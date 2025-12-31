โรงเรียนชัยภูมิ เปิดรับบริจาคปรับปรุงสนามกีฬา มีคนหนึ่งเป็นไวรัล เงินทุกสตางค์ก็มีค่า

โรงเรียนดังชัยภูมิ เปิดรับบริจาคปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียน มีคนหนึ่งยอดแชร์ 15,000 ครั้ง ไม่ว่าเงินเท่าไรก็มีค่า บริจาคก็คือบริจาค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) จ.ชัยภูมิ มีการประกาศระดมทุนปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียน ซึ่งมีคนสนใจบริจาคอย่างล้นหลาม และทางโรงเรียนก็ทำป้ายประกาศขอบคุณในเพจ เพื่อตอบแทนทุกน้ำใจของคนที่บริจาคทุกคน
อย่างไรก็ตาม มีผู้บริจาครายหนึ่งกลายเป็นไวรัลคนแชร์ 15,000 ครั้ง เพราะบริจาคเป็นจำนวนเงิน 0.40 บาท ถึงแม้ตัวเลขจะน้อย แต่ทางโรงเรียนก็ทำป้ายประกาศให้ เพราะถือว่าบริจาคแล้ว ไม่ว่าเงินกี่บาทก็มีค่าเหมือนกันหมด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)