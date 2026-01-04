อาลัย อาจารย์ ม. ดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีจำนวน เสียชีวิตด้วยวัย 51 ปีจากอุบัติเหตุ

รศ. ดร.นรากร คณาศรี ผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ มข. เสียชีวิตหลังประสบอุบัติเหตุรถชนที่ร้อยเอ็ด ด้านลูกศิษย์ร่วมไว้อาลัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Narakorn Kanasri
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 เวลา 16.35 น. เกิดเหตุรถยนต์อเนกประสงค์ชนประสานงาบนถนนปัทมานนท์ (ทางหลวงหมายเลข 214) บริเวณทางโค้งบ้านแซงแหลม ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นถนน 4 ช่องจราจรแบบไม่มีเกาะกลาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ และมิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีขาว สภาพพังเสียหายยับเยินจากการชนกันอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทั้งชายและหญิงก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการตรวจสอบพบว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ รองศาสตราจารย์ ดร.นรากร คณาศรี หรือ "อาจารย์นก" อายุ 51 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีจำนวนที่เดินทางกลับจากทำธุระพร้อมครอบครัวมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นก่อนประสบเหตุสลดดังกล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Department of Mathematics, KKU
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฐิติรัตน์ ทองแดง
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก มาเด้อกินข้าว