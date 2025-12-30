ซากรถสุดยับ โจชัว อดีตนักมวยแชมป์โลก รอดปาฏิหาริย์จากรถชน สูญเสียทีมงาน 2 ชีวิต

แอนโธนี โจชัว อดีตแชมป์มวยโลก รอดตายปาฏิหาริย์ หลังประสบอุบัติเหตุรถชนรุนแรงที่ไนจีเรีย ด้านเพื่อนสนิทและทีมงานคนสำคัญ เสียชีวิต 2 ราย
ภาพจาก GIORGIO VIERA / AFP
วันที่ 29 ธันวาคม 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า แอนโธนี โจชัว (Anthony Joshua) นักชกอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทชาวอังกฤษ ประสบอุบัติเหตุรถชนที่ประเทศไนจีเรีย โดยเจ้าตัวรอดชีวิตปาฏิหาริย์ แต่ทีมงานสำคัญของเขานั้นเสียชีวิต 2 รายจากเหตุการณ์ครั้งนี้
X @ FRSCNIGERIA
อุบัติเหตุดังกล่าว เกิดขึ้นช่วง 12.00 น. ตามเวลาท้องถื่น โดย โจชัว และทีมงานกำลังเดินทางจากเมืองลากอส ไปยังรัฐโอกุน เพื่อเตรียมฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่เมืองซากามู ก่อนที่รถยนต์ที่นักชกคนดังโดยสารมานั้นจะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางบนทางด่วนลากอส-อิบาดันขณะพยายามขับแซงบนถนน ส่งผลให้ ซินา กามี และ ลาทิฟ ลัตซ์ อาโยเดเล เพื่อนสนิทและสตาฟโค้ชเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนส่วนโจชัวและคนขับรถได้รับบาดเจ็บ
X @ FRSCNIGERIA
หลังเกิดเหตุทีมรักษาความปลอดภัยของโจชัวเข้าช่วยเหลือเขาออกจากซากรถ SUV จากนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเคลื่อนย้ายตัว โจชัว ไปยังสถานพยาบาลเฉพาะทางในเมืองลากอสทันที ซึ่งต่อมา โจชัวมีอาการคงที่และรู้สึกตัวดี และได้ติดต่อกับครอบครัวของเขาแล้ว
X @ FRSCNIGERIA
หน่วยงานความปลอดภัยทางถนนของไนจีเรีย (FRSC) ระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น สงสัยว่ารถของโจชัวจะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีการระบุว่ารถคันดังกล่าวน่าจะเสียหลักขณะพยายามแซง ก่อนจะพุ่งชนรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทาง
X @ FRSCNIGERIA
ขณะที่ Matchroom Boxing โปรโมเตอร์ของนักชกชื่อดัง แถลงการณ์ว่า โจชัวอยู่ในอาการคงที่ที่โรงพยาบาล ซึ่งเขาถูกนำตัวส่งเพื่อตรวจเช็กและรักษาและจะยังคงอยู่ภายใต้การสังเกตอาการต่อไป พวกเขาขอแสดงความเสียใจและส่งแรงอธิษฐานอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวและเพื่อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน และเราขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งนี้
Instagram sina_evolve
สำหรับ โจชัว แม้เข้าจะเกิดและเติบโตที่อังกฤษ แต่ครอบครัวนั้นมีถิ่นฐานอยู่ที่ซากามู เมืองในรัฐโอกุน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรีย ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ โดยก่อนหน้านี้ เขาใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่ไนจีเรีย หลังได้รับชัยชนะเหนือ เจค พอล ยูทูบเบอร์และนักมวยชาวอเมริกัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา
