก็ยอมรับว่ามีคิดครับ
มีแฟนไหม ?
บีม : ไม่มีครับ
ผู้หญิงหน้าตาดีไหม ?
บีม : มาตรฐานครับ
อย่างน้อยเมย์ มาตรฐานไหม ?
บีม : อันนี้สวยเลยครับ
แต่คนนั้นมาตรฐาน ?
บีม : ครับ แต่ได้ขาวครับ ผมอธิบายไม่ถูกครับ
ไปนั่งที่โต๊ะแล้วเป็นไง ?
บีม : ผมนั่งโต๊ะก่อน อยู่ดี ๆ เขาก็ไปหยิบเก้าอี้มา แล้วบอกว่าไปร้านหมูกระทะร้านนึงมาแล้วโดนตีมาก่อนมาร้านสไมล์แลนด์ ผมก็ไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่ เขาเปิดรูปให้ดูว่ามีแผลตรงนี้ ๆ เขาไปเอาเก้าอี้มานั่งเอง แล้วเพื่อนเขาก็เข้ามาจีบน้องผมเหมือนกัน
เขาเมาไหม ?
บีม : ผมว่าเขาเมาทั้ง 3 คนครับ เขาหยิบแก้วเบียร์ผมไป แล้วกินไป บอกว่าขอหน่อย 100 นึง พันแก้วให้หน่อย ผมก็บอกว่าส่งเลขบัญชีไว้ในแชตเลย ตอนผมไล่เขากลับโต๊ะ เขาไม่ยอมไป เขาตื๊อขอไอจีผม ผมบอกโทรศัพท์ผมแบตหมด เขาเลยยื่นโทรศัพท์ให้ผมพิมพ์ให้ แล้วเขาก็ไปเอาเก้าอี้มานั่งตามกล้องวงจรปิด
เขาเอาแก้วเบียร์คุณมาดื่ม บอกขอแบงก์ 100 ใบนึง พันแก้วเบียร์ให้หน่อย ทำไมต้องทำแบบนั้น ?
บีม : เหมือนเราไปเที่ยวผู้หญิง เปย์ ดื่ม ซื้อดริ๊งก์ นี่แหละครับ กินหมดก็เอาเงินไป
สมัยพี่ไม่มีแบงก์พันแก้ว ยื่นเลย เหน็บเลย ไม่มีหรอกพันแก้ว เลอะเทอะ พันทำไม เหน็บก็เหน็บเลย ยังไงต่อ ?
บีม : ผมก็บอกว่าส่งเลขบัญชีในแชต เดี๋ยวผมโอนให้ เขาก็เล่าต่อว่าโดนตีมายังไง เขาบอกมีเรื่องที่ร้านนั้น ก็เลยย้ายมาร้านนี้ ผมถามว่าโดนตีได้ไง เขาบอกแค่เข้าไปกินเฉย ๆ แล้วโดนตี ไม่รู้ทำไมโดนตีเหมือนกัน เลยย้ายมาร้านนี้ เขาก็นั่งเงียบ ร้องไห้ ผมก็หันไปคุยกับพี่ผม
คุณไม่ได้สนใจเลย ดูเหมือนไม่มีอะไร ?
บีม : พอผมไม่คุยด้วย สักแป๊บเขาก็เดินกลับไปที่โต๊ะ แล้วเขาก็เดินเข้ามาอีก ถามว่าผมมีแฟนหรือยัง ทำงานที่ไหน ผมบอกผมไม่มีแฟน เขาเอาเพื่อนเขา ชื่อ นุ่น กับ ไก่ เข้ามา คนชื่อนุ่นเข้ามาคุยกับน้องผม แลกไอจีกันไว้ คนชื่อไก่จะไม่มายุ่งกับโต๊ะผม แค่เข้ามาตอนแรกเฉย ๆ พอผมย้ายโต๊ะหลบแดด เขาก็ตามมาอีก
คุณจะบอกว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายตอแย อยู่กับคุณเอง เดินไปหาคุณเอง เอาภาพมาให้ดูเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ได้สนใจเลย แล้วประเด็นเกิดอะไรขึ้น ?
