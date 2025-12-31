เปิดชีวิต หนุ่มเป็นอัมพาต ขยับได้แค่ 2 นิ้ว ใครจะเชื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ ทำระบบคุมฟาร์มได้

หนุ่มเป็นอัมพาต ขยับได้แค่ 2 นิ้ว ผันเป็นนักธุรกิจ พร้อมสร้างระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ แม้ร่างกายไม่เป็นใจ แต่มีความมุ่นมั่น พร้อมความรักจากแม่ที่พร้อมทุ่มทุกอย่าง
หลี่เซี่ยะ วัย 36 ปี จากเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy) ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ เขาถูกบังคับให้ต้องออกจากโรงเรียนขณะอยู่ชั้น ป.5 แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น เขาก็ยังคงมีความมุ่งมั่นในการศึกษา
เขาหลงใหลในวิชาฟิสิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์มากที่สุด จนเมื่ออายุ 25 ปี หลี่เซี่ยะ ก็เริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านฟอรัมออนไลน์
เมื่ออายุมากขึ้น สภาพร่างกายของเขายิ่งทรุดโทรมลง ชายหนุ่มเริ่มจากสูญเสียความสามารถในการเดิน จนกระทั่งเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไป แม้แต่การกิน หรือการหายใจยังกลายเป็นเรื่องยากลำบาก
ช่วงต้นปี 2564 หลี่เซี่ยะ ได้รู้จักกับแนวคิดเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน ซึ่งจุดไอเดียของเขาให้นำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งจะนำทุกเครือข่ายมาเชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต มาผสานเข้ากับการเกษตรสมัยใหม่ นำความรู้ที่เขามีไปสู่การปฏิบัติจริง
ทั้งนี้ ย้อนกลับไปในปี 2560 หลังจากพ่อกับแม่ของเขาหย่ากัน ความรับผิดชอบในการดูแลหลี่เซี่ยะ ได้ตกอยู่กับ อู่ตี้เหม่ย แม่ของเขา ดังนั้นงานทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้มือทำงาน แม่จึงกลายมาเป็นมือแทนลูก ในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามคำแนะนำของลูกชาย กระทั่งคุณแม่ที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวงจรไฟฟ้าคืออะไร ได้กลายมาเป็นสุดยอดช่างเทคนิค
อู่ตี้เหม่ย เรียนรู้การบัดกรีแผงควบคุม ติดตั้งเครือข่ายสายไฟ เชื่อมวงจรไฟฟ้า และบำรุงรักษาอุปกรณ์เกษตร ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จที่น่าประทับใจไม่นานมานี้ ก็คือตอนที่เธอสามารถประกอบรถไร้คนขับ ที่ควบคุมผ่านรีโมตคอนโทรลได้ ตามคำแนะนำของลูกชาย เพื่อนำรถคันนี้ไปรับพัสดุ
ภาพจาก 看看新闻
ทุกวันนี้ฟาร์มของเขาดำเนินกิจกรรมไปอย่างราบรื่น และเริ่มทำกำไรได้ เขายังวางแผนนำเทคโนโลยีการปลูกพืชใหม่ ๆ มาใช้ มีการปลูกเชอร์รี่และมะเขือเทศเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้ผลผลิตของฟาร์ม
เรื่องราวของ หลี่เซี่ยะ สร้างความประทับใจแก่ผู้คนมากมาย นับจากได้รับการรายงานผ่านสถานีโทรทัศน์ โดยมีผู้คนเข้ามาชื่นชมและแสดงการสนับสนุนจำนวนมาก ดังคอมเมนต์ เช่น
"จากการมีเพียง 1 นิ้วมือและ 1 นิ้วเท้า สู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เขาพิสูจน์ผ่านการกระทำแล้วว่าชีวิตนั้นมีความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด สู้ต่อไปนะ คุณน่าทึ่งมาก"
"นี่อาจจะเป็นการตีความที่ดีที่สุด ของคำว่า 'แม่เข้มแข็งเพื่อลูก' แม่ที่ประกอบรถด้วยมือ กับลูกชายที่ก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในเส้นทางสตาร์ทอัป ฉันซึ้งจนน้ำตาไหลจริง ๆ"
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP
วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า ชายจีนเป็นอัมพาตที่ขยับได้แค่นิ้วมือ 1 นิ้ว และนิ้วเท้า 1 นิ้ว ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ และก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัป ความมุ่งมั่นของชาวคนนี้ ที่ต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจในการดำรงชีวิตอยู่ สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้่งแก่ผู้คนทั่วประเทศจีน
