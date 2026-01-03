คลินิกกายภาพบำบัด เจอคนเข้ามาสั่งพิซซ่า งงเลยทำไมเข้าผิด พอดูหน้าร้านแล้วรู้เลย

HILIGHT
คนเข้ามาสั่งพิซซ่าที่คลินิกกายภาพบำบัด
ภาพจาก TikTok @go.on_clinic

          วันที่ 3 มกราคม 2569 TikTok @go.on_clinic ซึ่งเป็นคลินิกกายภาพบำบัดแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา มีการลงคลิปช่วงเย็นวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างที่คลินิกว่าง ก็มีหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้าน สักพักก็เดินออกไป ท่ามกลางความมึนงงของเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์ จนต้องถามว่า ไปไหน

คนเข้ามาสั่งพิซซ่าที่คลินิกกายภาพบำบัด
ภาพจาก TikTok @go.on_clinic

คนเข้ามาสั่งพิซซ่าที่คลินิกกายภาพบำบัด
ภาพจาก TikTok @go.on_clinic

          ทางหญิงคนดังกล่าว ตอบว่า "นึกว่าพิซซ่า" เจอแบบนี้เข้าไป ใคร ๆ ก็งง คลินิกที่ใช้โทนหลักเป็นสีม่วง มันเหมือนร้านพิซซ่าตรงไหน

          ต่อมา คลินิกลงคลิปคำเฉลยจากหน้าร้าน จะเห็นว่า มีป้ายร้านพิซซ่าอยู่ติดกัน ทำให้คนเข้าผิด ที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง

คนเข้ามาสั่งพิซซ่าที่คลินิกกายภาพบำบัด