บีม : ผมถามเขาว่าเขากลับยังไง เขาชี้มาที่ผม บอกว่าจะกลับกับบีม ผมก็หันไปมองหน้าพี่ผม เขาบอกว่าไปส่งเถอะไม่มีแฟน บ้านอยู่ใกล้กัน ไม่ถึง 2 กิโล ระหว่างนั้นผมถามตลอดว่าเขามีแฟนมั้ย ตอนขอไอจีผมถามแล้วว่าไม่มีแฟนใช่มั้ย เขาบอกว่าไม่มี ผมเลยให้ไอจี
คุณถามมั้ยมีผัวหรือเปล่า ?
บีม : ถามครับ เพราะเพื่อนผมก็แซวอยู่ตรงนั้น ว่าไม่มีแฟน แล้วมีผัวหรือเปล่า เขาบอกว่าไม่มีเหมือนกัน
จากนั้นยังไง ?
บีม : จากนั้นเข้ามาที่โต๊ะ จะให้ผมไปส่งเขา ตอนนั้นประมาณ 9 โมง ตอนเขาให้ไปส่งประมาณ 10 โมงกว่า ๆ
เขาพูดอะไรต่อ ?
บีม : เขาบอกให้ไปบ้านเขาก่อน เพื่อไปดูแมวครับ
เขาพูดไหม ว่าไปลูบหัวแมวไหม ?
บีม : เขาบอกแมวบ้านเขาน่ารักครับ ผมบอกจริงเหรอ งั้นไปดูก่อนก็ได้
บ้านเขาอยู่ที่ไหน ?
บีม : เขาบอกว่าเขาอยู่เขาตะโลครับ
เอาตรง ๆ น้องเจ็บปากด้วย เขาโดนกระทืบที่หน้า ปากเจ็บมาก กินข้าวลำบาก ก่อนหน้านี้ยับกว่านี้อีก 8 วันแล้ว ปากอ้าไม่ค่อยได้ ?
บีม : เวลาอ้าปากจะเจ็บตรงกลางครับ
หลังจากเขาชวนไปดูแมว คุณยังไง ?
บีม : ผมก็ไปครับ ผมเป็นคนขับรถไปส่ง ประมาณ 11 โมง เขาให้จอดข้างบิวตี้ บอกว่าจะใส่บาตร ผมก็สงสัย ถามแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวว่าเวลานี้มีพระด้วยเหรอ แม่ค้าบอกว่าไม่มีหรอกหนูเอ้ย ผมก็บอกว่าเวลานี้พระไม่มาแล้วนะ แต่เขาบอกว่ามี ผมก็ยืนรอกับเขา
คุณจอดรถมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอย จากนั้นยังไง ?
บีม : บอกจะใส่บาตรครับ
เขาพูดเพื่ออะไร ?
บีม : ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ อาจเป็นข้ออ้างให้ผมจอดรถหน้าปากซอย ก็เล่นหมาหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว แต่หมาร้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว ผมจับไม่ได้ มันจะกัดผม จากนั้นก็เดินไปร้านชานมไข่มุก เขาน่าจะเมาด้วยครับ เขาอยู่ในนั้นนานมาก ไม่สั่งสักที จนผมถามพี่ที่ขายว่าเขาสั่งหรือยัง พี่เขาบอกว่ายัง พอเขาสั่ง เขาบอกให้ผมจ่ายเงินไปก่อน ผมก็จ่ายให้ครับ
ยืนยันว่าเขาบอกว่าบ้านอยู่ในซอยนี้ ?
บีม : ใช่ครับ
แต่ก่อนพาเข้าไปในบ้าน เขาพาคุณแวะหลายที่ เอาจากใจลูกผู้ชายเลย ที่บอกจะพาไปในบ้าน เราจะไปเล่นแมวอย่างเดียว หรือเล่นอย่างอื่น ?
บีม : เอาจริง ๆ ผู้ชาย ผมก็หวังแหละพี่ เขาบอกไม่มีแฟน
ยังไงต่อ ?
