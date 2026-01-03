HILIGHT
ร้านอาหารในตำนาน 30 ปี ประกาศตัดทิ้ง 1 สาขา 2 ก.พ. จากนี้ไปจะเหลือเพียงแค่ 2

 
          ร้านอาหารในตำนาน 30 ปี ประกาศตัดสาขาทิ้ง 1 สาขา ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ตอนนี้เหลือเพียง 2 สาขาเท่านั้น
อบอร่อย ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อบอร่อย เกษตรนวมินทร์ 

          วันที่ 3 มกราคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ร้านอบอร่อย มีการประกาศชี้แจงเรื่องหนึ่งอย่างเป็นทางการว่า ร้านอบอร่อยโดยคุณกบ (ดวง นิพิฐวรินทร) ผู้ก่อตั้งและคิดค้นสูตรอาหารตั้งแต่ปี 2538 ขอชี้แจงเรื่องร้านมีเพียง 2 สาขาในปัจจุบัน คือ สาขาเกษตร-นวมินทร์ และสาขาพรานนก-ตัดใหม่ เท่านั้น

อบอร่อย ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อบอร่อย เกษตรนวมินทร์ 

          ส่วนสาขาทาวน์อินทาวน์ที่คุณกบเคยบริหาร หลังวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 จะมีการเปลี่ยนชื่อ และร้านนี้จะไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของเราอีกต่อไป ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับประทานอาหารทะเลที่สดใหม่ รสชาติอร่อยตามสูตรต้นตำรับแท้ ๆ ของร้านอบอร่อย ที่คุณกบควบคุมคุณภาพด้วยตัวเอง ขอย้ำว่า สูตรอาหารแบบนี้ จะมีให้บริการแค่ 2 สาขาของเราเท่านั้น

อบอร่อย ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อบอร่อย เกษตรนวมินทร์ 

อบอร่อย ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อบอร่อย เกษตรนวมินทร์ 

อบอร่อย ปิดสาขา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อบอร่อย เกษตรนวมินทร์ 


