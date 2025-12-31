HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดชีวิต หนุ่มเป็นอัมพาต ขยับได้แค่ 2 นิ้ว ใครจะเชื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ ทำระบบคุมฟาร์มได้

          หนุ่มเป็นอัมพาต ขยับได้แค่ 2 นิ้ว ผันเป็นนักธุรกิจ พร้อมสร้างระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ แม้ร่างกายไม่เป็นใจ แต่มีความมุ่นมั่น พร้อมความรักจากแม่ที่พร้อมทุ่มทุกอย่าง
อัมพาต
ภาพจาก 看看新闻

          วันที่ 28 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า ชายจีนเป็นอัมพาตที่ขยับได้แค่นิ้วมือ 1 นิ้ว และนิ้วเท้า 1 นิ้ว ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ และก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัป ความมุ่งมั่นของชาวคนนี้ ที่ต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจในการดำรงชีวิตอยู่ สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้่งแก่ผู้คนทั่วประเทศจีน 
 
          หลี่เซี่ยะ วัย 36 ปี จากเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy) ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ เขาถูกบังคับให้ต้องออกจากโรงเรียนขณะอยู่ชั้น ป.5 แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น เขาก็ยังคงมีความมุ่งมั่นในการศึกษา
  
          เขาหลงใหลในวิชาฟิสิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์มากที่สุด จนเมื่ออายุ 25 ปี หลี่เซี่ยะ ก็เริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านฟอรัมออนไลน์ 
 
อัมพาต
ภาพจาก 看看新闻

          "การสำรวจโลกคอมพิวเตอร์ของผมเริ่มจากตำราที่น้องสาวเอากลับมาบ้าน ทุก ๆ ขั้นตอนในหนังสือเล่มนั้น ทำให้ผมมีความสนใจ ผมอ่านมันซ้ำไปซ้ำมา และรอคอยช่วงเปิดเทอมแต่ละครั้ง ว่าน้องจะเอาหนังสือคอมพิวเตอร์เล่มใหม่ ๆ อะไรบ้าง กลับมาบ้านด้วย" หลี่เซี่ยะ กล่าว
 
          เมื่ออายุมากขึ้น สภาพร่างกายของเขายิ่งทรุดโทรมลง ชายหนุ่มเริ่มจากสูญเสียความสามารถในการเดิน จนกระทั่งเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไป แม้แต่การกิน หรือการหายใจยังกลายเป็นเรื่องยากลำบาก  

          ในช่วงหลายปีมานี้ เขาสามารถขยับร่างกายได้เพียงแค่นิ้วมือ 1 นิ้ว และนิ้วเท้า 1 นิ้วเท่านั้น กระทั่งในปี 2563 หลี่เซี่ยะเข้าสู่ภาวะโคม่า แพทย์ต้องเจาะคอและแจ้งกับครอบครัวว่า เขาอาจจะเหลือเวลาอยู่ไม่มากแล้ว

          ช่วงต้นปี 2564 หลี่เซี่ยะ ได้รู้จักกับแนวคิดเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน ซึ่งจุดไอเดียของเขาให้นำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งจะนำทุกเครือข่ายมาเชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต มาผสานเข้ากับการเกษตรสมัยใหม่ นำความรู้ที่เขามีไปสู่การปฏิบัติจริง 

อัมพาต
ภาพจาก 看看新闻

          หลี่เซี่ยะ ที่อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ ใช้เพียง 2 นิ้วของเขา ป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์เสมือนเพื่อพัฒนาระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับทั้งฟาร์ม

          ทั้งนี้ ย้อนกลับไปในปี 2560 หลังจากพ่อกับแม่ของเขาหย่ากัน ความรับผิดชอบในการดูแลหลี่เซี่ยะ ได้ตกอยู่กับ อู่ตี้เหม่ย แม่ของเขา ดังนั้นงานทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้มือทำงาน แม่จึงกลายมาเป็นมือแทนลูก ในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามคำแนะนำของลูกชาย กระทั่งคุณแม่ที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวงจรไฟฟ้าคืออะไร ได้กลายมาเป็นสุดยอดช่างเทคนิค 
  
          อู่ตี้เหม่ย เรียนรู้การบัดกรีแผงควบคุม ติดตั้งเครือข่ายสายไฟ เชื่อมวงจรไฟฟ้า และบำรุงรักษาอุปกรณ์เกษตร ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จที่น่าประทับใจไม่นานมานี้ ก็คือตอนที่เธอสามารถประกอบรถไร้คนขับ ที่ควบคุมผ่านรีโมตคอนโทรลได้ ตามคำแนะนำของลูกชาย เพื่อนำรถคันนี้ไปรับพัสดุ 
 
อัมพาต
ภาพจาก 看看新闻

          "ตอนนี้แม่ของผมสามารถทำได้ทุกอย่าง" หลี่เซี่ยะ กล่าว พร้อมเสริมว่าแม้ว่าแม่จะไม่เข้าใจทฤษฎีใด ๆ แต่เธอรู้วิธีเชื่อมต่อสายไฟและติดตั้งทุก ๆ อย่างได้
 
          ทุกวันนี้ฟาร์มของเขาดำเนินกิจกรรมไปอย่างราบรื่น และเริ่มทำกำไรได้ เขายังวางแผนนำเทคโนโลยีการปลูกพืชใหม่ ๆ มาใช้ มีการปลูกเชอร์รี่และมะเขือเทศเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้ผลผลิตของฟาร์ม 
 
           เรื่องราวของ หลี่เซี่ยะ สร้างความประทับใจแก่ผู้คนมากมาย นับจากได้รับการรายงานผ่านสถานีโทรทัศน์ โดยมีผู้คนเข้ามาชื่นชมและแสดงการสนับสนุนจำนวนมาก ดังคอมเมนต์ เช่น 
 อัมพาต

          "จากการมีเพียง 1 นิ้วมือและ 1 นิ้วเท้า สู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เขาพิสูจน์ผ่านการกระทำแล้วว่าชีวิตนั้นมีความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด สู้ต่อไปนะ คุณน่าทึ่งมาก"
 
          "นี่อาจจะเป็นการตีความที่ดีที่สุด ของคำว่า 'แม่เข้มแข็งเพื่อลูก' แม่ที่ประกอบรถด้วยมือ กับลูกชายที่ก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในเส้นทางสตาร์ทอัป ฉันซึ้งจนน้ำตาไหลจริง ๆ"
  
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP
ขอบคุณภาพจาก 看看新闻


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดชีวิต หนุ่มเป็นอัมพาต ขยับได้แค่ 2 นิ้ว ใครจะเชื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ ทำระบบคุมฟาร์มได้ โพสต์เมื่อ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 10:40:31 1,114 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 โดม ปกรณ์ ลัม ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย