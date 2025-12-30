สรุปความพีค แม่บ้านอ้างเป็นนม แต่ใช้น้ำยาฉีดพื้น - เถียงจนโป๊ะ ล่าสุดถูกฝากขัง

รวมชอตเด็ด โหนกระแส ป้าแม่บ้านเถียงสุด แม้วงจรปิดชัด ลั่นนึกว่าเป็นนม แต่เอาไปฉีดพื้น ? ท้าผู้เสียหายไปโรงพัก ไม่รู้ตำรวจรอเซอร์ไพรส์ ล่าสุดโดน 2 ข้อหาหนัก
ภาพจาก โหนกระแส
จากกรณีฉาว ป้าแอน แม่บ้านมหาภัย ที่เทเดทตอลใส่ขวดนมให้เด็ก 2 ขวบกิน จนเป็นเหตุสะเทือนสังคม ล่าสุด (30 ธันวาคม 2568) เจ้าตัวมาออกรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 พร้อมกับแม่และยายของเด็ก รวมถึง อ.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร พบว่ามีโมเมนต์ซึ่งเรียกเสียงฮือฮา และได้รับความสนใจหลายช่วงด้วยกัน
- มีการเปิดเผยว่า ป้าแอนมีความผิดปกติตั้งแต่เดินเข้ามาดูงานในบ้าน แทนที่จะมีความตั้งใจทำความสะอาด กลับมีพฤติกรรมถ่ายรู้บ้านทุกซอก ทุกมุม รวมถึงถ่ายรูปข้อมูลส่วนตัวของเด็ก ใบเกิด ชื่อพ่อแม่ และรอยเท้าเด็ก
- ป้าแอน อ้างว่าที่ถ่ายเพราะชื่นชมว่าบ้านสวย ในชีวิตเราไม่มีแบบนี้ ครอบครัวนี้สมบูรณ์แบบ จึงอยากถ่ายไว้เป็นที่ระลึก แม้จะถูกแย้งว่าสิ่งที่ป้าถ่ายไม่ใช่รูปบ้าน แต่เป็นข้อมูลเด็ก รูปเด็ก ชื่อพ่อแม่ แต่ป้ายังยืนกรานว่า มันเป็นความประทับใจที่เราหาที่ไหนไม่ได้ จะเก็บเป็นที่ระลึก จะขอให้ลบก็ลบได้ ยืนยันว่าไม่ได้มีการจะวางแผนอะไร
- ระหว่างย้อนดูกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรม ป้าแอน พบว่าป้าแอนเดินขึ้นไปทำความสะอาดบนชั้น 2 แล้วหยิบขวดนมที่มีนมเหลือลงมา โดยเอาขวดนมใส่ไว้ในถุงขยะตอนเดินมาชั้น 2 จากนั้นป้าแอนไปตรงโต๊ะที่มีเดทตอลวางอยู่ เปิดฝาแล้วเทใส่ขวดนมที่อยู่ในถุงขยะ จากนั้นก็นำขวดนมกลับไปวางไว้ที่เดิมบนชั้น 3
ภาพจาก โหนกระแส
- พฤติกรรมนี้ทำให้ทางครอบครัว และหนุ่ม กรรชัย ตั้งข้อสงสัยอย่างหนักว่าทำเพื่ออะไร หากจะนำขวดมาล้างก็ไม่ควรใส่ถุงขยะ และไม่ควรใส่น้ำยาฆ่าเชื้อลงไป
- ป้าแอน อ้างว่าไม่ได้เจตนาจะทำร้ายเด็ก ไม่รู้ว่าของเหลวในขวดที่เทไปเป็นเดทตอล เพราะไม่ได้มีสีน้ำตาล ดูเหมือนนม
กล้องจับภาพชัด ฉีดน้ำยาลงพื้น ยังเถียงว่าเป็นนม
- มีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดจน ว่าป้าแอนนำขวดฟ็อกซี่ที่ใส่เดทตอลไปฉีดพ่นทำความสะอาดพื้น โดยขณะดูคลิป หนุ่ม กรรชัย ถามว่าป้าถืออะไร ป้าก็ตอบเสียงอ่อยว่า ถือขวดน้ำยา แต่เมื่อถามจี้ว่าทำไมป้านำน้ำนมไปพ่นพื้น ป้ากลับนั่งเงียบ
ภาพจาก โหนกระแส
- อ.ตฤณห์ วิเคราะห์ว่าตอนที่ป้าดูคลิป ป้าชีพจรเต้นสูงมาก "ผมดูกระบังลมกับที่คอ คุณป้ากลัว เพราะนี่คือหลักฐาน คุณป้าไม่รู้ว่าบ้านเขามีกล้องวงจรปิดเยอะขนาดนี้"
- อ.ตฤณห์ ถามย้ำว่า คุณป้าเอาน้ำยาใส่ขวดนมทำไม ป้าแอนอ้างว่า ป้าเข้าใจว่าเป็นน้ำนม อ.ตฤณห์ จึงจี้ต่อว่า "ถ้าเข้าใจว่าเป็นน้ำนม ป้าเอาน้ำนมทำความสะอาดพื้นทำไมครับ" ซึ่งคุณป้าตอบว่า "ก็เช็ดได้"
ภาพจาก โหนกระแส
ผู้เสียหายโผล่เพิ่ม ป้าเถียงสู้จนโป๊ะเอง