บีม : ซื้อชานมไข่มุกเสร็จ เขาก็เดินพาผมไปบ้าน แต่เขาเข้าบ้านไปก่อน ให้ผมรอนี่ กลัวบ้านรก จากนั้นประมาณ 5 นาที ก็มากดรีโมตประตูให้ผมเดินเข้าไป บ้านถือว่าใหญ่อยู่ครับ ผมเข้าไปหน้าบ้าน เจอรองเท้าผู้ชาย จังหวะผมถอดรองเท้า ผมก้มลงไป เห็นรองเท้าผู้ชายก็ตกใจ ก็ถามเขาว่าไม่มีแฟนจริง ๆ ใช่ไหม เขาบอกไม่มี เขาบอกรองเท้าพ่อเขา นี่บ้านพ่อแม่เขา รองเท้าคู่ใหญ่มากพี่ เห็นแล้วใจหวิวเลย เห็นแล้วอยากเดินออก แต่ก็อยากเล่นแมวด้วย
เป็นคนชอบสัตว์เหรอ ?
บีม : ชอบสัตว์มาก ผมเลี้ยงงู เลี้ยงหมา แมวเคยเลี้ยงครับ
ก่อนเข้าบ้านถามไหม เขาอยู่กับใคร ?
บีม : เขาบอกอยู่กับแม่ครับ
แต่พอเห็นรองเท้า เขาบอกรองเท้าพ่อ ก็แปลก ๆ นะ ?
บีม : ใช่ครับ ผมก็ถามเขาไม่มีแฟนใช่ไหม เขาบอกว่าไม่มี
เวลาถามผู้หญิงอยู่บ้านกับใคร ถ้าเขาอยู่กับพ่อแม่ เขาจะบอกว่าอยู่กับพ่อแม่ ถ้าอยู่กับแม่คนเดียว เขาจะตอบว่าอยู่กับแม่ อันนี้เขาบอกอยู่กับแม่ ไม่ได้อยู่กับพ่อ แต่พอเห็นรองเท้า บอกรองเท้าพ่อ มีรองเท้าแม่มั้ย ?
บีม : มีรองเท้าผู้หญิง แต่ผมไม่ได้ถามครับ จากนั้นผมก็ถามว่าไหนแมวล่ะ เขาก็ไปอุ้มแมวมาให้ผมเล่น แมวน่าจะเปอร์เซีย ขนฟู ๆ ขนอุยครับ
แล้วทำยังไงต่อ ?
บีม : เล่นแมวสักพักนึง แล้วเขาก็จูบผมครับ
เมย์เขินไหม ?
ทนายเมย์ : นิดหน่อยค่ะ (หัวเราะ)
แล้วยังไงต่อ ?
บีม : ผมเล่นแมว แล้วผู้หญิงอยู่หน้าผม เขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็จูบผม มันเป็นโซฟาครับ ผมก็ตกใจ เป็นผู้หญิงรุกผม ผมก็รุกกลับ จูบกลับครับ ผู้หญิงก็ถอดกางเกง จูบกันสักแป๊บนึง ก็นั่นแหละครับ ผมกำลังจะปลดกระดุมกางเกง
แมวอยู่ไหนตอนนั้น ?
บีม : น่าจะอยู่ข้างโซฟาครับ
ไม่ได้ลูบแมวแล้วเหรอ ?
บีม : ผมเล่นแมวไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง 20 นาที พอแมวไม่ให้ผมจับแล้ว ผมก็ไม่เล่นแล้ว
จับอย่างอื่น ?
บีม : ครับ
เรื่องนี้ฟังเหมือนตลกนะ แต่สิ่งที่น้องเจอมาไม่ตลกเลย สุดท้ายน้องถูกกระทืบปางตายนะ ถ้าวันนั้นเขายิงทิ้งก็จบเลยนะ เพราะเหมือนไปบุกรุกบ้านเขาด้วย สุดท้ายคนตายพูดไม่ได้ วันนั้นไม่ได้ตลกอย่างนี้ วันนี้พอเขามองย้อนไปมองอาจจะตลกตัวเรา แต่ข้อเท็จจริง วันนั้น ตายแล้วจบเลย เพราะเขาอ้างได้ว่าบุกรุก ล่าสุดน้องถูกแจ้งความข้อหาบุกรุก และพยายามข่มขืน ระหว่างฝ่ายหญิงพยายามจูบคุณ เข้าหาคุณ คุณขัดขืนหรือหนีไหม ?
