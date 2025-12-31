HILIGHT
สั่งเค้กเป็นของขวัญ ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว แค่ข้อความก็เฟล ชาวเน็ตบอกแก้ได้

          สั่งเค้กเป็นของขวัญ ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว เปิดออกมาผวากับข้อความ ขนาดไม่บอกชื่อคนนะเนี่ย ยังพลาดได้ แต่ลายมือสวย


เค้ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Daorung Suwantitapunyo

          หนึ่งในวิธีเซอร์ไพรส์เพื่อนสนิท คนรู้ใจ คนในครอบครัวที่ง่ายและไม่ซับซ้อนที่สุด คือ การซื้อเค้กวันเกิดให้ พร้อมเขียนข้อความลงบนเค้กที่แสนทัชใจ

          วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Daorung Suwantitapunyo เล่าประสบการณ์การซื้อเค้กวันเกิด แต่กลับเจอร้านเซอร์ไพรส์ข้อความ เขียนบนหน้าเค้กว่า "เป็นของขวัญ" เจอแบบนี้เข้าไปก็งงสิ คืออะไร


          ทั้งนี้ คนทำเค้กยอมรับว่า อ่านความผิดพลาดของคนอื่นมาเยอะ ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว แค่บอกร้านว่า "เป็นของขวัญเฉย ๆ" ก็เป็นไปตามภาพเลย อย่างไรก็ดี ไรเดอร์ดูแลเค้กดีมาก ปลอดภัย และสวยงาม

          ด้านชาวเน็ตเจอแบบนี้ต่างเข้ามาแซวว่า ร้านเค้กยังเขียนไม่ครบ เพราะขาดคำว่า "เฉย ๆ" บางคนก็แนะทางแก้ว่า แบบนี้ยังพอแก้ได้อยู่ ให้แช่เค้กในช่องฟรีซให้ตัวหนังสือแข็ง แล้วหาอะไรมาเขี่ยออก บางคนก็เอ็นดู เขียนสวยแต่ดันพลาด

เค้ก




โพสต์เมื่อ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 11:31:37
