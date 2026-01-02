HILIGHT
ร้านจิ้มจุ่มเคลื่อนไหวแล้ว เหตุพนักงานไล่ลูกค้าไปล้างหม้อเองจนคลิปดัง รับไม่ได้เรื่องนี้

          ร้านจิ้มจุ่มประกาศไล่พนักงานออก หลังไล่ให้ลูกค้าไปล้างหม้อเอง ทั้งที่เห็นหม้อเต็ม ยืนยันเป็นเรื่องพื้นฐานงานบริการที่รับไม่ได้

ร้านจิ้มจุ่ม

          วันที่ 2 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก สาม ช. เชิญ ชวน ชิม ป่าตอง มีการลงประกาศชี้แจงและบทลงโทษพนักงานในพฤติกรรมไม่เหมาะสม สรุปได้ว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายของทางร้านแต่อย่างใด และร้านก็ตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงโทษพนักงานตามความเหมาะสมด้วยการให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน เนื่องจากเป็นเรื่องร้ายแรงสำหรับงานบริการ หลังจากนี้จะมีการกำหนดมาตรการทางวินัยต่อไป ป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก

ร้านจิ้มจุ่ม

          สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากลูกค้ารายหนึ่งเข้ามาใช้บริการร้านจิ้มจุ่ม แต่กลับเจอพนักงานบอกว่า ต้องรอ 30 นาที เนื่องจากหม้อไม่พอ ส่วนลูกค้าสังเกตว่าหน้าร้านมีหม้อเรียงรายหลายใบ จึงสอบถามเหตุผล พนักงานจึงตอบว่า "หม้อยังไม่ได้ล้างอยู่ในครัว ไปล้างเองได้ ถ้าไม่เชื่อให้ไปดู"

ร้านจิ้มจุ่ม

          สุดท้ายลูกค้าเข้าไปในครัวและล้างหม้อดินเผาด้วยตัวเอง จนเรื่องนี้กลายเป็นไวรัล

ร้านจิ้มจุ่ม