บีม : ผมไม่ได้หนี ไม่ได้ขัดขืน ผมสู้ครับ ผมก็จูบตอบ เขาเป็นฝ่ายถอดเสื้อผ้า ผมปลดกระดุมได้เม็ดเดียว ก็เปรี้ยง ทุกทางเลยครับ เต็มไปหมดเลย ระดมเลยปั้ง ๆ ผู้หญิงก็บอกอย่า ๆ จะไปอาบน้ำ ไม่มีอะไร จะไปอาบน้ำ
ระหว่างคุณกอดจูบกันอยู่ ผู้ชายคนนึงเดินมาแล้วระดมต่อยหน้าคุณเลย ?
บีม : เขามาจากประตูกระจก ผมเห็นแล้ว ผู้หญิงน่าจะตกใจ แต่ไม่ได้พูดไร เขาลุกไปก่อน ไปเปิดประตูให้ผู้ชาย ผู้ชายเข้ามาต่อยผม ผู้หญิงก็บอกอย่า ๆ เขาจะไปอาบน้ำเฉย ๆ ผมก็ก้มกุมหัวไว้ กันไว้ บอกว่าพี่ ฟังผมก่อน เขาบอกไม่มีแฟน นี่บ้านพ่อแม่เขา เขาบอกว่านี่บ้านข้าราชการ มึงเข้าผิดบ้านแล้วไอ้สั-ว์ ผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านฝ่ายชาย ไม่น่าเป็นบ้านฝ่ายหญิง แต่ฝ่ายหญิงบอกเป็นบ้านพ่อแม่เขา
รองเท้าใหญ่ ๆ นั้นตกลงคือ ?
บีม : รองเท้าผัวครับ
เหตุการณ์ยังไงต่อ ?
บีม : เขาระดมต่อย ผมก็ก้ม ผมบอกว่าฟังผมก่อน ผมขอโทษ เขาบอกบ้านพ่อแม่เขา เขาบอกไม่มีแฟน ผมถามหลายรอบแล้ว ผมพูดให้เขาใจเย็น แต่เขาไม่เย็นเลย เขาบีบคอผม เขาเน้นแต่หัวอย่างเดียวเลยครับ ตัวไม่เน้นครับ จังหวะผมก้มก็ต่อยที่ท้ายทอยเยอะอยู่ครับ
มีช่องให้สู้ไหม ?
ทนายเมย์ : พอมีค่ะ
ตอนนี้ฝ่ายหญิงบอกมีร่องรอยขูดข่วน โดนฝ่ายนี้พยายามข่มขืน แล้วฝ่ายชายพูดกับคุณพุทธ ทางช่อง 8 ว่า จริง ๆ เขามีหลักฐานบางอย่างที่ทางนี้เข้าไปเพื่อทำมิดีมิร้ายกับแฟนเขา เขามีหลักฐานอะไร ?
บีม : น่าจะเป็นถุงยางที่ผมทำตกไว้
เรื่องไม่ได้มีแค่นั้น มีอะไรต่ออีก ?
บีม : ประมาณ 10 นาที มีอีกคนเข้ามา ผมไม่ทราบว่าเป็นใคร เป็นผู้หญิงกับผู้ชาย ผู้ชายพังประตูกระจก เข้ามารุมกระทืบผม ผมก็ทำได้แค่กัน ผู้ชายคนใหม่เข้ามา ก็ตบผู้หญิงที่พาผมมาก่อน ไม่แน่ใจตบทำไม
คนแรกเป็นผัว กระทืบคุณ ผู้ชายคนที่สอง ตบผู้หญิงแล้วถึงกระทืบคุณ ?
ทนายเมย์ : เขาเป็นใครคะ
บีม : อาจจะเป็นคนในบ้านเขานั่นแหละ แต่คิดว่าไม่น่าใช่เพื่อน น่าจะเป็นพี่ของแฟนผู้หญิง หรือเพื่อนแฟนผู้หญิง
มันไม่เมคเซ้นส์ หรือคนที่ตบเป็นผัวเขาหรือเปล่า ?
