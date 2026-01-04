สาวช็อก พาวเวอร์แบงก์ระเบิดคากระเป๋า ไฟลามไหม้เสื้อลวกตัว ผวาหนีตายกลางตลาด

ระทึกกลางตลาด หญิงสาวพาวเวอร์แบงค์ระเบิดคากระเป๋า ไฟลุกท่วมเสื้อผ้า ไฟลวกบาดเจ็บ พ่อค้าแม่ค้าเร่งหิ้วน้ำช่วยดับวุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง
วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เมื่อเวลา 19.00 น. ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาได้รับแจ้งเหตุจากประชาชน พบผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากพาวเวอร์แบงก์ (Power Bank) ที่เสียบกับโทรศัพท์ระเบิด บริเวณตลาดนัดสนามบินเครือสหพัฒน์ หมู่ 5 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศรีราชาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลพญาไทเพื่อรักษาอาการต่อไป จากการตรวจสอบพบว่าพาวเวอร์แบงก์ที่พกมาในกระเป๋านั้นเกิดระเบิดขึ้น จนทำให้ไฟลุกไหม้บริเวณเสื้อผ้า กระเป๋า และเอกสารต่าง ๆ ของผู้บาดเจ็บ โดยผู้ได้รับบาดเจ็บมีแผลตามแขนและใบหน้าเนื่องจากถูกไฟลวก
ด้านนายกฤษฐ์สพล พ่อค้าขายน้ำ เปิดเผยว่า เห็นหญิงสาววิ่งมาขอความช่วยเหลือ ตนจึงหยิบน้ำมาราดที่ตัวหญิงสาวเพื่อดับไฟที่ไหม้ตามเสื้อผ้า ซึ่งสาเหตุเกิดจากพาวเวอร์แบงค์ระเบิด จึงอยากฝากเตือนทุกคนให้ใช้ของที่มีคุณภาพ ไม่ควรนำพาวเวอร์แบงค์ที่เสื่อมสภาพออกจากบ้าน และไม่ควรเสียบชาร์จโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลา เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ข่าวเด็ดชลบุรี เพชฌฆาตข่าว