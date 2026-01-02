ไวรัลฉลองปีใหม่ ดูพลุข้ามคืนกลายเป็นมีมดัง สงสัยลืมสมัครพรีเมียมแน่ ๆ ฮาครืน

ไวรัลฉลองปีใหม่ ดูพลุข้ามคืนกลายเป็นมีมดัง สงสัยลืมสมัครพรีเมียมแน่ ๆ มีโฆษณามาคั่นกลางแบบนี้ ฮากันหมด
ทันทีที่เวลาผ่านพ้นข้ามปี เข้าสู่วันที่ 1 มกราคม ของปีใหม่ ทุกพื้นที่ที่จัดกิจกรรมฉลองย่อมมีการจุดพลุแสดงความยินดี หลายคนรอรับชมด้วยความตื่นเต้น เพราะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ
วันที่ 2 มกราคม 2569 TikTok @jonsalad_rb มีการลงคลิปการเคานต์ดาวน์ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ บริเวณหน้าชานชาลารถไฟฟ้า ตรงข้ามกับห้างดังที่กำลังจัดงานอยู่ด้านล่าง ทันทีที่เวลาเดินผ่านข้ามปี พลุก็ถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้า คนทั้งหมดที่อยู่บนชานชาลา แม้ไม่ได้อยู่ในงานต่างฉลองไปพร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม ฉลองไปได้ไม่กี่วินาที รถไฟฟ้าก็เข้าจอดที่ชานชาลา บดบังภาพงานเบื้องล่าง กลายเป็นมีมฮา ๆ คนที่อยู่ตรงชานชาลาฮากันหมดทุกคน จนชาวเน็ตแซวว่า เป็นการฉลองปีใหม่แบบลืมสมัครพรีเมียมแน่ ๆ มีโฆษณามาคั่นแบบนี้