บีม : ผมไม่แน่ใจ ผมว่าคนแรกนั่นแหละแฟนเขา
หญิง : แม่ไปส่องไปสืบ มีผู้ชายอีกคนอยู่ในครอบครัวของคนแรกที่ทำร้ายน้อง เราถามลูกว่าใช่คนนี้หรือเปล่า ลูกบอกว่าใช่ คลับคล้ายคลับคลาจะเป็นคนนี้ เข้ามาใส่ลูก
แล้วยังไงต่อ ?
บีม : เขาถีบผมเข้ากระจก กระจกแตกครับ ผมก็พยายามลุกขึ้นมา ถ้าล้มโดนหนักแน่ เหตุการณ์ต่อจากนั้น ผมวิ่งไปที่รถ ฝืนขับรถกลับบ้าน ให้ที่บ้านพาไปหาหมอครับ
ทนายเมย์ : หลังโดนรุมทำร้าย ผัวและเพื่อนผู้หญิง ถือกล้องมาถ่าย บังคับให้บีมถอดเสื้อผ้าออก แล้วเขาทำยังไง
บีม : เขาถุยน้ำลายใส่หน้าผม ให้ผมออกไป แล้วเขาก็ไล่ต่อยผมมา
ให้แก้ผ้าทั้งตัวไหม ?
บีม : ให้ผมถอดเสื้อ พอถ่ายคลิปเสร็จผมก็ใส่กลับ ผู้หญิงที่มากับผู้ชาย ก็บอกให้ผมหนีไป ผู้ชายบอกให้ผมปีน ผมก็เลยปีนครับ ปีนหน้าบ้านครับ ผมก็วิ่งเท้าเปล่าไปที่รถครับ ระหว่างต่อย เขาบอกไอ้สั-ว์ นี่บ้านราชการ ไม่มีแฟนเหรอ แล้วก็ต่อย ๆ มาที่ผม นี่บ้านพ่อแม่กู คำนี้คนที่สองพูด
หญิง : คิดว่าน่าจะเป็นพี่ชาย เขาน่าจะรู้พฤติกรรมผู้หญิง เพราะตอนไปขอกล้องวงจรปิดที่สไมล์แลนด์ เจ้าของร้านบอกว่า เมื่อ 4-5 วัน ก่อนบีมจะโดน ผู้หญิงผัวก็มาตี ร้านก็ปรับไป กระจกแตก พอ 4-5 วันบีมก็โดน
พฤติกรรมซ้ำ ๆ จากนั้นยังไงต่อ ?
บีม : ผมฝืนขับรถมาบ้าน ให้ที่บ้านพาไปหาหมอ แม่ก็ไปแจ้งความ หลังแจ้งความ ผมอยากได้โทรศัพท์ผมคืน ผมเอาไอแพดเข้าไอจี ถามผู้หญิงว่าโทรศัพท์อยู่ไหน ผมจะให้ที่บ้านเข้าไปเอา ผู้หญิงก็เตี๊ยมผม สั่งให้พูดว่านี่ไม่ใช่บ้านเขานะ ไม่ได้พูดว่าไม่มีแฟน
ให้พูดกับใคร ?
บีม : พูดกับผัวเขา ถ้าผัวเขาทักมาหาผม
หญิง : ให้พูดว่าบีมอยากมาหาเขาเอง
เขาบอกว่าแฟนเขาจะทักมา ไม่ต้องบอกว่าคุยกับเขา ถ้าเขาเข้าไปในบ้านจะหาโทรศัพท์ให้
ฝ่ายหญิงบอกเพื่อนคุณให้พูดตามนี้ พี่เขาไล่ เหมือนผู้หญิงไล่บีมออกจากบ้านไป เพราะจะไปอาบน้ำ ให้บีมบอกผู้หญิงคนนี้เขาไม่ยอม เตรียมถุงยางมาจริง พยายามให้คุณบอกฝ่ายชายว่าคุณเป็นฝ่ายไปละเมิดเขาเอง เขาไล่แล้วแต่คุณไม่ไป ถูกไหม ให้คุณพูดตามนี้ ผู้หญิงจะเอาตัวรอด ?
บีม : ใช่ครับ ผมก็ไม่ได้ทำตามที่เขาบอก เพราะไม่มีคนทักมา
หญิง : แม่เลยมาร้องสื่อ
ได้โทรศัพท์คืนได้ไง ?
