คนญี่ปุ่นแชร์เคล็ดลับ ทำไมแลกแบงก์ 20 ไทยติดตัวเป็นปึก เผยพกไว้แล้วสบายใจสุด ๆ

คนญี่ปุ่นแชร์เคล็ดลับ มักแลกแบงก์ 20 ไทยพกติดตัวไว้เป็นปึก เผยช่วยให้ใช้ชีวิตในต่างจังหวัดง่ายขึ้นเยอะจริง
ภาพจาก X @mlxism17
วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวของผู้ใช้ X @mlxism17 ชาวญี่ปุ่นซึ่งใช้ชีวิตในประเทศไทย แชร์เคล็ดลับที่ช่วยให้อุ่นใจเมื่อต้องเดินทางออกต่างจังหวัด เป็นภาพของธนบัตร 20 บาท ปึกใหญ่ที่พกติดตัวเอาไว้ เนื่องจากเป็นอะไรที่ช่วยให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะทีเดียว
เจ้าของเรื่องราวระบุว่า "ในชนบทของประเทศไทย การพกธนบัตรมูลค่าสูงเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกนัก ฉันจึงมักแลกธนบัตร 20 บาท เก็บไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ในเมืองเพื่อพกติดตัวไปใช้งาน
วิธีนี้ช่วยให้ใช้ชีวิตในต่างจังหวัดได้สะดวกยิ่งขึ้น และร้านค้าส่วนใหญ่มักจะดีใจที่ฉันจ่ายเงินได้พอดีโดยไม่ต้องรอเงินทอน
นอกจากนี้เมื่อได้เห็นธนบัตรปึกนี้ ฉันยังรู้สึกว่าตัวเองร่ำรวยขึ้นมาบ้าง ช่วยให้สบายใจ นับว่าเป็นสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง"
ทั้งนี้ จากภาพพบว่าเป็นธนบัตร 20 บาท ชุดละ 100 ใบ รวมมูลค่า 2,000 บาท ซึ่งแลกมาจากธนาคาร โดยพบว่านอกจากชาวต่างชาติที่ชอบแลกติดตัวไว้เพื่อใช้สอยในต่างจังหวัดแล้ว คนไทยบางส่วนก็เลือกแลกไว้เช่นกัน เพราะสะดวกในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน