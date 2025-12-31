HILIGHT
เข้าร้านหยิบซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดัง เห็นความผิดปกติอย่างหนึ่ง แบบนี้ผิดไหม ?

มาม่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nufon Haha

          วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Nufon Haha มีการโพสต์ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่ง พร้อมอธิบายถึงความผิดปกติว่า ตัวเองไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง หยิบซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาดูกลับพบว่า มีข้อความ "ห้ามจำหน่าย" ติดอยู่ การวางขายแบบนี้ผิดหรือไม่ ?

          ด้านชาวเน็ตเข้ามาตอบว่า ตามหลักนั้นขายไม่ได้ เพราะมันเป็นของแถมสำหรับร้านค้าที่ซื้อยกลัง แต่การที่นำมาขายก็ไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายขนาดนั้น และราคาสินค้าก็ไม่ก็ไม่ถึง 10 บาทด้วย

มาม่า

มาม่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nufon Haha

          ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็ยอมรับว่า เห็นแล้วอาจขัดใจ แก้ที่ตัวเราด้วยการหยิบซองอื่นแทน หรือไม่ก็แจ้งไปทางแบรนด์สินค้าให้รับทราบ

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก Nufon Haha

