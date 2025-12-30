ช็อก แม่บ้านรายวันแอบเทน้ำยาฆ่าเชื้อให้เด็ก เอะใจขวดนมมีกลิ่นแรง คาดเจตนาอันตราย

เตือนภัย แม่บ้านรายวันแอบเทน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ขวดนมเด็ก กล้องวงจรปิดจับภาพชัด ยายไหวตัวทันก่อนเกิดเหตุร้ายแรง
วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์อุทาหรณ์ครอบครัวที่จ้างแม่บ้านรายวัน กรณีคุณแม่รายหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊ก ตีแผ่พฤติกรรมสุดอันตราย เมื่อแม่บ้านที่จ้างมาวันแรกแอบเทน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดใส่ขวดนมลูก โดยคุณยายเอะใจหลังได้กลิ่นแปลกจากขวดนม เมื่อลองชิมพบรสชาติขมจัด จนต้องรีบพาเด็กส่งโรงพยาบาลด่วน
คุณแม่โพสต์เล่าว่า ปกติที่บ้านมีพี่เลี้ยงประจำอยู่แล้ว 1 คน ซึ่งขณะเกิดเหตุพี่เลี้ยงได้ลากลับบ้าน โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ และคุณยายช่วยกันดูแลน้อง ส่วนตัวคุณแม่เองลาออกจากงานอาจารย์มาดูแลลูกโดยตรง สำหรับแม่บ้านที่ก่อเหตุเป็นการจ้างงานแบบรายวันผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อมาทำหน้าที่ทำความสะอาดบ้านเพียงอย่างเดียว โดยมีการสั่งห้ามไม่ให้แตะต้องของใช้ของเด็กโดยเด็ดขาด
แม่บ้านรายนี้เริ่มเข้ามาทำงานวันแรก พฤติกรรมที่พบจากกล้องวงจรปิดภายหลังคือไม่ทำงานบ้าน แต่เดินถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ หลังจากนั้นพบว่าแม่บ้านนำขวดนมที่ทานเหลือจากชั้น 3 ลงมาที่ชั้น 2 เพื่อแอบเติมน้ำยาฆ่าเชื้อลงไปในขวดนม แล้วนำกลับขึ้นไปวางไว้ที่หัวเตียงน้องตามเดิม
ช่วงเที่ยงคุณยายพาน้องขึ้นไปนอนและหยิบขวดนมให้น้องทาน เมื่อน้องดูดไปเพียงครู่เดียวคุณยายก็ได้กลิ่นน้ำยาทำความสะอาดรุนแรงมาก จึงรีบแจ้งคุณแม่ทันที เมื่อพิสูจน์พบว่ามีกลิ่นแรงและรสชาติขมเย็นชัดเจน ครอบครัวจึงรีบพาน้องไปโรงพยาบาลด้วยความตกใจ ขณะนั้นอากงกลับมาถึงบ้านพอดีจึงเข้าสอบถามแม่บ้านถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
แม่บ้านอ้างว่าจำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไปบ้าง แต่เมื่อทราบว่าน้องต้องไปโรงพยาบาลและมีการตรวจพบสารเคมี แม่บ้านคนดังกล่าวได้รีบหลบหนีออกจากบ้านทันที พร้อมทำการลบข้อความในไลน์ทั้งหมดที่เคยติดต่อไว้ ทั้งเบอร์โทรศัพท์และรูปภาพ
หลังเกิดเหตุ น้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อเฝ้าดูอาการ 24 ชั่วโมง ทางครอบครัวได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน และส่งตัวอย่างนมไปตรวจพิสูจน์สารพิษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม่บ้านรายนี้เคยกระทำการในลักษณะเดียวกันมาก่อน เพื่อให้ครอบครัวพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วฉวยโอกาสขโมยของภายในบ้าน