อาลัย อาจารย์ ม. ดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีจำนวน เสียชีวิตด้วยวัย 51 ปีจากอุบัติเหตุ


              รศ. ดร.นรากร คณาศรี ผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ มข. เสียชีวิตหลังประสบอุบัติเหตุรถชนที่ร้อยเอ็ด ด้านลูกศิษย์ร่วมไว้อาลัย

สูญเสีย อาจารย์นักคณิตศาสตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Narakorn Kanasri 

              เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 เวลา 16.35 น. เกิดเหตุรถยนต์อเนกประสงค์ชนประสานงาบนถนนปัทมานนท์ (ทางหลวงหมายเลข 214) บริเวณทางโค้งบ้านแซงแหลม ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นถนน 4 ช่องจราจรแบบไม่มีเกาะกลาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย

              ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ และมิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีขาว สภาพพังเสียหายยับเยินจากการชนกันอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทั้งชายและหญิงก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล

              จากการตรวจสอบพบว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร คณาศรี หรือ "อาจารย์นก" อายุ 51 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีจำนวนที่เดินทางกลับจากทำธุระพร้อมครอบครัวมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นก่อนประสบเหตุสลดดังกล่าว

สูญเสีย อาจารย์นักคณิตศาสตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด 

สูญเสีย อาจารย์นักคณิตศาสตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด 

              ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก Department of Mathematics, KKU ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ครอบครัวคณาศรีในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย ซึ่งมีทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลที่เคารพรักร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ 

สูญเสีย อาจารย์นักคณิตศาสตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Department of Mathematics, KKU 

สูญเสีย อาจารย์นักคณิตศาสตร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฐิติรัตน์ ทองแดง


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก มาเด้อกินข้าว
 

อาลัย อาจารย์ ม. ดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีจำนวน เสียชีวิตด้วยวัย 51 ปีจากอุบัติเหตุ โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2569 เวลา 11:16:51 4,297 อ่าน