- ทางรายการได้โฟนอินกับ คุณแหม่ม (นามสมมติ) ผู้เสียหายอีก 1 คน ให้ข้อมูลว่า เคยจ้างป้ามาทำงานทำความสะอาดห้องที่คอนโด หลังจากตนอธิบายเรื่องงานให้ป้าฟัง ก็มีการบอกเรื่องชั้นที่เก็บเงินกับทรัพย์สินว่าไม่ต้องไปเปิดหรือทำอะไรเลย
- รอบแรกเงินตนหายไป 1,000 บาท รอบสองจึงแอบตั้งกล้องไว้ พบว่าป้าเข้ามาที่คอนโดตนโดยถือข้าวกับน้ำมาให้ แต่ตนไม่ได้กิน และบอกป้าว่าจะออกไปจากห้อง ก่อนที่ตนจะลงมานั่งตรงนิติคอนโด เมื่อป้ากลับไป ตนมาเปิดกล้องดูพบว่าป้าหยิบเงินไป 5,000 - 10,000 บาท และสร้อยคอ ซึ่งมีการคุยกับป้าแล้วว่าถ้าคืนมาจะไม่ดำเนินการอะไร ป้าเลยคืนและขอว่าไม่ให้โพสต์
ภาพจาก โหนกระแส
- ป้าแอนอ้างว่า เป็นไปไม่ได้ และท้าผู้เสียหายไปเจอที่โรงพัก ป้าย้ำว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะที่ป้าไปทำงานล่าสุดมีคนตั้งเงินไว้ ป้ายังไม่แตะสักบาท "ป้าไม่เคยไปรับงานที่คอนโดอะไร แล้วไม่เคยหยิบสร้อยทอง ไม่เคยหยิบเงินของเขา เขาพูดโกหก ป้าไปรับงานตอนไหน"
- จุดนี้ผู้เสียหายจึงท้วงว่า ตนยังไม่ได้พูดเลยว่าเป็น "สร้อยทอง" แค่บอกว่าสร้อยคอ
- ป้าแอน กล่าวหาว่าผู้เสียหายสร้างเรื่องขึ้นมาเอง และท้าทายกลับไปว่า "ไปเจอกันที่โรงพักได้นะ ป้าพร้อมไปเจอตำรวจเลย" ซึ่งหนุ่ม กรรชัย ก็แจ้งว่า "ป้าได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยครับ เพราะตำรวจเขารออยู่ด้านหน้าสตูดิโอแล้ว"
เซอร์ไพรส์ ตำรวจบุกกลางรายการ
- ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางโพงพาง ได้เข้ามาขอเชิญตัวป้าไปสอบปากคำ ทำเอาป้าแอนโกรธ โวยวายว่า "คุณหนุ่มล่อป้ามาให้ป้ามาถูกจับกุมใช่ไหม เพราะคุณหนุ่มจ้างป้า 5,000 ให้ถูกจับกุมแบบนี้มันไม่ใช่"
- หนุ่ม กรรชัย อธิบายเรื่องเงิน 5,000 บาท ชี้ว่าตอนให้ทีมงานเชิญ ป้าถามเลยว่าถ้ามาจะได้เงินเท่าไหร่ มีการเรียกขอค่ารถ ซึ่งทางรายการก็จะให้ค่ารถ 5,000 บาท ยืนยันว่าไม่ได้ล่อซื้อ
ภาพจาก โหนกระแส
- ทางตำรวจก็ยืนยัน ว่าพอดีเห็นในรายการแล้วตามเรื่องนี้อยู่พอดีจึงตามมา สอดคล้องกับที่ หนุ่ม กรรชัย ยืนยันว่าไม่ได้เชิญตำรวจมา เพราะถ้าเชิญมาคงไม่ตำหนิตำรวจในช่วงต้นรายการ ว่าทำไมถึงไม่รับแจ้งความ
- หนุ่ม กรรชัย ยังกล่าวกับป้าแอนว่า "อย่าโทษคนอื่น มองตัวเองก่อนป้า เราอายุเท่ากัน อย่าหาว่าสอน นะป้านะ แล้วอันนี้เขาไม่ได้มาจับป้า เขามาเชิญไปสอบปากคำ"
- หนุ่ม กรรชัย ย้ำอีกว่า ถ้าตนล่อซื้อจริง ถ้าตนทำก็คงพูดว่า "ใช่ ! กูหลอกมึง" แต่นี่ตนไม่ได้หลอกจริง ๆ
ฝากขัง - ตั้ง 2 ข้อหาหนัก
ทั้งนี้ ข่าวช่อง 3 รายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังทางตำรวจ สน.บางโพงพาง ควบคุมตัวป้าแอนไปให้ปากคำ ล่าสุดได้แจ้ง 2 ข้อหาหนักไว้ก่อน คือ ทำร้ายร่างกายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และข้อหาปลอมปนอาหาร ขณะที่เจ้าตัวยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ก่อนจะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง และมีพฤติการณ์อาจก่อเหตุซ้ำ