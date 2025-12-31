ธนาคารกรุงไทย แจงปมคนโดนอายัดบัญชีช่วงปีใหม่ ทั้งที่ธนาคารปิด ทำอย่างไร

ธนาคารกรุงไทย แจงปมคนโดนอายัดบัญชีช่วงปีใหม่ ทั้งที่ธนาคารปิดทำการ ต้องทำอย่างไร หลังมีหลายคนโวยเพราะเดือดร้อน
- ปิดทำการ ตั้งแต่วันพุธที่ 31 ธ.ค. 68 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ม.ค. 69
- เปิดทำการ วันจันทร์ที่ 5 ม.ค. 69
- ปิดทำการ วันพุธที่ 31 ธ.ค. 68 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ม.ค. 69
คอมเมนต์ชาวเน็ตกลุ่มหนึ่ง เข้ามาโวยว่า ถูกอายัดบัญชีในช่วงนี้ แล้วธนาคารปิด ไม่มีเงินติดตัว แบบนี้จะทำอย่างไร เพราะประชาชนเดือดร้อนมาก
เรื่องนี้ธนาคารกรุงไทยขออภัยในความไม่สะดวก แล้วชี้ช่องทางแก้ไขว่า กรณีประสงค์ปลดระงับบัญชีแนะนำลูกค้าสามารถนำบัตรประชาชน+สมุดบัญชีติดต่อธนาคารกรุงไทยที่สะดวกได้ทุกสาขานะคะ
ทั้งนี้ สาขาทั่วไป ปิดทำการ ตั้งแต่วันพุธที่ 31 ธ.ค. 68 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ม.ค. 69 เปิดทำการ วันจันทร์ที่ 5 ม.ค. 69
สาขาในห้าง และ สาขาเปิดทำการ 7 วัน ปิดทำการ วันพุธที่ 31 ธ.ค. 68 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ม.ค.69 เปิดทำการ วันศุกร์ที่ 2 ม.ค. 69
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ธนาคารกรุงไทย มีการแจ้งวันเปิดและปิดทำการสาขาในช่วงปีใหม่ 2569 แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
สาขาทั่วไป
ชาวเน็ตโวย ปิดสาขาแบบนี้คนโดนอายัดบัญชีทำยังไง กรุงไทยตอบแล้ว