หญิง : ร้อยเวรเป็นคนโทรให้ไปเอา ตำรวจบอกว่าเขาแจ้งความบุกรุก และพยายามข่มขืน ซวยค่ะ
ป๋อง มีไหม ผู้หญิงลวงผู้ชายไปแล้วโดนกระทืบ ?
ป๋อง กพล : ผมก็เคย แต่ไม่โดนกระทืบ อย่าเรียกว่าลวง ผมตั้งใจดีกว่า เขาชวน สมัยก่อนไม่มีดูแมว ชวนดูห้อง ก็ไป
อยู่ในสายกับ พ.ต.อ. ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ เห็นว่าอีกฝ่ายเขาแจ้งความ ?
พ.ต.อ.ณัฐพล : ใช่ครับ ผู้ชายเขาแจ้งบุกรุกครับ
มีอย่างอื่นไหม ?
พ.ต.อ. ณัฐพล : ณ ตอนนี้แจ้งบุกรุกครับ ส่วนน้องผู้หญิงอีก 2-3 วันก็มาแจ้ง พยายามอนาจารครับผม ไม่ได้พยายามข่มขืน
ฝ่ายหญิงแจ้งเองเหรอครับ ?
พ.ต.อ. ณัฐพล : ใช่ครับ
โอ้โห บันเทิงเลย น้องบีมให้ปากคำ ผกก. หรือยัง ?
พ.ต.อ. ณัฐพล : มาแล้วครับ เขาให้ปากคำและมอบหลักฐานให้พนักงานสอบสวนครับ ตามที่พี่หนุ่มได้รับครับ
คนที่กระทืบอีกคนเป็นอะไรกับผู้ชายคนแรกครับ ?
พ.ต.อ. ณัฐพล : ตรงนี้เขายังไม่ได้มาให้การ ขออนุญาตเป็นในส่วนการสอบสวนก่อนครับ
ฝ่ายหญิงมาคนเดียวหรือมากับแฟน ?
พ.ต.อ. ณัฐพล : มาคนเดียวครับ แจ้งว่าพยายามจะทำอนาจาร
เขามีหลักฐานอะไรบ้างครับ ?
พ.ต.อ. ณัฐพล : เบื้องต้นเขาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดการสอบปากคำ พนักงานสอบสวนจะนัดมาอีกทีครับ
ท่านมองยังไง ?
พ.ต.อ. ณัฐพล : เป็นเรื่องหนุ่มสาวที่เขาคุยกัน ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เชื่อว่าสองคนรู้ดีว่าคุยอะไรกันมา จากนั้นก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องให้สองคนเป็นคนให้การว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง คนอื่นไม่สามารถรู้ได้ ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน ตามที่น้องบีมแจ้งเรื่องการทำร้ายร่างกาย ส่วนอีกฝ่ายก็มาแจ้งเรื่องบุกรุก และกระทำอนาจารเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐาน และนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปครับ
จะต้องมีการเรียกฝั่งโน้นมาด้วย ?
พ.ต.อ. ณัฐพล : ถูกต้องครับ เบื้องต้นน้องบีมไป รพ. มา พนักงานจะขอผลชันสูตรบาดแผล การถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับอันตรายกี่วัน มันเป็นข้อหาไหนอย่างไร ถ้าได้ผลแพทย์มาแล้ว จะดำเนินการเรียกฝ่ายผู้ชายมาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมอยู่ครับ
บีมกลัวมาก ฝั่งโน้นอ้างว่าบ้านที่พักเป็นบ้านข้าราชการ บอกว่าบีมเข้าผิดบ้านแล้ว ?
พ.ต.อ. ณัฐพล : เบื้องต้นทราบว่าน้องผู้ชายเป็นทหารเกณฑ์อยู่ ลักษณะคือไปเช่าบ้านทหารเกณฑ์ ไม่ด้เป็นบ้านข้าราชการ
สมอ้าง ?
พ.ต.อ. ณัฐพล : ไม่ครับ เขาอยู่ระหว่างเกณฑ์ทหารจริงครับ
บ้านพักข้าราชการ ?
