HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สรุปความพีค แม่บ้านอ้างเป็นนม แต่ใช้น้ำยาฉีดพื้น - เถียงจนโป๊ะ ล่าสุดถูกฝากขัง


          รวมชอตเด็ด โหนกระแส ป้าแม่บ้านเถียงสุด แม้วงจรปิดชัด ลั่นนึกว่าเป็นนม แต่เอาไปฉีดพื้น ? ท้าผู้เสียหายไปโรงพัก ไม่รู้ตำรวจรอเซอร์ไพรส์ ล่าสุดโดน 2 ข้อหาหนัก

สรุปความพีค แม่บ้านมหาภัย
ภาพจาก โหนกระแส

          จากกรณีฉาว ป้าแอน แม่บ้านมหาภัย ที่เทเดทตอลใส่ขวดนมให้เด็ก 2 ขวบกิน จนเป็นเหตุสะเทือนสังคม ล่าสุด (30 ธันวาคม 2568) เจ้าตัวมาออกรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 พร้อมกับแม่และยายของเด็ก รวมถึง อ.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร พบว่ามีโมเมนต์ซึ่งเรียกเสียงฮือฮา และได้รับความสนใจหลายช่วงด้วยกัน 
          
          - มีการเปิดเผยว่า ป้าแอนมีความผิดปกติตั้งแต่เดินเข้ามาดูงานในบ้าน แทนที่จะมีความตั้งใจทำความสะอาด กลับมีพฤติกรรมถ่ายรู้บ้านทุกซอก ทุกมุม รวมถึงถ่ายรูปข้อมูลส่วนตัวของเด็ก ใบเกิด ชื่อพ่อแม่ และรอยเท้าเด็ก 
          
          - ป้าแอน อ้างว่าที่ถ่ายเพราะชื่นชมว่าบ้านสวย ในชีวิตเราไม่มีแบบนี้ ครอบครัวนี้สมบูรณ์แบบ จึงอยากถ่ายไว้เป็นที่ระลึก แม้จะถูกแย้งว่าสิ่งที่ป้าถ่ายไม่ใช่รูปบ้าน แต่เป็นข้อมูลเด็ก รูปเด็ก ชื่อพ่อแม่ แต่ป้ายังยืนกรานว่า มันเป็นความประทับใจที่เราหาที่ไหนไม่ได้ จะเก็บเป็นที่ระลึก จะขอให้ลบก็ลบได้ ยืนยันว่าไม่ได้มีการจะวางแผนอะไร
          
          - ระหว่างย้อนดูกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรม ป้าแอน พบว่าป้าแอนเดินขึ้นไปทำความสะอาดบนชั้น 2 แล้วหยิบขวดนมที่มีนมเหลือลงมา โดยเอาขวดนมใส่ไว้ในถุงขยะตอนเดินมาชั้น 2 จากนั้นป้าแอนไปตรงโต๊ะที่มีเดทตอลวางอยู่ เปิดฝาแล้วเทใส่ขวดนมที่อยู่ในถุงขยะ จากนั้นก็นำขวดนมกลับไปวางไว้ที่เดิมบนชั้น 3 

สรุปความพีค แม่บ้านมหาภัย
ภาพจาก โหนกระแส
          
          - พฤติกรรมนี้ทำให้ทางครอบครัว และหนุ่ม กรรชัย ตั้งข้อสงสัยอย่างหนักว่าทำเพื่ออะไร หากจะนำขวดมาล้างก็ไม่ควรใส่ถุงขยะ และไม่ควรใส่น้ำยาฆ่าเชื้อลงไป 
          
          - ป้าแอน อ้างว่าไม่ได้เจตนาจะทำร้ายเด็ก ไม่รู้ว่าของเหลวในขวดที่เทไปเป็นเดทตอล เพราะไม่ได้มีสีน้ำตาล ดูเหมือนนม 

กล้องจับภาพชัด ฉีดน้ำยาลงพื้น ยังเถียงว่าเป็นนม 

          
          - มีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดจน ว่าป้าแอนนำขวดฟ็อกซี่ที่ใส่เดทตอลไปฉีดพ่นทำความสะอาดพื้น โดยขณะดูคลิป หนุ่ม กรรชัย ถามว่าป้าถืออะไร ป้าก็ตอบเสียงอ่อยว่า ถือขวดน้ำยา แต่เมื่อถามจี้ว่าทำไมป้านำน้ำนมไปพ่นพื้น ป้ากลับนั่งเงียบ
          
สรุปความพีค แม่บ้านมหาภัย
ภาพจาก โหนกระแส

          -  อ.ตฤณห์ วิเคราะห์ว่าตอนที่ป้าดูคลิป ป้าชีพจรเต้นสูงมาก "ผมดูกระบังลมกับที่คอ คุณป้ากลัว เพราะนี่คือหลักฐาน คุณป้าไม่รู้ว่าบ้านเขามีกล้องวงจรปิดเยอะขนาดนี้
          
          - อ.ตฤณห์ ถามย้ำว่า คุณป้าเอาน้ำยาใส่ขวดนมทำไม ป้าแอนอ้างว่า ป้าเข้าใจว่าเป็นน้ำนม อ.ตฤณห์ จึงจี้ต่อว่า "ถ้าเข้าใจว่าเป็นน้ำนม ป้าเอาน้ำนมทำความสะอาดพื้นทำไมครับ" ซึ่งคุณป้าตอบว่า "ก็เช็ดได้"

