เจ้าของใจสลาย พาสุนัขไปตัดขนกลับมาซึมหนัก ที่แท้ไม่ได้งอน ก่อนจากไปในไม่กี่ ชม.

เจ้าของพาสุนัขไปตัดขน กลับมาซึมหนัก ที่แท้ไม่ได้งอน รู้ความจริงช็อก ก่อนจะจากไปในไม่กี่ชั่วโมง เผยเรื่องราวสุดใจสลาย...
"สัตวแพทย์เรียกมะเร็งชนิดนี้ว่าฆาตกรเงียบ และโปรดอย่าโทษตัวเองหากมันเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของคุณ ความรู้สึกผิดที่ว่า ฉันน่าจะทำอะไรสักอย่างได้นั้นมันแย่มาก" คริสตี้ กล่าว
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Newsweek เผยเรื่องราวบีบหัวใจของหญิงเจ้าของสุนัขรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เมื่อเธอได้บันทึกคลิปวิดีโอโมเมนต์หลังจากพาเจ้าสุนัขกลับมาจากร้านตัดขน แต่ปรากฏว่ามันกลับมีท่าทางหงอย ๆ ดูเศร้าซึมอย่างหนัก ตอนแรกเธอเข้าใจว่ามันอาจจะงอน แต่ความจริงกลับพลิกผันอย่างไม่คาดฝันในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เธอไม่รู้เลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้อยู่ร่วมกัน
คริสตี้ ออร์ธ หญิงวัย 52 ปี อาศัยในรัฐโอไฮโอ สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เธอได้พาไมโล (Milo) สุนัขพันธุ์โกลเด้นดูเดิล อายุ 12 ปี ไปร้านตัดขนสุนัขเช่นเคย เธอเผยว่า ตอนเช้าวันนั้นเจ้าไมโลดูปกติดี ร่าเริงมีความสุข "ทำตัวเหมือนลูกสุนัขวัย 2 ขวบ" ทุกอย่างดูปกติเหมือนทุกครั้ง ทว่าหลังจากที่เธอไปรับไมโลกลับจากร้านตัดขนสุนัข ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป
คริสตี้ สังเกตเห็นว่าไมโลไม่กระโดดแสดงอาการตื่นเต้นเช่นเดิม และไม่กระตือรือร้นที่จะขึ้นรถด้วย ระหว่างทางกลับบ้านมันก็ยังดูเซื่องชึม ตอนนั้นเธอคิดว่าไมโลแค่กำลังงอนเหมือนครั้งอื่น ๆ ที่ผ่านมา เธอยังถ่ายคลิปแซวมัน จนเมื่อมาถึงบ้าน เธอต้องใช้เวลานานกว่า 10 นาที กว่าที่มันจะยอมขยับตัวและลงมาจากรถในที่สุด
"มันดูเหนื่อยและไม่เป็นตัวของตัวเอง ท่าทางดูงอน ๆ แต่หลังจากนั้นประมาณ 1 ชั่วโมง ฉันก็เริ่มกังวลว่าอาจมีอะไรผิดปกติร้ายแรงเกิดขึ้น" คริสตี้ กล่าว
คริสตี้ตัดสินใจพาไมโลไปหาสัตวแพทย์ คุณหมอได้ทำการตรวจอัลตราซาวด์ ก่อนจะพบ "สิ่งผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด" บริเวณกระเพาะอาหาร ตอนแรกเธอหวังว่ามันจะเป็นแค่ภาวะกระเพาะอาหารบิดตัว (Gastric Volvulus) เพราะไมโลเคยผ่าตัดกระเพาะอาหารมาแล้ว 2 ครั้ง แต่โชคร้ายที่ผลปรากฏว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น
คุณหมอแจ้งข่าวร้ายให้ทราบว่า ไมโลมีเนื้องอกแตกในกระเพาะอาหาร และมีเลือดออกมา คาดว่าเป็นมะเร็งฮีแมงจิโอซาร์โคมา (Hemangiosarcoma) คือ มะเร็งหลอดเลือดชนิดรุนแรงที่เกิดจากเซลล์บุผนังของหลอดเลือด พบได้บ่อยในสุนัข โดยเฉพาะในสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีอายุมาก โดยเนื้องอกชนิดนี้มีความเปราะบางสูง มีแนวโน้มแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มักแตกออกและมีเลือดออกภายใน ทำให้มีอาการฉุกเฉินเฉียบพลัน
คริสตี้รู้สึกตกใจและเสียใจมาก เธอไม่รู้เลยว่าตอนที่มันกำลังทำท่าทางบูดบึ้ง แท้จริงแล้วมันกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายมากขนาดไหน "ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้าย และนี่ไม่ใช่เรื่องจริง" คริสตี้ได้รับพื้นที่ส่วนตัวภายในห้องเพื่อใช้เวลาบอกลาไมโลครั้งสุดท้าย จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยกล่อมให้มันหลับลงบนตักของเธอ และเจ้าไมโลก็จากเธอไปเช่นนั้น
คริสตี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอทาง TikTok เผยให้เห็นช่วงเวลาแห่งการสูญเสียที่ไม่คาดคิด เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เธอไปรับไมโลมาจากร้านตัดขน โดยเธออยากให้เรื่องราวของไมโลเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนเลี้ยงสุนัข ให้ตระหนักถึงอันตรายของมะเร็งหลอดเลือดชนิดนี้ ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัล มียอดวิวมากกว่า 3 ล้านครั้ง
"สัตวแพทย์เรียกมะเร็งชนิดนี้ว่าฆาตกรเงียบ และโปรดอย่าโทษตัวเองหากมันเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของคุณ ความรู้สึกผิดที่ว่า ฉันน่าจะทำอะไรสักอย่างได้นั้นมันแย่มาก" คริสตี้ กล่าว
คริสตี้ กล่าวทิ้งท้ายว่า เธอได้ใช้เวลา 12 ปีที่แสนวิเศษกับไมโล มันอยู่เคียงข้างเธอ ผ่านช่วงเวลาทั้งสุขและทุกข์มากมาย คอยเป็นกำลังใจให้เธอในช่วงการหย่าร้างและการสูญเสียคุณพ่อ ไมโลสอนให้เธอรู้ว่าสุนัขที่มีจิตวิญญาณที่แท้จริงเป็นอย่างไร
ขอบคุณข้อมูลจาก Newsweek