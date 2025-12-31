HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โรงเรียนชัยภูมิ เปิดรับบริจาคปรับปรุงสนามกีฬา มีคนหนึ่งเป็นไวรัล เงินทุกสตางค์ก็มีค่า

          โรงเรียนดังชัยภูมิ เปิดรับบริจาคปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียน มีคนหนึ่งยอดแชร์ 15,000 ครั้ง ไม่ว่าเงินเท่าไรก็มีค่า บริจาคก็คือบริจาค
โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)

          วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) จ.ชัยภูมิ มีการประกาศระดมทุนปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียน ซึ่งมีคนสนใจบริจาคอย่างล้นหลาม และทางโรงเรียนก็ทำป้ายประกาศขอบคุณในเพจ เพื่อตอบแทนทุกน้ำใจของคนที่บริจาคทุกคน

โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)

โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)

          อย่างไรก็ตาม มีผู้บริจาครายหนึ่งกลายเป็นไวรัลคนแชร์ 15,000 ครั้ง เพราะบริจาคเป็นจำนวนเงิน 0.40 บาท ถึงแม้ตัวเลขจะน้อย แต่ทางโรงเรียนก็ทำป้ายประกาศให้ เพราะถือว่าบริจาคแล้ว ไม่ว่าเงินกี่บาทก็มีค่าเหมือนกันหมด

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โรงเรียนชัยภูมิ เปิดรับบริจาคปรับปรุงสนามกีฬา มีคนหนึ่งเป็นไวรัล เงินทุกสตางค์ก็มีค่า โพสต์เมื่อ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 18:19:33
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 การ์ดปีใหม่ 2569 calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: คำอวยพรปีใหม่ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 โดม ปกรณ์ ลัม ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา สวดมนต์ข้ามปี 2569
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย