เข้าร้านหยิบซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดัง เห็นความผิดปกติอย่างหนึ่ง แบบนี้ผิดไหม ?

เข้าร้านหยิบซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดัง เห็นความผิดปกติอย่างหนึ่ง ในใจรู้สึกผิด ทำแบบนี้ถูกไหม ชาวเน็ตแนะวิธีแก้ อย่าคิดมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nufon Haha
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Nufon Haha มีการโพสต์ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่ง พร้อมอธิบายถึงความผิดปกติว่า ตัวเองไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง หยิบซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาดูกลับพบว่า มีข้อความ "ห้ามจำหน่าย" ติดอยู่ การวางขายแบบนี้ผิดหรือไม่ ?
ด้านชาวเน็ตเข้ามาตอบว่า ตามหลักนั้นขายไม่ได้ เพราะมันเป็นของแถมสำหรับร้านค้าที่ซื้อยกลัง แต่การที่นำมาขายก็ไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายขนาดนั้น และราคาสินค้าก็ไม่ก็ไม่ถึง 10 บาทด้วย
ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็ยอมรับว่า เห็นแล้วอาจขัดใจ แก้ที่ตัวเราด้วยการหยิบซองอื่นแทน หรือไม่ก็แจ้งไปทางแบรนด์สินค้าให้รับทราบ