ภาพจาก 看看新闻
ภาพจาก 看看新闻
หลี่เซี่ยะ วัย 36 ปี จากเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy) ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ เขาถูกบังคับให้ต้องออกจากโรงเรียนขณะอยู่ชั้น ป.5 แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น เขาก็ยังคงมีความมุ่งมั่นในการศึกษา
เขาหลงใหลในวิชาฟิสิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์มากที่สุด จนเมื่ออายุ 25 ปี หลี่เซี่ยะ ก็เริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านฟอรัมออนไลน์
"การสำรวจโลกคอมพิวเตอร์ของผมเริ่มจากตำราที่น้องสาวเอากลับมาบ้าน ทุก ๆ ขั้นตอนในหนังสือเล่มนั้น ทำให้ผมมีความสนใจ ผมอ่านมันซ้ำไปซ้ำมา และรอคอยช่วงเปิดเทอมแต่ละครั้ง ว่าน้องจะเอาหนังสือคอมพิวเตอร์เล่มใหม่ ๆ อะไรบ้าง กลับมาบ้านด้วย" หลี่เซี่ยะ กล่าว
ภาพจาก 看看新闻
ภาพจาก 看看新闻
เมื่ออายุมากขึ้น สภาพร่างกายของเขายิ่งทรุดโทรมลง ชายหนุ่มเริ่มจากสูญเสียความสามารถในการเดิน จนกระทั่งเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไป แม้แต่การกิน หรือการหายใจยังกลายเป็นเรื่องยากลำบาก
ในช่วงหลายปีมานี้ เขาสามารถขยับร่างกายได้เพียงแค่นิ้วมือ 1 นิ้ว และนิ้วเท้า 1 นิ้วเท่านั้น กระทั่งในปี 2563 หลี่เซี่ยะเข้าสู่ภาวะโคม่า แพทย์ต้องเจาะคอและแจ้งกับครอบครัวว่า เขาอาจจะเหลือเวลาอยู่ไม่มากแล้ว
หลี่เซี่ยะ ที่อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ ใช้เพียง 2 นิ้วของเขา ป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อพัฒนาระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับทั้งฟาร์ม
ภาพจาก 看看新闻
ภาพจาก 看看新闻
ทั้งนี้ ย้อนกลับไปในปี 2560 หลังจากพ่อกับแม่ของเขาหย่ากัน ความรับผิดชอบในการดูแลหลี่เซี่ยะ ได้ตกอยู่กับ อู่ตี้เหม่ย แม่ของเขา ดังนั้นงานทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้มือทำงาน แม่จึงกลายมาเป็นมือแทนลูก ในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามคำแนะนำของลูกชาย กระทั่งคุณแม่ที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวงจรไฟฟ้าคืออะไร ได้กลายมาเป็นสุดยอดช่างเทคนิค
อู่ตี้เหม่ย เรียนรู้การบัดกรีแผงควบคุม ติดตั้งเครือข่ายสายไฟ เชื่อมวงจรไฟฟ้า และบำรุงรักษาอุปกรณ์เกษตร ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จที่น่าประทับใจไม่นานมานี้ ก็คือตอนที่เธอสามารถประกอบรถไร้คนขับ ที่ควบคุมผ่านรีโมตคอนโทรลได้ ตามคำแนะนำของลูกชาย เพื่อนำรถคันนี้ไปรับพัสดุ
ภาพจาก 看看新闻
"ตอนนี้แม่ของผมสามารถทำได้ทุกอย่าง" หลี่เซี่ยะ กล่าว พร้อมเสริมว่าแม้ว่าแม่จะไม่เข้าใจทฤษฎีใด ๆ แต่เธอรู้วิธีเชื่อมต่อสายไฟและติดตั้งทุก ๆ อย่างได้
ทุกวันนี้ฟาร์มของเขาดำเนินกิจกรรมไปอย่างราบรื่น และเริ่มทำกำไรได้ เขายังวางแผนนำเทคโนโลยีการปลูกพืชใหม่ ๆ มาใช้ มีการปลูกเชอร์รี่และมะเขือเทศเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้ผลผลิตของฟาร์ม
เรื่องราวของ หลี่เซี่ยะ สร้างความประทับใจแก่ผู้คนมากมาย นับจากได้รับการรายงานผ่านสถานีโทรทัศน์ โดยมีผู้คนเข้ามาชื่นชมและแสดงการสนับสนุนจำนวนมาก ดังคอมเมนต์ เช่น
"จากการมีเพียง 1 นิ้วมือและ 1 นิ้วเท้า สู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เขาพิสูจน์ผ่านการกระทำแล้วว่าชีวิตนั้นมีความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด สู้ต่อไปนะ คุณน่าทึ่งมาก"
"นี่อาจจะเป็นการตีความที่ดีที่สุด ของคำว่า 'แม่เข้มแข็งเพื่อลูก' แม่ที่ประกอบรถด้วยมือ กับลูกชายที่ก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในเส้นทางสตาร์ทอัป ฉันซึ้งจนน้ำตาไหลจริง ๆ"
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP
ขอบคุณภาพจาก 看看新闻