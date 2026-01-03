คลินิกกายภาพบำบัด เจอคนเข้ามาสั่งพิซซ่า งงเลยทำไมเข้าผิด พอดูหน้าร้านแล้วรู้เลย

คลินิกกายภาพบำบัด เจอคนเข้ามาสั่งพิซซ่า สุดท้ายเข้าผิด งงกันหมดผิดได้ไง พอดูหน้าร้านแล้วรู้เลย ปัญหามันอยู่ตรงนี้ ชวนเบลอ
ภาพจาก TikTok @go.on_clinic
วันที่ 3 มกราคม 2569 TikTok @go.on_clinic ซึ่งเป็นคลินิกกายภาพบำบัดแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา มีการลงคลิปช่วงเย็นวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างที่คลินิกว่าง ก็มีหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้าน สักพักก็เดินออกไป ท่ามกลางความมึนงงของเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์ จนต้องถามว่า ไปไหน
ภาพจาก TikTok @go.on_clinic
ภาพจาก TikTok @go.on_clinic
ต่อมา คลินิกลงคลิปคำเฉลยจากหน้าร้าน จะเห็นว่า มีป้ายร้านพิซซ่าอยู่ติดกัน ทำให้คนเข้าผิด ที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง