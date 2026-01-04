HILIGHT
ดราม่า สาวข้าราชการพ้อ ติด ตม. เกาหลี ทั้งที่เอกสารครบ อวสานทริปลาพักสุดเฟล


            ข้าราชการสาวไทย แชร์ประสบการณ์ติด ตม. เกาหลี ถูกปฏิเสธเข้าเมืองแบบไร้คำอธิบาย แม้เตรียมเอกสารครบ ชาวเน็ตแห่วิเคราะห์สาเหตุ

ราชการติด ตม. อดเข้าเกาหลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เที่ยวเกาหลีด้วยตัวเอง  

           กลายเป็นประเด็นร้อนในกลุ่มท่องเที่ยวเกาหลี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2569 มีพนักงานราชการสาวไทยวัย 37 ปี จากจังหวัดเลย แชร์ประสบการณ์สุดผิดหวัง หลังถูกปฏิเสธเข้าเมืองที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งที่เตรียมตัวมาอย่างดี มีการลงทะเบียน K-ETA และมีหนังสือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศอย่างถูกต้อง แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ ตม. หญิงแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรและปฏิเสธให้เข้าประเทศโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน

           สิ่งที่น่าเจ็บใจยิ่งกว่าคือเธอเดินทางมาพร้อมกับเพื่อน ซึ่งก็ไม่ผ่านด่านตรวจเช่นเดียวกัน ทำให้ทริปที่ตั้งใจมาพักผ่อนต้องจบลงตั้งแต่อยู่ในสนามบิน ซึ่งสิ่งที่ทำให้รู้สึกผิดหวังอย่างมากเนื่องจากการรับราชการนั้นลางานได้ยากลำบาก เมื่อมีโอกาสมาเที่ยวกลับไม่ได้เที่ยว ส่งผลให้จากนี้คงไม่คิดกลับไปเที่ยวเกาหลีใต้อีก และเลือกจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือจีนแทน เพราะไม่ต้องมาเสี่ยงดวงกับดุลพินิจที่ดูเหมือนจะไม่มีมาตรฐาน

ราชการติด ตม. อดเข้าเกาหลี

           อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตถึงความน่าเชื่อถือของโพสต์ดังกล่าว โดยเตือนให้ฟังหูไว้หูเนื่องจากเป็นการโพสต์แบบไม่ระบุตัวตน อีกทั้งข้อมูลส่วนตัวยังมีความสับสนว่า สรุปแล้วเจ้าของโพสต์หรือเพื่อนกันแน่ที่เป็นข้าราชการ นอกจากนี้สถานะข้าราชการอาจไม่ใช่บัตรผ่านที่น่าเชื่อถืออย่างที่คิด เพราะเคยมีกรณีข้าราชการหนีไปทำงานผิดกฎหมายเนื่องจากปัญหาหนี้สินมาแล้ว ขณะที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มยืนยันว่า หากเตรียมเอกสารยืนยันตนเอง เช่น บัตรประจำตัว หรือพาสปอร์ตเล่มน้ำเงิน และสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจน ตม. เกาหลีก็พร้อมจะรับฟังและให้เข้าเมืองตามปกติ ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่กลายเป็นดราม่าเสมอไป





ดราม่า สาวข้าราชการพ้อ ติด ตม. เกาหลี ทั้งที่เอกสารครบ อวสานทริปลาพักสุดเฟล โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2569 เวลา 14:46:24
