สาวช็อก พาวเวอร์แบงก์ระเบิดคากระเป๋า ไฟลามไหม้เสื้อลวกตัว ผวาหนีตายกลางตลาด

 
            ระทึกกลางตลาด หญิงสาวพาวเวอร์แบงค์ระเบิดคากระเป๋า ไฟลุกท่วมเสื้อผ้า ไฟลวกบาดเจ็บ พ่อค้าแม่ค้าเร่งหิ้วน้ำช่วยดับวุ่น

เตือนภัยใกล้ตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง

            วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เมื่อเวลา 19.00 น. ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาได้รับแจ้งเหตุจากประชาชน พบผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากพาวเวอร์แบงก์ (Power Bank) ที่เสียบกับโทรศัพท์ระเบิด บริเวณตลาดนัดสนามบินเครือสหพัฒน์ หมู่ 5 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศรีราชาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

            ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลพญาไทเพื่อรักษาอาการต่อไป จากการตรวจสอบพบว่าพาวเวอร์แบงก์ที่พกมาในกระเป๋านั้นเกิดระเบิดขึ้น จนทำให้ไฟลุกไหม้บริเวณเสื้อผ้า กระเป๋า และเอกสารต่าง ๆ ของผู้บาดเจ็บ โดยผู้ได้รับบาดเจ็บมีแผลตามแขนและใบหน้าเนื่องจากถูกไฟลวก

เตือนภัยใกล้ตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง

            จากการสอบถาม นางสาวศุภางค์ แม่ค้าตลาดนัด เปิดเผยว่า ขณะนั้นตนเองนั่งขายของอยู่ พบหญิงสาวคนดังกล่าววิ่งมาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่บริเวณปากทางเข้าตลาด โดยมีไฟลุกตามเสื้อผ้า เนื่องจากเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นไหมพรมทำให้ติดไฟง่าย เจ้าหน้าที่จึงเอาน้ำมาราดและเข้าช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้ยังฝากเตือนผู้ใช้โทรศัพท์หรือพกพาวเวอร์แบงก์ให้เลือกใช้ของที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

            ด้านนายกฤษฐ์สพล พ่อค้าขายน้ำ เปิดเผยว่า เห็นหญิงสาววิ่งมาขอความช่วยเหลือ ตนจึงหยิบน้ำมาราดที่ตัวหญิงสาวเพื่อดับไฟที่ไหม้ตามเสื้อผ้า ซึ่งสาเหตุเกิดจากพาวเวอร์แบงค์ระเบิด จึงอยากฝากเตือนทุกคนให้ใช้ของที่มีคุณภาพ ไม่ควรนำพาวเวอร์แบงค์ที่เสื่อมสภาพออกจากบ้าน และไม่ควรเสียบชาร์จโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลา เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 

เตือนภัยใกล้ตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ข่าวเด็ดชลบุรี เพชฌฆาตข่าว
 

โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2569 เวลา 10:51:23