สรุปความพีค แม่บ้านมหาภัย
ภาพจาก โหนกระแส

ผู้เสียหายโผล่เพิ่ม ป้าเถียงสู้จนโป๊ะเอง


          - ทางรายการได้โฟนอินกับ คุณแหม่ม (นามสมมติ) ผู้เสียหายอีก 1 คน ให้ข้อมูลว่า เคยจ้างป้ามาทำงานทำความสะอาดห้องที่คอนโด หลังจากตนอธิบายเรื่องงานให้ป้าฟัง ก็มีการบอกเรื่องชั้นที่เก็บเงินกับทรัพย์สินว่าไม่ต้องไปเปิดหรือทำอะไรเลย 
          
          - รอบแรกเงินตนหายไป 1,000 บาท รอบสองจึงแอบตั้งกล้องไว้ พบว่าป้าเข้ามาที่คอนโดตนโดยถือข้าวกับน้ำมาให้ แต่ตนไม่ได้กิน และบอกป้าว่าจะออกไปจากห้อง ก่อนที่ตนจะลงมานั่งตรงนิติคอนโด เมื่อป้ากลับไป ตนมาเปิดกล้องดูพบว่าป้าหยิบเงินไป 5,000 - 10,000 บาท และสร้อยคอ ซึ่งมีการคุยกับป้าแล้วว่าถ้าคืนมาจะไม่ดำเนินการอะไร ป้าเลยคืนและขอว่าไม่ให้โพสต์ 

สรุปความพีค แม่บ้านมหาภัย
ภาพจาก โหนกระแส
          
          - ป้าแอนอ้างว่า เป็นไปไม่ได้ และท้าผู้เสียหายไปเจอที่โรงพัก ป้าย้ำว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะที่ป้าไปทำงานล่าสุดมีคนตั้งเงินไว้ ป้ายังไม่แตะสักบาท "ป้าไม่เคยไปรับงานที่คอนโดอะไร แล้วไม่เคยหยิบสร้อยทอง ไม่เคยหยิบเงินของเขา เขาพูดโกหก ป้าไปรับงานตอนไหน"
          
          - จุดนี้ผู้เสียหายจึงท้วงว่า ตนยังไม่ได้พูดเลยว่าเป็น "สร้อยทอง" แค่บอกว่าสร้อยคอ 
          
          - ป้าแอน กล่าวหาว่าผู้เสียหายสร้างเรื่องขึ้นมาเอง และท้าทายกลับไปว่า "ไปเจอกันที่โรงพักได้นะ ป้าพร้อมไปเจอตำรวจเลย" ซึ่งหนุ่ม กรรชัย ก็แจ้งว่า "ป้าได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยครับ เพราะตำรวจเขารออยู่ด้านหน้าสตูดิโอแล้ว"

เซอร์ไพรส์ ตำรวจบุกกลางรายการ 

          
          - ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางโพงพาง ได้เข้ามาขอเชิญตัวป้าไปสอบปากคำ ทำเอาป้าแอนโกรธ โวยวายว่า "คุณหนุ่มล่อป้ามาให้ป้ามาถูกจับกุมใช่ไหม เพราะคุณหนุ่มจ้างป้า 5,000 ให้ถูกจับกุมแบบนี้มันไม่ใช่"
          
          - หนุ่ม กรรชัย อธิบายเรื่องเงิน 5,000 บาท ชี้ว่าตอนให้ทีมงานเชิญ ป้าถามเลยว่าถ้ามาจะได้เงินเท่าไหร่ มีการเรียกขอค่ารถ ซึ่งทางรายการก็จะให้ค่ารถ 5,000 บาท ยืนยันว่าไม่ได้ล่อซื้อ

สรุปความพีค แม่บ้านมหาภัย
ภาพจาก โหนกระแส
          
          - ทางตำรวจก็ยืนยัน ว่าพอดีเห็นในรายการแล้วตามเรื่องนี้อยู่พอดีจึงตามมา สอดคล้องกับที่ หนุ่ม กรรชัย ยืนยันว่าไม่ได้เชิญตำรวจมา เพราะถ้าเชิญมาคงไม่ตำหนิตำรวจในช่วงต้นรายการ ว่าทำไมถึงไม่รับแจ้งความ 
          
          - หนุ่ม กรรชัย ยังกล่าวกับป้าแอนว่า "อย่าโทษคนอื่น มองตัวเองก่อนป้า เราอายุเท่ากัน อย่าหาว่าสอน นะป้านะ แล้วอันนี้เขาไม่ได้มาจับป้า เขามาเชิญไปสอบปากคำ

สรุปความพีค แม่บ้านมหาภัย
          
          - หนุ่ม กรรชัย ย้ำอีกว่า ถ้าตนล่อซื้อจริง ถ้าตนทำก็คงพูดว่า "ใช่ ! กูหลอกมึง" แต่นี่ตนไม่ได้หลอกจริง ๆ 

ฝากขัง - ตั้ง 2 ข้อหาหนัก 

          
          ทั้งนี้ ข่าวช่อง 3 รายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังทางตำรวจ สน.บางโพงพาง ควบคุมตัวป้าแอนไปให้ปากคำ ล่าสุดได้แจ้ง 2 ข้อหาหนักไว้ก่อน คือ ทำร้ายร่างกายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และข้อหาปลอมปนอาหาร ขณะที่เจ้าตัวยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ก่อนจะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง และมีพฤติการณ์อาจก่อเหตุซ้ำ 

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, ช่อง 3 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุปความพีค แม่บ้านอ้างเป็นนม แต่ใช้น้ำยาฉีดพื้น - เถียงจนโป๊ะ ล่าสุดถูกฝากขัง โพสต์เมื่อ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 20:06:13
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย