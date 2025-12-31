HILIGHT
ปัญหาโลกแตก ! คู่รักนั่งรถเถียงกันไม่จบ โพสต์ถามโซเชียล สรุปเส้นไหนเรียก เลนใน-เลนนอก ?

          คนโพสต์ถามปัญหาสุดคาใจ หลังเถียงกันกับคนรักขณขับรถว่าเลนไหนคือใน เลนไหนคือนอก ด้านชาวเน็ตช่วยไขคำตอบแล้ว

เลนใน เลนนอก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SupportiveSloth4405

          เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกสำหรับคนที่ต้องนั่งรถกับคู่รัก ซึ่งบางทีทางที่ไม่ซับซ้อนอะไร แต่กลับเข้าใจไม่ตรงกัน กลายเป็นประเด็นชวนบ้านแตกที่อาจเถียงกันไม่จบแค่บนท้องถนน

          วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่มปรึกษาปัญหาชีวิตและครอบครัว ตั้งคำถามขอความรู้ หลังเกิดการโต้เถียงกับคนรักเรื่องการเรียกเลนถนน โดยเจ้าตัวบอกให้แฟนขับเข้าด้านใน แต่ด้านในของแฟนดันหมายถึงเลข 1 (เลนซ้ายสุดติดฟุตบาท) ซะอย่างนั้น !

          เจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า "สรุปด้านไหนเรียกด้านใน ด้านนอก พอดีทะเลาะกับแฟน ได้โปรดขอความรู้ เราบอกแฟนขับเข้าด้านใน แต่ด้านในของแฟนคือเลข 1"

          หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป ปรากฏว่าหลายคนต่างยอมรับว่าเคยเจอประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยเตือนว่าบางทีไม่เกี่ยวกับผิดหรือถูก แม้เราจะมั่นใจว่าเข้าใจถูกต้องแล้ว แต่ให้เรียกไปตามใจของแฟนดีกว่าเพื่อความสงบสุข

          แต่ในส่วนของความถูกต้องตามหลักการนั้น หลายคนมองว่า เลข 2 คือเลนใน หรือทางหลัก ที่เป็นเส้นกลางถนน ใช้ความเร็วได้สูง ส่วนเลข 1 คือเลนนอก หรือทางขนาน ที่อยู่ติดฟุตบาทหรือทางเท้า โดยบางส่วนแนะนำว่า หากสื่อสารคำนี้แล้วไม่เข้าใจ ให้ใช้คำอื่นแทน เช่น ชิดซ้าย ชิดขวา หรือทางหลัก และทางขนาน แทน

เลนใน เลนนอก

เลนใน เลนนอก

เลนใน เลนนอก

เลนใน เลนนอก

เลนใน เลนนอก

เลนใน เลนนอก

เลนใน เลนนอก

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก SupportiveSloth4405