พ.ต.อ. ณัฐพล : ไม่ใช่หรอกครับ เป็นบ้านของเขาเอง ส่วนพ่อเป็นข้าราชการไหม อยู่ในระหว่างการอสบสวนครับ ก็ไม่ต้องห่วง ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย จะเร่งรัดดำเนินการ ทำความจริงให้ปรากฏ ฝ่ายไหนผิดก็ว่ากันไปตามผิดครับ
เพิ่งรู้ว่าผู้หญิงไปแจ้งว่าพยายามไปอนาจาร เขาจะซวยนะ เพราะบีมมีหลักฐานชัดหลาย ๆ อย่างนะ ?
ทนายเมย์ : แฟนฝ่ายชายมาแจ้งเราในข้อหาบุกรุก เมย์ขอถามนิดนึง ตอนเขาบุกทำร้ายเรา บีมยกมือขอโทษเขา บอกว่าไม่รู้เรื่องได้บอกเขาไหมว่าเราไม่รู้ว่าเขามีแฟน
บีม : ผมบอกให้ฟังผมก่อน เขาบอกว่าบ้านนี้บ้านพ่อแม่เขา เขาบอกเขาไม่มีแฟน ผมก็พูดวน ๆ อยู่อย่างนี้
ทนายเมย์ : ในส่วนข้อหาบุกรุก ต้องแจ้งก่อนว่าตามกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าบุคคลใดต้องรับโทษทางอาญา บุคคลนั้นต้องกระทำโดยเจตนาและต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด ซึ่งข้อหาบุกรุกองค์ประกอบคือเราต้องเข้าไปในบ้านผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถึงเป็นความผิด แต่ทางผู้หญิงแจ้งบีมว่าบ้านนี้เป็นบ้านเขา และอนุญาตให้เราเข้ามา ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นบ้านคนอื่น เราเข้าใจว่าเป็นบ้านผู้หญิง ดังนั้นการที่เราเข้าไป อาจไม่เข้าข่ายฐานบุกรุก
ส่วนตัวผู้หญิงที่แจ้งความพยายามอนาจาร ตรงนี้เรามีหลักฐาน จากภาพกล้องวงจรปิด ที่เห็นว่าผู้หญิงเข้ามาหาเราก่อน เขาเชิญชวนเราไปบ้านบ้าง มีพยานบุคคลที่นั่งอยู่ตรงนั้นเห็นว่าผู้หญิงบอกว่าไม่มีแฟน ให้ไปส่งที่บ้านสิ
ส่วนของป้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่เห็นว่ามาตักบาตรตอน 11 โมง เห็นจ่ายค่าชานมไข่มุก ซึ่งตรงนั้นใช้เป็นพยานหลักฐานได้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาเข้าไปลวนลามเขา เมย์มองว่าตรงนี้เราสามารถสู้ได้ค่ะ ป้าร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านชานมไข่มุกเขาเห็นเหตุการณ์ สามารถใช้เป็นพยานบุคคลได้ ซึ่งพยานสำคัญคือเพื่อน ๆ เขาที่ได้ยินผู้หญิงบอกเองว่าไม่มีแฟน ให้บีมไปส่งที่บ้าน
มีประเด็นแชตต่าง ๆ นานา ที่เป็นหลักฐานสำคัญว่าผู้หญิงเองเป็นคนให้ผู้ชายพูดแบบนี้ ๆ ทำไมถึงกล้าไปแจ้งความเขา ทั้งที่ตัวเองส่งแชตหาเพื่อนเขาให้บีมพูดโกหกให้หน่อย แต่ตัวเองไปแจ้งความ เหมือนเอาตัวรอด อันนี้แปลก ?
ทนายเมย์ : แชตนี้แสดงให้เห็นเลยว่าฝ่ายหญิงมีเจตนาไม่สุจริต
จบเลย เขาบอกมีหลักฐาน ?
บีม : น่าจะเป็นถุงยาง ยังไม่ได้ใช้เลยพี่ ผมพกเป็นกล่อง ยังไม่ได้แกะเลย ผมเอาวางไว้ตรงโซฟา กำลังปลดกระดุม ผัวเขาเข้ามาพอดี
เรื่องคดียังไงต่อ ?
ทนายเมย์ : เบื้องต้นแจ้งข้อหาเดียวคือทำร้ายร่างกาย มันจะมีในส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าตัวผู้หญิงเขาถ่ายคลิปเรา บังคับให้เราถอดเสื้อผ้า แล้วบอกให้เราหนีออกไป โดยไม่ให้เราออกทางประตู ให้ปีนกำแพงออกไป ตรงนี้เมย์มองว่าเป็นข้อหาข่มขืนใจเราให้กระทำหรือไม่กระทำการใด ตรงนี้เป็นความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น ต้องไปแจ้งตรงนี้เพิ่ม ส่วนทำร้ายร่างกาย อาจเข้ากักขังหน่วงเหนี่ยวด้วย เขาบังคับให้เราถอดเสื้อผ้า ไม่ให้ออกไปไหน ส่วนทำร้ายร่างกาย ต้องรอดูชันสูตรบาดแผลนิติเวชก่อนว่าเขาลงความเห็นว่าให้พักรักษาตัวกี่วันถ้าเกิน 20 วัน อาจเข้าข้อกฎหมายว่าได้รับอันตรายสาหัส อาจมีโทษทางกฎหมายเพิ่มขึ้น
เข้าบุกรุกได้ไหม ?
ทนายเมย์ : เท่าที่ฟังมา ไม่น่าเข้าบุกรุก เพราะคุณบีมเขาได้รับอนุญาตให้เข้าไป และเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าบ้านนี้เป็นบ้านคนอื่น เขารู้ว่าบ้านเป็นบ้านผู้หญิง ที่สำคัญตอนบีมถูกทำร้ายร่างกาย เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่รู้เรื่อง แสดงว่าตัวผัวเขารู้ข้อเท็จจริงตรงนี้แล้ว แต่ยังไปแจ้งความเขาอีก ตรงนี้ต้องมาดูอีกว่าเข้าข่ายแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษทางอาญาด้วยหรือเปล่า
บันเทิงแน่ ผมว่ามีสิทธิ์นะ ถ้าเขาพิสูจน์ได้จากข้อความ พยานแวดล้อมที่เกิดเหตุ ป๋อง - แจ็ค มีอะไรอยากแนะนำน้อง ?
ป๋อง กพล : ต้องระวังนะ ถ้าเจอแบบนี้ต้องระวังไว้ก่อน ใครมาคุย มาทัก มาชวนไปไหน
แจ็ค : ต้องระวัง ต้องดูให้ดีว่าคนที่เราคุยด้วยเป็นยังไง
เคยไหม ?
แจ็ค : ห๊ะ! เคยอะไร ผมไม่เคยไปดูแมว
เคยมีกรณีแบบนี้แล้วเจอผัวเขาไหม ?
แจ็ค : ไม่มีครับ ไม่เจอ
แต่ก็ไป ?
แจ็ค : เป็นใครก็ไป พี่หนุ่มก็ไปไหม
ไม่ไป ?
ป๋อง กพล : พูดแล้วคันปาก (หัวเราะ)
พยานอีกคนที่สำคัญคือพนักงานในร้านสไมล์แลนด์ ที่เขาเคยเห็นพฤติกรรมมาทำร้ายร่างกายกัน มันบ่งบอกให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ผัวเคยหึงเมีย เมียก็เคยทำแบบนี้ เข้าแก๊ปคุณ ไม่ได้กล่าวหานะ แต่ในเมื่อพฤติกรรมซ้ำ ๆ ต้องเอามาเป็นพยานหลักฐาน กล้องวงจรปิดที่ผัวเมียเขาตีกันก็ต้องเอามา เพื่อเป็นหลักฐาน สำคัญมาก เป็นแนวทางสู้ของคุณเลย
เรื่องเขาบอกคุณพยายามอนาจาร ผมว่าเขาแจ้งความเท็จ ไม่ได้กล่าวโทษเขานะ ถ้ามีหลักฐานขนาดนี้ ก็ค่อนข้างบ่งชี้ได้เลย ผม ฝ่ายชายที่กระทืบคุณผมติดต่อไปแล้ว แต่เขาไม่รับโทรศัพท์เลย ฝ่ายหญิงก็ไม่รับ มีอะไรอยากฝาก ?
ทนายเมย์ : ก็ให้ระวังนิดนึง เวลาผู้หญิงชวนไปดูแมว ต้องเอะใจนิดนึง